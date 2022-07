FC Bayern spielt in heiliger NFL-Arena: „Wahnsinn! So etwas habe ich noch nie erlebt“

Von: Philipp Kessler

Teilen

Der FC Bayern verlor zwar das Testspiel gegen Manchester City. Die Partie im Lambeau Field, dem Stadion des NFL-Klubs Green Bay Packers, war aber etwas ganz Besonderes.

Green Bay - Spieltag ist Feiertag. Wenn man durch das beschauliche Green Bay fährt, wird schnell klar: Hier dreht sich alles nur um American Football. Nicht für das Team der Packers zu sein, gilt in der rund 100.000-Einwohner-Stadt laut Taxifahrern als Sünde. Überall prangt das Klub-Logo mit dem großen G.

Die Sehenswürdigkeiten? Neben den vielen Mini-Brauereien sind das die Statuen der Packers-Legenden. Und vor allem das Kult-Stadion Lambeau Field, das Platz für 81.441 Zuschauer bietet. Mit dem Testspiel am Samstagabend zwischen dem FC Bayern und Manchester City (0:1) wurde dort zum ersten Mal eine andere Sportart ausgetragen. Der Andrang war riesig, 78.128 Menschen, teilweise mit den für die Anhänger der Green Bay Packers typischen Schaumstoff-Käse-Hüten, waren da.

FC Bayern erlebt NFL-Atmosphäre: Tailgating und Cornhole

Schon Stunden vor Anpfiff versammelten sich die Fans vor dem Stadion. In einer kleinen „Stadt“ innerhalb der Stadt können die Besucher auf einer Laufbahn sprinten, Tischtennis spielen oder einfach nur Bier trinken. Auch Fotos mit dem englischen Premier-League-Pokal von Manchester City oder der Meisterschale des FC Bayern waren begehrt, die Schlangen davor ewig lang.

Bayern-Fans vor dem Testspiel im Lambeau Field in Green Bay. © Philipp Kessler

Das Auffälligste aber: das sogenannte Tailgating. Bei dieser US-Tradition grillen Fans am Spieltag auf den Parkplätzen oder haben einfach nur eine gute Zeit. Die Speisen und Getränke werden dabei meist aus den Kofferräumen der PKWs gereicht. Beim Tailgating wird oft auch Cornhole gespielt. Ein Zeitvertreib, bei dem abwechselnd mit Mais gefüllte kleine Säcke auf eine Plattform mit einem Loch geworfen werden.

Rekord-Summe 222 Millionen Euro: Die 11 teuersten Transfers der Geschichte Fotostrecke ansehen

Alles war angerichtet für ein Fußballfest. Doch kurz vor 18 Uhr machte ein Unwetter den geplanten Anpfiff zunichte. Auf den Stadionleinwänden wurde das Gewitter-Radar eingeblendet. Plötzlich ertönten auf fast allen Handys ein schriller Alarm. Eine Unwetterwarnung des Brown County Emergency Managements.

Wenige Minuten später konnte das Spiel unter großem Applaus im ausverkauften Lambeau Field angepfiffen werden. Kurz nach dem Ex-Dortmund-Stürmer Erling Haaland (21) ManCity in der 12. Minute in Führung geschossen hatte, ertönten die Handy-Sirenen erneut. Nächste Unwetter-Warnung, nächste Unterbrechung. Viele Fans, die eigentlich gebeten wurden, sich in den Innenräumen in Sicherheit zu bringen, ließen sich die Laune nicht vermiesen. Hinter den Toren versammelten sich sowohl amerikanische Bayern- als auch City-Anhänger und machten mächtig Wirbel. Sie skandierten: „We want football!“ Übersetzt: Wir wollen Fußball.

FC Bayern spielt in heiliger NFL-Arena: „Wahnsinn! So etwas habe ich noch nie erlebt“

Obwohl… In den USA könnte das auch American Football bedeuten. An diesem Abend war’s egal. Die Atmosphäre trotz Dreckswetter: überragend! „Das ist Wahnsinn! So etwas habe ich noch nie erlebt“, schwärmte Bayern-Legende Giovane Elber, der seinen 50. Geburtstag im Lambeau Field feierte.

Der FC Bayern bestritt im heiligen Lambeau Field ein Testspiel gegen Manchester City. © Philipp Kessler

Um 18.55 Uhr teilte der Stadionsprecher mit, dass das Spiel endlich weitergehen kann. Riesen-Jubel!

Nachdem sich die Stars kurz wieder warmgemacht hatten, pfiff der Schiedsrichter die Partie wieder an. Die Verantwortlichen entschieden sich, dass beide Halbzeiten aufgrund der Unterbrechungen nur noch je 40 Minuten dauern sollten. Endstand: 1:0 für City mit Trainer Pep Guardiola (51). „In den ersten zehn, zwölf Minuten hatten wir Probleme. Wir haben nicht die beste Positionen gefunden, zu viele lange Bälle gespielt. Der Druck von City war zu hoch“, analysierte FCB-Coach Julian Nagelsmann (35). „Nach der ersten längeren Pause wurde es besser. Die Leistung war nicht so schlecht, wir hatten mehr Kontrolle, bessere Positionen. Speziell in der zweiten Halbzeit, nachdem Jamal Musiala reingekommen war. Er war brillant. Wir hätten auch ein paar Tore erzielen können.“

Am Ende zählte vor allem eines: Diese Veranstaltung war Werbung für den Fußball in den USA.

Aus Green Bay berichtet Philipp Kessler