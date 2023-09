„Hart für beide Mannschaften“: Was Tuchel am Topspiel gegen Leverkusen auszusetzen hat

Von: Korbinian Kothny

Der FC Bayern siegt am 3. Spieltag bei Angstgegner Borussia Mönchengladbach zu. Thomas Tuchel äußert sich auch zum Deadline Day. Die Stimmen zum Spiel.

München – Der FC Bayern hat sich mit dem Sieg am dritten Spieltag bei Borussia Mönchengladbach weiter schadlos in der Bundesliga gehalten. Die Münchener stehen mit der maximalen Ausbeute von neun Punkten derzeit auf Platz zwei hinter Bayer Leverkusen, auch Union Berlin kann am Sonntag noch vorbeiziehen.

Neben dem Spiel war auch der verpatzte Deadline Day des FC Bayern ein Thema, zudem sich die Bayern-Verantwortlichen äußerten.

Wir fassen die Stimmen zur Partie des FC Bayern gegen den FC Augsburg zusammen.

Konrad Laimer (Spieler, FC Bayern) nach dem Spiel bei Sky über…

… den Sieg: „Wir haben es immer und immer wieder probiert und wurden dann am Ende belohnt. Es war ein verdienter Sieg.“

… den Auftrag des Trainers: „Ich sollte Energie hineinbringen, und ich glaube das habe ich sehr gut gemacht. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber am Wichtigsten sind die drei Punkte.“

… die Position des Rechtsverteidigers: „Sagen wir es mal so: Am Ende macht es einfach Spaß zu spielen. Ob das dann im Mittelfeld ist oder rechts hinten, entscheidet der Trainer. Aber am liebsten bin ich auf dem Platz, egal, ob es dann rechts hinten oder weiter vorne ist.“

Thomas Tuchel (Trainer, FC Bayern) nach dem Spiel bei Sky über …

… das Spiel: „Es fühlt sich sehr gut an, wir haben finde ich verdient gewonnen, nicht die Nerven verloren und gute Energie gezeigt. Wenn wir mit dieser Intensität spielen, haben wir als Trainerteam und auch die Mannschaft Spaß. Es war harte Arbeit, aber so soll es auch sein.“

… den Charakter der Mannschaft: „Ich bin froh auf die Reaktion der Mannschaft. Es waren sehr viele Nebengeräusche gestern. Drei Siege zum Auftakt sind sehr gut.“

… den Deadline Day: „Ich war traurig, weil ich wusste, was Joao Palhinha unserem Spiel geben hätte können. Und auch die Enttäuschung bei ihm mitzuerleben war schade. Da werde ich sicher nochmal mit ihm sprechen.“

… den Kader: „Es gibt schon eine kleine Unwucht. Vorne haben wir fast alle Positionen doppelt besetzt. Hinten brauchen wir vielleicht etwas Glück, um durchzukommen. Konny musste heute in der zweiten Halbzeit schon rechts hinten spielen, da Nous stark gelb-rot gefährdet war. Dann mussten wir am Ende Matthijs schon als zweiten Sechser bringen. Ich zweifle aber nicht an der Leistungsfähigkeit des Kaders. Aber es ist Fakt, dass wir nur sechs Defensivspieler haben. Das ist schon ein bisschen auf Kante genäht.“

… das Spiel gegen Bayer Leverkusen: „Ich finde die Terminierung am Freitagabend bisschen hart für beide Mannschaften. Wir stellen beide viele Nationalspieler ab und es ist ja auch ein Topspiel für die Bundesliga. Ich hätte lieber am Samstag gespielt.

Thomas Tuchel war mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

… die Nominierung von Jamal Musiala: „Das ist abgesprochen. Wir wollten kein Risiko heute eingehen und Jamal trainiert bei uns weiter individuell an seiner Genesung. Er wird das erste Nationalspiel definitiv verlassen und wenn alles optimal verläuft zum zweiten Spiel zur Nationalmannschaft reisen.“

Thomas Müller (Spieler, FC Bayern) nach dem Spiel bei Sky über …

… das Spiel: „Der Schlüssel war einerseits Geduld und dass wir im Kopf nicht verkrampfen. In der ersten Halbzeit hatten wir zehn Minuten nach dem Gegentor, wo wir verkrampfen. In der zweiten Halbzeit haben wir aber bisschen umgestellt und den Fuß auf dem Gaspedal. Aus meiner Sicht haben wir völlig verdient gewonnen.“

… seine Startelf-Nominierung: „ Es hat Spaß gemacht. Wahrscheinlich habe ich mich unter der Woche rein trainiert und ein Fallrückziehertor geschossen. Ich hatte zwar heut bloß eine halbe Torchance, die hätte mir aber der Herr Aytekin heute wahrscheinlich sowieso abgepfiffen. Ich hatte das Gefühl, dass die kleinen Entscheidungen gegen uns gingen.“

das Ende des Deadline Days: „Nehmen wir einfach den Kader, den wir haben. Und da wird mir nicht Angst und Bange. Wir wollen ja auch immer ein bisschen Durchlässigkeit von unten und die gibt es, nur wenn du oben mal eineinhalb Spots offen haben. Die müssen dann natürlich dementsprechend performen. Auch wenn sich der Verein den Deadline Day bestimmt anders geplant hatte.“

… die Reaktion von Thomas Tuchel: „Eigentlich sehr positiv. Wir sind ja in getrennten Flugzeugen unterwegs, dementsprechend hatte er da wahrscheinlich schon die Chance kurz in den Stuhl zu beißen, bevor er zur Mannschaft gestoßen ist.“

… den DFB: „Ich wusste vorher, dass ich nicht nominiert wurde. Von daher war es keine große Überraschung. Ich mache es so wie hier beim FC Bayern und versuche alles reinzuhängen, fühle mich nach der schweren Vorbereitung mittlerweile sehr gut. Aber der deutsche Fußball ist nicht von Thomas Müller abhängig. Wenn es gefragt ist, werde ich aber meinen Beitrag beitragen. Alles entspannt.“

… die Golf-Fähigkeiten von Harry Kane: „Ich habe ihn gleich mal mit zwei Birdies begrüßt, da wusste er, was los ist. Aber er ist ein seht guter Spieler.“

Jan-Christian Dreesen (CEO, FC Bayern) vor dem Spiel bei Sky über …

… den Kader: „Unser Kader ist nach wie vor erstklassig besetzt. Klar, hätten wir Thomas gestern den Wunsch nach einer Sechs mit Joao Palhinha zur Verfügung gestellt. Das hat aber leider nicht geklappt. Der Kader ist weiterhin top. Ich sehe überhaupt keinen Grund, nicht optimistisch in die Saison zu gehen.“

… den gescheiterten Palhinha-Deal: „Wir haben wirklich alles versucht. Wir sind ja genauso enttäuscht. Es nutzt halt nichts, wenn am Ende des Tages der Verein trotz eines hervorragenden Angebots nicht kann, weil er keinen Ersatz hat. Wir haben eine sehr intensive Kommunikation gehabt, an der ist es nicht gescheitert. Joao wäre total gerne geblieben. Wir haben nach 18 Uhr nochmal lange telefoniert und er war total traurig, dass es nicht geklappt hat. Aber man sieht sich immer zweimal im Leben.““

… die Chance für Jugend-Spieler: „Das ist immer eine Chance für junge Spieler. Oft sind es Gelegenheiten, wenn einer verletzt oder keiner da ist, in denen wir große Talente hervorgebracht haben. Ich erinnere an, Alphonso Davies und David Alaba.“

… den angeblichen Groll von Thomas Tuchel: „Den kann ich überhaupt nicht erkennen. Klar, hätte er sich gerne einen neuen Sechser gewünscht, aber ich erlebe ihn weiterhin optimistisch. Er muss jetzt vielleicht ein bisschen kreativer sein. Wir sind sicherlicha auf der Defensivseite weniger als letzte Seite. Aber sehen sie sich Pavard an: Sollen wir mit einem Spieler in die Saison gehen, der unbedingt wechseln will?

… den Vorwurf erst Spieler abgegeben zu haben, bevor neue verpflichtet wurden: „Weil wir glauben, dass wir trotzdem gut besetzt sind. Schauen sie sich das letzte Spiel an: Da hat zum Beispiel Konrad Laimer auf der rechten Seite gespielt.

Thomas Tuchel (Trainer, FC Bayern) vor dem Spiel bei Sky über …

Thomas Tuchel äußerte sich vor dem Duell des FC Bayern gegen Gladbach zum verpatzten Deadline Day. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

… den Kader des FC Bayern: „Wir werden sehen, ob der Kader besser oder schlechter als vor dem Transferfenster ist. Er ist auf jeden Fall ein bisschen dünner, ein bisschen wenig. Es ist ein guter Kader, aber auf manchen Positionen bisschen dünn.“

… den gescheiterten Palhinha-Deal: „Ich war sehr traurig, weil ich wusste, wie gerne der Spieler zu uns wollte und was uns der Spieler gegeben hätte. Aber: ‚It is, what is is.` Ich kann über den gescheiterten Transfer aber nicht allzu viel sagen, da ich dort gerade im Flieger war. Interna bleiben intern.“

… den Vorwurf von Fatalismus: „Was war jetzt fatalistisch? Wir haben jetzt 18 Mann im Kader. Wir hätten noch gerne große Qualität hinzugefügt, das hat leider nicht geklappt. Deshalb gilt dem Kader jetzt das Vertrauen, aber wir haben ein paar Spieler abgegeben, die viel gespielt haben. Deswegen werden wir sehen. Aber ich weiß, was Sie versuchen und was seit gestern geschrieben wird, das ist schon ok.“

… Kimmich: „Jo kann einfach nur Jo bleiben. Die Idee war einfach nur sein kreatives Potenzial zu entfalten. Ich sehe das jeden Tag im Training. Wir haben drei Mittelfeldspieler, die gerne Tore schießen, die sehr gerne am gegnerischen Sechzehner sind. Die sind alle top, die drei. Und den Dreien hätte ich gerne jemand ins Kreuz gestellt, der ihnen hilft, ihr ganzes Offensivpotenzial zu entfalten. Das muss Jo jetzt ein bisschen zügeln. Er muss aber einfach so weiter machen, wie bisher.“

… Müller in der Startelf: „Thomas kann immer spielen. Jamal ist gerade leider nicht da und dadurch haben wir die Möglichkeit Serge auf seiner Lieblingsposition nachzubringen.“

… Harry Kanes Integrierung: „Es ist einfach nur eine Frage von Spielen. Wir hatten ein paar Situationen, wo wir ihn übersehen haben. Aber das ist nur eine Frage von Spielen und Trainingssituationen. Harry hat Top-Qualitat und die Spieler um ihn herum werden versuchen, dass er in Abschlussposition kommt. Und dann wird er das tun, was er immer tut: Tore schießen.“