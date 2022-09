Wechsel-Panne: Bayern-Leihgabe Singh darf bis zur Winterpause nicht für Regensburg auflaufen

Teilen

Sarpreet Singh ist wegen eines Formfehlers bis zur Winterpause nicht für Jahn Regensburg spielberechtigt. © Imago Images / Joachim Sielski

Bittere Nachricht für Sarpreet Singh. Die 23-jährige Leihgabe des FC Bayern darf wegen eines Formfehlers bis zur Winterpause nicht für Jahn Regensburg auflaufen.

München - Pleiten, Pech und Pannen bei Sarpreet Singh. Der 23-jährige Neuseeländer, noch bis 2024 beim FC Bayern unter Vertrag, wird aktuell von einer einer Schambeinentzündung ausgebremst und arbeitet an seinem Comeback. Eigentlich wollte der Mittelfeldspieler bei Leihverein SSV Jahn Regensburg bald wieder angreifen und Spielpraxis sammeln. Doch bis zur Winterpause wird er beim Tabellenelften der 2. Bundesliga nicht zum Einsatz kommen können.

SSV Jahn Regensburg: Sarpreet Singh wegen Formfehler nicht spielberechtigt

Grund ist ein Formfehler, wie der Klub am Dienstag auf seiner Website mitgeteilt hat. „Infolge einer nicht fristgerechten Anzeige des leihweisen Transfers von Sarpreet Singh zum SSV Jahn gegenüber der Deutschen Fußball-Liga (kurz DFL) konnte bis dato kein Spielrecht für die Hinrunde der Saison 2022/23 erteilt werden“, heißt es in der Mittelung des Vereins. Erst im kommenden Winter-Transferfenster kann Singh nachgemeldet werden und ist dann für Regensburg spielberechtigt.

„Wir sind sehr unglücklich über die Abläufe und Umstände, die zu dieser Situation geführt haben“, wird Hans Rothammer, Vorstandsvorsitzender des SSV zitiert. „Im persönlichen Dialog mit Sarpreet Singh haben wir den Sachverhalt erläutern und insbesondere unser Bedauern zum Ausdruck bringen können.“

SSV Jahn Regensburg: Trainer Selimbegovic spricht von schwerem Schlag für Singh und den Klub

Auch bei Mersad Selimbegovic kommt Frust auf: „Das war natürlich auch für uns ein schwerer Schlag, den wir gemeinsam mit Sarpreet erst einmal verkraften mussten“, sagt der Chefcoach der Regensburger. „Wir richten den Blick nun aber nach vorne und werden in engem Austausch mit Sarpreet das Beste aus der Situation machen.“

Den FC Bayern trifft keine Schuld. Die Verantwortlichen an der Säbener Straße haben Singh nach dem geplatzten Wechsel zu Werder Bremen für eine weitere Spielzeit an die Rothosen abgegeben. Offenbar hat Regensburg nach der Verpflichtung vergessen, den Spieler rechtzeitig bei der DFL anzumelden. Der Formfehler hat möglicherweise schon die ersten Konsequenzen nach sich gezogen. Sportchef Roger Stilz wurde nach weniger als einem Jahr entlassen. Der Schweizer hatte Singh und den FC Bayern nach 25 Einsätzen und fünf Toren in der vergangenen Spielzeit von einem erneuten Engagement an der Donau überzeugen können. Bis zur Winterpause hat der Jahn noch acht Spiele in der 2. Bundesliga und eine Partie im DFB-Pokal gegen Düssseldorf. Singh wird diese Spiele verpassen und seinen Teamkollegen zähneknirschend vor dem Fernseher oder von der Tribüne aus die Daumen drücken müssen.