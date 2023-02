Früherer Bayern-Stürmer kann es auch mit 39 noch: Tor bei seiner achten Profistation

In Argentinien unter Vertrag

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Johannes Skiba schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

José Paolo Guerrero spielt immer noch Fußball. Der ehemalige Spieler des FC Bayern traf nun erstmals für seinen neuen Klub Racing.

Resistencia – Der frühere Bundesliga-Stürmer des FC Bayern München und des Hamburger SV, José Paolo Guerrero, hat auch mit 39 Jahren noch nicht genug. Erst kürzlich schloss er sich dem argentinischen Topverein Racing aus Avellaneda, einem Vorort von Buenos Aires, an. Nun hat er in seinem zweiten Spiel bereits seinen ersten Treffer erzielen können.

In der ersten Runde des argentinischen Pokals traf Racing auf den Drittligisten San Martin de Formosa und setzte sich mit 3:1 durch. Daran hatte auch der Peruaner Guerrero seinen Anteil. Der Stürmer wurde in der 69. Minute eingewechselt und schoss sein Debüttor kurz vor Spielende in der 89. Minute. Der Zauberfreistoß seines Teamkollegen Matías Rojas schlug auf der Latte ein. Den Abpraller konnte Guerrero ins freie Tor einköpfen.

¡GOL DE RACING! PAOLO GUERRERO marcó el 3-1 ante San Martín de Formosa, por los 32avos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/vYVptG3l9p — TyC Sports (@TyCSports) February 23, 2023

Ex-Bayern-Spieler Guerrero mit einer bewegenden Karriere, die sogar Netflix interessiert

Die Karriere des ehemaligen Angreifers des FC Bayern München durchlebte einige Höhen und Tiefen. In der Bundesliga machte der Peruaner neben seinen Toren auch mit dem einen oder anderen Fehltritt auf sich aufmerksam. So warf er 2010 im Trikot des Hamburger SV beispielsweise eine Trinkflasche auf einen Zuschauer, wurde anschließend für fünf Spiele gesperrt und musste eine Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro zahlen.

+ José Paolo Guerrero trug vier Jahre lang das Trikot des FC Bayern München. © imago

In seiner Heimat wird Paolo jedoch verehrt. So schoss er die peruanische Nationalmannschaft nach 36 Jahren 2018 wieder zu einer Fußball-Weltmeisterschaft. Das Highlight seiner Karriere verpasste der Angreifer allerdings beinahe. Bei einem WM-Qualifikationsspiel wurde der Stürmer positiv auf ein Abbauprodukt von Kokain getestet und zunächst von der FIFA gesperrt. Nach Straßenprotesten in Peru, einem offenen Brief der Mannschaftskapitäne der peruanischen Gruppengegner der WM 2018 und einem letztlich erfolgreichen Einspruch durfte der peruanische Rekordtorschütze letztlich doch an der WM-Endrunde teilnehmen. Netflix machte aus dieser Geschichte sogar eine Serie mit dem Titel Contigo Capitán (etwa: „Wir stehen zu dir, Kapitän“).

Viel Lob von Trainer Gago für den ehemaligen Bayern-Stürmer Guerrero

Das bewegte Leben von Ex-Bayern-Profi Paolo Guerrero war sportlich zuletzt schon fast zum Erliegen gekommen. Nach einem Jahr ohne Verein schloss er sich im Juli 2022 dem brasilianischen Klub Avaí an, erzielte in zehn Spielen kein Tor, verletzte sich am Knie und stieg schließlich mit dem Verein ab. Der Vertrag endete. Das Engagement bei Racing kam etwas überraschend, da „La Academia“ als Topklub sogar in der Copa Libertadores spielt und mutmaßlich nur bedingt von der aktuellen Leistungsfähigkeit des 39-Jährigen profitieren kann.

Durch sein erstes Tor im zweiten Spiel zeigte der Peruaner, dass sein Torriecher nach wie vor funktioniert. Nach der Partie hatte sein Trainer, der ehemalige Spieler von Real Madrid und AS Rom, Fernando Gago lobende Worte für seinen Joker: „Ich denke, Paolo Guerreros Selbstvertrauen definiert sich nicht mehr durch Tore. Er hat (…) unglaubliche Erfahrung. Er weiß, wofür er hergekommen ist und in welcher Verfassung er sich befindet. Er muss Spaß haben und genießt das Training und die Minuten, in denen er spielt.“ Bald trifft Racing dann auf den ehemaligen Bayern-Verteidiger Martín Demichelis, der neuer Trainer bei Topklub River Plate aus Buenos Aires ist und bereits vor seinem ersten Titelgewinn steht. (jsk)

Rubriklistenbild: © imago