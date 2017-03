0:4 in Paris: Bayern-Frauen verpassen Halbfinale der Champions League

Die Fußballerinnen des FC Bayern sind im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Der deutsche Meister verlor am Mittwoch das Rückspiel bei Paris Saint-Germain klar mit 0:4 (0:3) und verpasste nach dem 1:0-Erfolg im ersten Duell den Einzug in die Vorschlussrunde.

Vor den Augen von Vereinspräsident Uli Hoeneß, der extra für die wichtigste internationale Begegnung der Bayern-Frauen ins Prinzenparkstadion gereist war, unterliefen den Münchnerinnen teils haarsträubende Abwehrpatzer, die letztlich zum Aus führten. Marie-Laure Delie (4. Minute), Cristiane (12.) und Shirley Cruz Traña (42.) sorgten schon im ersten Durchgang für die Vorentscheidung. Nach der Halbzeitpause machte Cristiane mit dem 4:0 (52.) alles klar.

Die durch viele Verletzungen geschwächten Bayern von Trainer Thomas Wörle hatten im Hinspiel mit einem glücklichen 1:0 gegen den Titel-Mitfavoriten überrascht. Vor dem Rückspiel in der französischen Hauptstadt rechnete sich der Bundesligist Chancen aus, war der individuellen Klasse und Erfahrung von Paris aber klar unterlegen. Dennoch ist die Viertelfinal-Teilnahme der größte internationale Erfolg der Fußballerinnen des FC Bayern. In der Vorsaison war das Team überraschend schon in der ersten K.o.-Runde gescheitert.

dpa

Quelle: fussball-vorort.de