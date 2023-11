Paris Saint-Germain gegen FC Bayern jetzt live: Hier sehen Sie die Womens-Champions-League im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 2. Spieltag der Womens-Champions-League kommt es zum Duell PSG gegen FC Bayern. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Paris/München – Die Womens-Champions-League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern steigt am Donnerstag, 23. November 2023, um 18.45 Uhr in Angers. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Paris Saint-Germain gegen FC Bayern: Womens-Champions-League live im Free-TV?

Das Womens-Champions-League-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Paris Saint-Germain gegen FC Bayern: Womens-Champions-League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Womens-Champions-League-Match zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern im Live-Stream übertragen.

In der Womens-Champions-League steht der zweite Spieltag an und für den FC Bayern München geht es nach Frankreich zum Top-Klub Paris Saint-Germain. Zum Start in die neue Saison der Königsklasse konnte keiner der beiden Kontrahenten einen Sieg verbuchen. PSG verlor mit 0:2 bei Ajax Amsterdam, der FC Bayern musste sich mit einem 2:2-Unentschieden gegen die AS Rom begnügen.

Paris Saint-Germain gegen FC Bayern: Bangen um Giulia Gwinn

Am 2. Spieltag stehen deshalb beide Vereine bereits unter Druck. Der Verlierer der Partie würde einen großen Rückschlag im Kampf um die K.o.-Phase erleiden. Beim FC Bayern ist derweil unklar, ob die deutsche Nationalspielerin Giulia Gwinn dabei sein kann.

„Wir hoffen darauf, dass sie im Kader sein kann“, sagte Bayern-Trainer Alexander Straus auf der Pressekonferenz. Die 24-Jährige war im letzten Bundesliga-Spiel bei Werder Bremen nach einem Schlag auf den rechten Fuß vorzeitig ausgewechselt worden und anschließend in die Kabine gehumpelt. Ein Einsatz Gwinns entscheidet sich kurzfristig.

Die Frauen des FC Bayern sind zu Gast bei PSG. © IMAGO/Ulrich Wagner

Definitiv fehlen wird dagegen Pernille Harder, die aber laut Trainer Straus Fortschritte macht. Er hoffe, dass die dänische Nationalspielerin nach der Länderspielpause Anfang Dezember zurückkehrt. Der Offensiv-Star hatte sich Anfang Oktober eine Innenband-Verletzung am rechten Knie zugezogen und fällt seitdem aus. (smr)