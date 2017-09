Live-Ticker: Echter Prüfstein für den FC Bayern bei Paris St. Germain

Der Auswärtsauftritt bei Paris St. Germain wird der erste echte Härtetest für den FC Bayern. Wie verläuft das Champions-League-Duell? Hier geht‘s zum Live-Ticker!

Paris Staint-Germain - FC Bayern München -:- (Mittwoch, 20.45 Uhr)

PSG: --- FC Bayern: --- Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz (Spanien) Tore: ---

>>> Ticker aktualisieren <<<

+++ Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zum Champions-League-Kracher zwischen Paris St. Germain und dem FC Bayern München! Anstoß ist wie gewohnt um 20.45 Uhr - wir versorgen Sie an dieser Stelle mit allen Infos rund um die Partie und wünschen viel Spaß beim Mitfiebern!

Paris Staint-Germain - FC Bayern München: Vorbericht

Bisher war alles nur Vorgeplänkel, doch am Mittwochabend wird es ernst für den FC Bayern München: Die Auswärtspartie bei Paris St. Germain ist die bislang schwerste Aufgabe in der noch jungen Saison. Die Franzosen, unterstützt von einem schier grenzenlosen Millionenbudget aus Katar, haben im Sommer mächtig aufgerüstet und unter anderem durch den 222-Millionen-Euro-Deal mit dem brasilianischen Superstar Neymar die Fußballwelt ordentlich aus den Angeln gehoben. Und weil‘s offenbar so schön war, hat sich PSG auch gleich noch das wohl größte Sturmtalent des Kontinents geangelt: Kylian Mbappé. Der Hauptstadtklub bläst zum Großangriff auf Europas Vereinskrone - der Gewinn der Champions League scheint angesichts der gewaltigen Investitionen nur noch eine Frage der Zeit.

Doch der deutsche Rekordmeister hat ein eingespieltes und vor allem erfahrenes Team - warum also sollte die Mannschaft von Carlo Ancelotti nach dem glanzlosen Auftakterfolg gegen RSC Anderlecht nicht die Punkte vier bis sechs in der Champions-League-Gruppe B einsacken? Schwer wiegt allerdings das Fehlen von Stammtorwart Manuel Neuer, der sich einen erneuten Bruch im Mittelfuß zugezogen hatte und dieses Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Für den Welttorhüter nominierte der FCB kurzfristig Tom Starke nach, der sich eigentlich schon vom aktiven Profifußball verabschiedet hatte.

Die Generalproben verliefen für beide Kontrahenten wenig zufriedenstellend. Während die Bayern gegen angeschlagene Wolfsburger noch einen 2:0-Vorsprung verspielten, kam auch PSG gegen Montpellier nicht über ein 0:0 hinaus.

Welches der beiden europäischen Schwergewichte setzt sich am Mittwochabend durch? Die Auflösung erfolgt ab 20.45 Uhr hier im Live-Ticker!

