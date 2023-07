Hernandez wohl schon in Paris: Fliegender Verteidiger-Wechsel beim FC Bayern bahnt sich an

Von: Marius Epp

Fliegender Verteidiger-Wechsel beim FC Bayern? Während mit Kim Min-jae alles klar scheint, befindet sich Lucas Hernandez wohl schon in Paris.

Update vom 29. Juni, 14.44 Uhr: Jetzt nimmt das Transfer-Karussell beim FC Bayern richtig Fahrt auf! Nachdem sich der Rekordmeister mit Neapel-Verteidiger Kim Min-jae über einen Wechsel einigen konnte, scheint nun auch der Abgang von Lucas Hernandez besiegelt zu sein.

Der Franzose unterschreibt nach tz-Informationen am Freitag einen Vertrag, wenn der Medizincheck absolviert ist. Die garantierte Ablösesumme soll bei 45 Millionen Euro liegen.

Auch Transfer-Insider Fabrizio Romano meldete am Donnerstagnachmittag, dass sich Hernandez schon in Paris befinde, um den Medizincheck zu absolvieren. Der Deal ist festgezurrt.

Als Erstes vermeldete die spanische Marca den Transfer als fix. Sky bestätigte die Meldung wenig später ebenfalls. Den Berichten zufolge soll Hernandez beim französischen Serienmeister einen Dreijahresvertrag unterschreiben.

Kim Min-jae nimmt Kurs auf München: FC Bayern einigt sich mit Innenverteidiger

Erstmeldung vom 29. Juni:

München – Der FC Bayern jagt momentan gleich zwei Hochkaräter: Zum einen den Kapitän der Three Lions, Harry Kane. Zum anderen Innenverteidiger Kim Min-jae von der SSC Neapel. Nachdem die Münchner mit Stürmerstar Kane bereits eine grundsätzliche Einigung auf persönlicher Ebene erzielt haben, ist das nun auch beim Südkoreaner gelungen.

Kim Min-jae Geboren: 15. November 1996 (Alter 26 Jahre), Tongyeong-si, Südkorea Verein: SSC Neapel Position: Innenverteidiger Marktwert (laut transfermarkt.de) 60 Millionen Euro

FC Bayern erzielt Durchbruch bei Kim Min-jae

Transfer-Tausendsassa Fabrizio Romano berichtete am späten Mittwochabend, dass sich der FC Bayern und Kim auf die Modalitäten eines Transfers geeinigt haben. Romano spricht von einer „totalen Einigung“, der 26-Jährige soll einen Fünfjahresvertrag an der Säbener Straße unterschreiben. tz kann diese Meldung bestätigen.

Schwere Verhandlungen wie bei Kane dürften bei Kim Min-jae nicht bevorstehen. Der Verteidiger besitzt in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel von kolportierten 50 Millionen Euro, die der FC Bayern bereit ist, zu ziehen. Nach tz-Informationen muss die Klausel bis zum 15. Juli gezogen werden.

Kim Min-jae vor Wechsel zum FC Bayern – Südkoreaner soll Hernandez ersetzen

Momentan absolviert Kim, der in der vergangenen Saison zum besten Verteidiger der italienischen Serie A gewählt wurde, seinen Militärdienst in Südkorea und kehrt am 3. Juli zurück. Erst dann können Medizincheck und Unterschrift erfolgen. Kim soll in München den abwanderungswilligen Lucas Hernandez ersetzen.

Der Franzose soll sich bereits mit Paris St. Germain auf einen Wechsel verständigt haben, obwohl er aus Paris auch Gegenwind erhielt. Die Bayern rechnen mit einer Ablösesumme von 40 bis 50 Millionen Euro. Der Südkoreaner Kim könnte seine Bezüge mit einem Wechsel nach München laut Sky mehr als verdoppeln.

Demnach kann er beim FC Bayern mit einem Verdienst von 10 bis 12 Millionen Euro rechnen. Der Napoli-Star hat seine Stärken vor allem im Spielaufbau und Zweikampf – und trug maßgeblich zum Gewinn des „Scudetto“ in der vergangenen Saison bei. Sogar ein Ex-Trainer des TSV 1860 München legte dem Stadtrivalen eine Verpflichtung nahe – er trainierte ihn einst. (epp)