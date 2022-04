Lewandowski lässt Bayern zappeln - und verschwindet nach einer Stunde von der Meister-Party

Robert Lewandowski und der FC Bayern München - wie geht es weiter? Der Pole feierte die Meisterschaft nur kurz mit seinen Kollegen.

München - Robert Lewandowski stellte sich nach dem Gewinn der Meisterschaft auf dem Spielerparkplatz für Autogramme und Selfies zur Verfügung und nahm sich für die Fans extra Zeit. Für seine Teamkollegen nicht. Der Pole ließ sich bei der internen Meisterfeier beim Nobel-Italiener Rocca Riviera gerade einmal für eine gute Stunde blicken, ehe er sich auf den Weg nach Hause machte. Hat der Superstürmer mit dem Kapitel FC Bayern etwas bereits abgeschlossen?

FC Bayern: „Bald passiert etwas“, sagt Lewandowski

Nach dem 3:1-Sieg gegen Borussia Dortmund, zu dem Robert Lewandowski ebenfalls einen Treffer beisteuerte, sagte er am Sky-Mikrofon auf seine Zukunft angesprochen: „Bald passiert etwas. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es zu einem Treffen kommt.“ Was der Pole meint: Mitte der Woche wird sein Berater Pini Zahavi (78) zu Vertragsverhandlungen des 2023 auslaufenden Arbeitspapiers in München erwartet.

Laut Lewandowski ist bisher „nichts Besonderes“ passiert, er schaue auf die Situation, „was läuft. Es ist nicht so einfach für mich“, ergänzte er vielsagend. „Ich habe gesagt, über meinen Vertrag oder meine Zukunft wurde noch kein Wort gesprochen.“

Hasan Salihamidzic über Robert Lewandowski: Verkauf im Sommer ausgeschlossen

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45) äußerte sich am Sonntagvormittag bei Sky90 zur Zukunft des zweimaligen Weltfußballers – und redete Klartext. Ein Verkauf im Sommer zum Beispiel zum FC Barcelona für 40 bis 50 Millionen Euro kommt auf gar keinen Fall infrage: „Ich sehe nicht, dass sich die Fronten verhärten. Ich kann generell ausschließen, dass Robert den FC Bayern 2022 verlässt. Er hat einen Vertrag bis 2023. Jetzt haben wir Zeit, um darüber zu reden, was danach ist.“

Darum kommt für den deutschen Rekordmeister auch eine Verpflichtung nicht infrage. Salihamidzic: „Haaland? Wir haben mit Robert den besten Stürmer der Welt. Das würde keinen Sinn machen.“

Freund der Familie Haaland spricht von Interesse des FC Bayern

Kurios: Im Sport1-Doppelpass sprach Jan Aage Fjörtoft, ehemaliger Spieler von Eintracht Frankfurt und guter Freund der Familie Haaland, trotzdem von einem angeblichen Interesse der Münchner:

„Was ich weiß: Bayern bemüht sich sehr, ihn zu kriegen. Bayern und Oliver Kahn haben mit Lewandowski den besten Stürmer – aber wenn sie den verlieren, dann könnte es spannend werden in der kommenden Saison.“

Salihamidzic bestätigte Bemühungen um Ajax-Spieler Gravenberch

Daran denkt bei Bayern niemand, stattdessen will der Serien-Meister weiter am Kader basteln. Salihamidzic bestätigte Bemühungen um Ajax-Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch (19). Das dürfte vor allem Trainer Julian Nagelsmann (34) freuen, der am Samstagabend eine Botschaft an seine Vorgesetzten Oliver Kahn (52) und Salihamidzic richtete: „Ich habe volles Vertrauen in Brazzo und in Olli, dass sie bis Ende August wieder einen Topkader zur Verfügung stellen.“

Davon soll auch Serge Gnabry (26), dessen Vertrag ebenfalls 2023 ausläuft, weiter ein Bestandteil sein. „Er ist ein Spieler, den wir wertschätzen und die Fans auch. Ich hoffe, dass er hier bleibt, weil er gut in diese Gruppe passt. Man kann ihn gar nicht wegdenken.“ Bei Kapitän Manuel Neuer (36) und Angreifer Thomas Müller (32) naht eine Verlängerung der ebenfalls 2023 auslaufenden Verträge. „Manuel ist eine Säule. Er gehört einfach zum FC Bayern wie Thomas“, sagte Salihamidzic.