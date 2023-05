Bayern-Fans lachen BVB nach Patzer aus: Dortmunder Leistung „ein Armutszeugnis“

Von: Marcel Schwenk

Borussia Dortmund spielt gegen den VfL Bochum nur 1:1. Von den Bayern-Fans gibt es im Netz Spott und Häme für den BVB.

München/Bochum – Das Remis von Borussia Dortmund sorgte für großes Aufsehen und erhitzte Gemüter, allen voran aufseiten des BVB. Trainer Edin Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl echauffierten sich im Anschluss über zwei Entscheidungen von Schiedsrichter Sascha Stegemann, der sich zwei Mal gegen Elfmeter für die Schwarz-Gelben entschied.

Borussia Dortmund vs. VfL Bochum Wettbewerb: Bundesliga, 30. Spieltag Ergebnis: 1:1 Tore: 1:0 Losilla (5. Minute), 1:1 Adeyemi (7.) Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel)

Terzic und Kehl nach Remis aufgebracht

„Das war ein klarer Elfmeter, ich finde es frech – mit den Mitteln, die wir heute zur Verfügung haben“, redete sich Kehl nach Abpfiff bei DAZN in Rage und fügte an: „Fünf Spieltage vor Schluss, wenn es um die deutsche Meisterschaft geht, sich nicht diese Situation anzuschauen, halte ich für fahrlässig, feige und komplett falsch.“

Zuvor war Bochums bereits verwarnter Danilo Soares in BVB-Angreifer Karim Adeyemi gegrätscht, als dieser eine flache Hereingabe unter Kontrolle bringen wollte. „Das war nicht nur ein klarer Elfmeter, sondern auch Gelb-Rot für den Bochumer Spieler. Dass nicht alles dafür getan wird, in dieser Phase der Saison keine Fehlentscheidung zu treffen, finde ich sehr ungerecht, das tut weh“, monierte Terzic.

Julian Brandt und der BVB kamen gegen Bochum nicht über ein 1:1 hinaus. © Imago Images/Gladys Chai von der Laage

Remis in Bochum: Netz amüsiert sich über BVB

Darüber hinaus gab es auch in der 89. Minute eine strittige Szene, als ein Schuss von Niklas Süle an den Arm von Erhan Masovic ging. Stegemanns Pfeife blieb allerdings erneut stumm, im Netz erntete der Unparteiische Kritik. „Die Leistung von Stegemann zeigt mal wieder, wo das Problem bei den Schiris in der Bundesliga liegt. Qualitativ war das nichts. Man pfeift bei strittigen Szenen lieber nicht und hofft darauf, vom VAR korrigiert zu werden“, kommentiert ein Taktik-Experte Stegemanns Auftritt bei Twitter.

Allerdings bekam nicht nur 38-Jährige, sondern auch der ärgste Konkurrent des FC Bayern im Meisterschaftsrennen sein Fett weg. „Klar war der Schiri unterirdisch. Verkackt hat das Spiel aber auch der BVB. Punkt. Wird Bayern Meister, hat es auch der BVB verkackt. Auch Punkt. Immer die Schuld bei anderen suchen ist echt ne Unart“, so ein Beitrag im Wort.

FC Bayern kann am Sonntag den BVB überholen

Vor allem Bayern-Fans waren sich in den sozialen Medien einig, dass nicht nur der Schiedsrichter am Punktverlust Schuld habe. „Dass der BVB als Tabellenführer und als Team, das den Titel aus eigener Kraft holen kann, in Bochum nur Unentschieden spielt, einem nicht gegebenen Elfmeter nachtrauert, ist ein Armutszeugnis. Aber für den BVB. Klar wäre der Elfmeter berechtigt gewesen. Aber es lag nicht nur daran“, teilt ein weiterer User seine Meinung.

Für einige andere sei „Dortmund zu doof“, um Meister zu werden - eine Anspielung auf die Aussage von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor wenigen Tagen. Von so manchem Bayern-Anhänger gab es zudem noch warme Dankesworte in Richtung der Bochumer, beide Vereine pflegen bekanntlich eine Fanfreundschaft.

Fakt ist: Der BVB hat den Titel nun nicht mehr in der eigenen Hand, die Münchner könnten am Sonntagnachmittag (30. April) mit einem Sieg gegen Herta BSC wieder vorbeiziehen. Vier Spieltage vor dem Ende wäre das ein großer Schritt in Richtung Meisterschale. (masc)