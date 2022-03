Holt der FC Bayern Paul Pogba? Bericht aus Italien überrascht

Von: Marius Epp

Angeblich zeigt der FC Bayern Interesse an Mittelfeld-Star Paul Pogba. Sein Berater Mino Raiola hat sich schon zu einem möglichen Wechsel in die Bundesliga geäußert.

München - Vieles deutet darauf hin, dass sich in der Mittelfeld-Zentrale des FC Bayern im Sommer etwas tun wird. Der junge Niederländer Ryan Gravenberch (19) soll von Ajax Amsterdam kommen, Corentin Tolisso ist dagegen ein Abwanderungskandidat. Jetzt ranken sich Gerüchte um einen bekannten Namen: Die Münchner sollen sich laut eines Berichts aus Italien um Paul Pogba bemühen.

Laut dem italienischen Journalisten Mirko di Natale liegt der FC Bayern gemeinsam mit PSG im Rennen um den Franzosen vorn. Es zeichnet sich seit Längerem ab, dass Pogba wohl nicht mehr bei Manchester United bleiben will. Sein persönlicher Trainer „Coach Maddy“ sprach schon vom sicheren Abgang im Sommer, in einem Interview ließ er vor Kurzem anklingen, er wolle „Titel gewinnen“ - mit den Red Devils aktuell schwer, mit dem FC Bayern gut möglich.

Ist Paul Pogba einer für den FC Bayern? © Mike Egerton/dpa

Paul Pogba zum FC Bayern? Gehalt wohl problematisch

Läuft da also was zwischen dem Rekordmeister und dem 29-Jährigen? Ob an dem Gerücht etwas dran ist, ist schwer zu sagen. Pogba wäre im Sommer zwar ablösefrei, verlangt aber einen fürstlichen Lohn. Sein Berater Mino Raiola schloss einen Wechsel seines Schützlings in die Bundesliga deshalb schon vor Monaten aus.

Paul Pogba Geboren: 15. März 1993 (Alter 29 Jahre), Lagny-sur-Marne, Frankreich Größe: 1,91 m Gehalt: 15,08 Millionen GBP (2021) Team: Manchester United (Vertrag bis 30.06.2022)

„Die Mentalität der Deutschen ist eine andere. Sie können und wollen diese Gehälter nicht bezahlen“, sagte er. Der einzige Verein, der das könnte, sei der FC Bayern, doch auch der käme nicht an das Gehalt von Pogba ran. Vielleicht ist der Mittelfeld-Star mit den zahlreichen Frisuren ja bereit, Geld gegen Titel einzutauschen? Immerhin traf sich Bayerns Vorstandsboss Oliver Kahn jüngst mit Raiola in Monaco.

Paul Pogba will Titel gewinnen - FC Bayern unter den möglichen Abnehmern

Im Interview mit Telefoot betonte Pogba vergangene Woche, er habe noch nicht über seine Zukunft entschieden. Seine Unzufriedenheit ist aber offensichtlich. „Wir spielen um keine Titel, alles ist neutral. Es ist frustrierend.“ Neben den Bayern und PSG wird auch Pogbas Ex-Klub Juventus Turin als möglicher neuer Verein gehandelt.

Der Transfermarkt hat ein weiteres Bayern-Gerücht zu bieten: Bei einem Abgang von Serge Gnabry soll offenbar Christopher Nkunku (RB Leipzig) kommen. (epp)