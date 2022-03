Paul Wanner überzeugt bei U17 - Österreich lockt mit A-Nationalmannschaft

Von: Manuel Bonke

Paul Wanner ist derzeit bei der U17 des DFB. © CHRISTOF STACHE

Der rasante Aufstieg von Bayern-Talent Paul Wanner hätte sich eigentlich auch beim DFB fortsetzen sollen. Die Beförderung von der U17- in die U21-Nationalmannschaft stand unmittelbar bevor.

München - Es gab bereits mehrere Gespräche mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff und U21-Trainer Antonio di Salvo, in denen die Verantwortlichen Wanners möglichen Weg in die A-Nationalmannschaft skizzierten.

Doch wie unsere Zeitung erfuhr, machte U17-Trainer Marc-Patrick Meister diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung. Er warb im Hintergrund sowohl bei Wanner selbst, dem FC Bayern und innerhalb des Verbands massiv um eine U17-Berufung des Spielers.

Paul Wanner: Österreich lockt mit sofortigen Einsätzen

Hintergrund: Meister und seine Mannschaft spielen aktuell die zweite Runde der EM-Qualifikation – und der U17-Trainer sah dieses Ziel ohne Wanner gefährdet. Für den Spieler selbst war es kein Problem, den aktuellen Lehrgang mit seinen langjährigen Mitspielern zu bestreiten. Das Team feierte am Mittwoch bereits den ersten Quali-Erfolg und setzte sich zum Auftakt im schottischen Falkirk 3:0 gegen Georgien durch und übernimmt nach dem 2:2 zwischen Schottland und der Tschechischen Republik die Tabellenführung in der Gruppe drei. Die acht Gruppensieger sowie die sieben zweitplatzierten Teams mit der besten Bilanz gegen die Erst- und Drittplatzierten ihrer Gruppe qualifizieren sich für die EM in Israel (16. Mai bis 1. Juni).

Wanner stand die gesamte Spielzeit auf dem Platz, die Tore erzielten aber andere: der Hoffenheimer Tom Bischof, den auch der FC Bayern im Sommer auf dem Zettel hatte, Nelson Weiper von Mainz 05 und der eingewechselte Maurice Krattenmacher von der SpVgg Unterhaching.

Der Verband ist bei Wanners DFB-Zukunft auch deswegen so bemüht, weil auch der Österreichische Fußballbund (ÖFB) intensiv um den Youngster buhlt. Wanner ist im österreichischen Dornbirn geboren und seine Mutter stammt aus Vorarlberg, weshalb Paul die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt. Die Österreicher locken den Spieler mit sofortigen Einsätzen in der A-Nationalmannschaft von Trainer Franco Foda. In naher Zukunft soll es ein Treffen mit ÖFB-Vertretern und der Familie Wanner geben. (Manuel Bonke)