FC Bayern und das linke Ding mit dem 16-jährigen Juwel Paul Wanner

Von: Manuel Bonke

Kurz vor der Einwechslung: Paul Wanner (l.) und Julian Nagelsmann. © Sven Simon / Imago

Mit nur 16 Jahren sammelte Paul Wanner gegen Manchester City bereits erste Spielerfahrung im Team des FC Bayern. Nun soll er weiter herangeführt werden.

München - Superstar Sadio Mané (30) und Ajax-Neuzugang Noussair Mazraoui (24) staunten nicht schlecht, als sie sich bei Paul Wanner (16) nach dessen Alter erkundigten. Das Duo hätte das FC-Bayern-Juwel aufgrund seiner fußballerischen Fähigkeiten locker auf 19 Jahre geschätzt. In Wanners Alter sei er noch nicht so weit gewesen, meinte Mané zum Young­ster – und attestierte ihm, bereits mit Anfang 20 ein Weltklasse-Spieler werden zu können. So viel zur Theorie.

FC-Bayern-Youngster bereits mit erstem Einsatz gegen Manchester City

In der Praxis geht es für Wanner erst einmal darum, regelmäßig Spielzeit zu erhalten. Und das Trainerteam hat eine Möglichkeit gefunden, den eigentlichen Mittelfeldspieler Einsatzminuten zu ermöglichen: Als Backup für Alphonso Davies (21) auf der linken Seite. Im Testspiel gegen Manchester City schickte Trainer Julian Nagelsmann (35) seine Mannschaft in einer 3-5-2-Formation aufs Feld. Wanner wurde in der 70. Minute für den Kanadier als sogenannter Joker oder Schienenspieler eingewechselt – und machte seine Sache gegen das englische Star-Ensemble von Pep Guardiola gut.

Größter Vorteil des in Dornbirn geborenen Deutsch-Österreichers: Er ist beidfüßig, hat also keinerlei Probleme, Flanken mit links zu schlagen. Darüber hinaus hat er eine herausragende Schusstechnik, weshalb er im Training regelmäßig die Freistöße von rechts zum Tor hin tritt. Das Neuroathletik-Training mit Input1st, das Wanner regelmäßig zusätzlich zu den Einheiten an der Säbener Straße absolivert, hat ihm geholfen, seine Schüsse zu optimieren.



FC-Bayern-Youngster soll Kampfgeist weiter stärken

Durch Einsätze als offensiver Linksverteidiger soll der Nachwuchs-Nationalspieler nicht nur Spielpraxis sammeln, sondern auch seinen Kampfgeist stärken.

Zwischenzeitlich hatten die Kaderplaner überlegt, noch einen Linksverteidiger zu verpflichten. Es fiel der Name von Hoffenheims David Raum (24). Doch man sah nicht wirklich Verwendung für den Nationalspieler, der sich mit einer Backup-Rolle nicht zufrieden geben würde. Gut für Wanner.