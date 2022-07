Leihe zu Niko Kovac? VfL Wolfsburg buhlt wieder um Bayern-Wunderkind Wanner

Von: Sebastian Isbaner

Teilen

Paul Wanner wird vom VfL Wolfsburg umworben © Imago Images / Contrast

Paul Wanner gehört zu den größten Talenten, die der deutsche Fußball derzeit zu bieten hat. Auf der Suche nach mehr Spielzeit könnte eine Leihe in den Fokus rücken.

München - Der VfL Wolfsburg ist momentan auf Talentsuche in Deutschland. Dabei haben Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor wieder einmal einen Bayern-Profi im Visier. Wie die „Bild“ berichtet, peilen die Wölfe eine Leihe des Münchner Youngsters Paul Wanner an.

Paul Wanner: VfL Wolsbrug hatte schon letztes Jahr Interesse

Ende des vergangenen Jahres stand der VfL Wolfsburg sogar schon kurz vor einem Transfers des 16-Jährigen nach Niedersachsen. Obwohl die Transferverhandlungen schon weit fortgeschritten waren, wurde aus dem Wechsel letztendlich doch nichts. Denn im Januar verlängerte das Mittelfeld-Talent seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern München um weitere fünf Jahre.

Für die kommende Saison plant der VfL nun eine Leihe des 16-Jährigen für mindestens die nächste Spielzeit. Allerdings ist laut Bild-Informationen weder der FC Bayern noch Wanner selbst an einem Leihgeschäft momentan interessiert. Das Eigengewächs der Bayern will sich in der Vorbereitung bei Julian Nagelsmann weiter für die nächste Bundesliga-Saison anbieten.

Wanner: 16-Jähriger schon mit vier Bundesliga-Einsätzen für die Bayern

Der 16-Jährige feierte vergangene Spielzeit sein Debüt in Deutschlands höchster Spielklasse. Gegen Borussia Mönchengladbach wurde der Mittelfeldspieler das erste mal in der Bundesliga eingesetzt. Insgesamt kam Wanner auf vier Einsätze. Parallel spielte er zusätzlich für die B- und A-Junioren des Rekordmeisters. Dort gelangen dem Nachwuchs-Talent in 14 Spielen drei Treffer.

Derzeit befindet sich der Deutsche Rekordmeister in der Vorbereitung auf die neue Saison. Dabei dürfen auch die Jugendspieler und Talente der Bayern Amateure unter Beweis stellen, dass sie eine Rolle im Kader der Münchner für die kommende Bundesliga-Saison spielen möchten. (Sebastian Isbaner)