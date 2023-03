Deutschland oder Österreich? Bayern-Juwel Wanner hat vorläufige Entscheidung getroffen

Mutter Österreicherin, Vater Deutscher

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Katharina Brumbauer schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Soll er für Deutschland oder Österreich spielen? Paul Wanner hat sich vorerst festgelegt. Das 17-jährige Mittelfeld-Juwel des FC Bayern läuft erstmal weiter für den DFB auf.

Frankfurt - Das letzte Wort möchte Paul Wanner noch nicht gesprochen haben. Aber eine vorläufige Entscheidung hat das 17-jährige Ausnahme-Talent vom FC Bayern München nun getroffen. Wanner, dessen Mutter Österreicherin und dessen Vater Deutscher ist, läuft erstmal weiter für den Deutschen Fußball Bund (DFB) auf. Das hat U21-Nationaltrainer Antonio di Salvo am Montag in Frankfurt bekannt gegeben.

Paul Wanner Geboren am 23. Dezember 2005 (Alter: 17 Jahre) in Dornbirn, Österreich Verein: FC Bayern München (seit 1. Juli 2018), Bundesliga-Einsätze: 6 Position: Mittelfeld

Wanner vorerst weiter für den DFB: Wechsel zu ÖFB für den gebürtigen Österreicher nach wie vor möglich

„Er möchte den Weg mit dem DFB weitergehen“, sagte di Salvo. Für die deutsche U17 und U18 hat der Mittelfeldspieler bereits insgesamt 15 Länderspiele bestritten. Bei einem Treffen mit Wanners Vater und seinem Berater habe di Salvo dem 17-Jährigen die Perspektive aufgezeigt, die „es in Deutschland gibt“. Da Wanner bisher noch kein A-Länderspiel bestritten hat, steht ihm die Entscheidung immer noch offen, zum ÖFB zu wechseln. Der 17-Jährige ist in Österreich geboren, besitzt die deutsche wie auch die österreichische Staatsbürgerschaft. Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick wirbt um das Mittelfeld-Juwel, besuchte Anfang März ein Spiel von Wanners Bayern-Amateuren im Grünwalder Stadion. Vorerst bleibt der 17-Jährige aber dem DFB erhalten.

Di Salvo hält große Stücke auf Wanner. Auch der U21-Nationaltrainer nannte den Youngster „ein riesiges Talent“. Allerdings warnte er aber vor zu großen Erwartungen: „Ich bin der Meinung, dass er Schritt für Schritt gehen sollte. Er hat in letzter Zeit sehr wenig gespielt.“

+ Bleibt dem DFB vorerst erhalten: das 17-jährige Mittelfeld-Talent des FC Bayern, Paul Wanner © IMAGO/Mladen Lackovic

Wenig Spielpraxis für Wanner bei Bayern: Mögliche Leihe ab Sommer

Noch steht Wanner beim FC Bayern München unter Vertrag. Der Kontrakt läuft bis 2027. In der laufenden Saison kam der 17-Jährige viermal in der Bundesliga-Mannschaft des deutschen Rekordmeisters zum Einsatz. Zweimal in der Liga und zweimal in der Champions League. Zudem durfte Wanner fünfmal bei den Bayern-Reserve in der Regionalliga ran. Um dem Juwel mehr Spielpraxis zu ermöglichen, ziehen die Bayern-Bosse in Betracht, ihn ab Sommer zu verleihen. Einige Vereine aus der ersten oder zweiten Bundesliga könnten ihr Interesse anmelden.

Wanners Stern bei den Bayern-Profis ging am 7. Januar 2022 auf. Damals wurde der Youngster im Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt war Wanner 16 Jahre und 15 Tage alt und gilt damit als jüngster Bundesligaspieler in der Historie des Rekordmeisters. Der Gewinn der deutschen Meisterschaft in der Saison 2021/22 machte Wanner später zum jüngsten deutschen Meister beim FC Bayern. (kb)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Mladen Lackovic