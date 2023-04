Beschämende Pavard-Aktion beim Freiburg-Elfmeter: „Das wahre Gesicht des FC Bayern“

Der FC Bayern ist im DFB-Pokal-Viertelfinale am SC Freiburg gescheitert. Ein Elfmeter in der Nachspielzeit brachte die Entscheidung – trotz einer Pavard-Unsportlichkeit.

München – Was für ein Finale an diesem packenden DFB-Pokal-Abend! Der FC Bayern München musste sich am Ende aufopferungsvoll kämpfenden Freiburgern geschlagen geben und ist damit einmal mehr vorzeitig ausgeschieden. Letztlich brachte ein Handelfmeter die Entscheidung, Lucas Höler verwandelte in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg für die Gäste.

Halbfinalisten im DFB-Pokal 2022/23 Eintracht Frankfurt SC Freiburg VfB Stuttgart / 1. FC Nürnberg Borussia Dortmund / RB Leipizig

FC Bayern scheidet aus dem DFB-Pokal aus: Freiburg wieder auf Finalkurs

Der SC Freiburg steht damit wieder im Halbfinale, im Vorjahr gelang den Breisgauern sogar der Einzug ins Endspiel. Dort musste man sich dann RB Leipzig geschlagen geben. Der Titelverteidiger kämpft am Mittwochabend (20.45 Uhr) um das letzte Halbfinal-Ticket gegen Borussia Dortmund.

Der VfB Stuttgart und der 1. FC Nürnberg (Mittwoch, 18 Uhr) ermitteln ebenfalls noch einen Teilnehmer für die Vorschlussrunde. Neben Freiburg ist Eintracht Frankfurt bereits für das Semifinale qualifiziert. Die SGE hatte sich am Dienstag mit 2:0 gegen Union Berlin durchgesetzt.

Upamecano köpft FC Bayern gegen Freiburg nach strittiger Szene in Führung

Zurück in die Münchner Allianz Arena: Dort hatten die Bayern eigentlich alles im Griff, kontrollierten über weite Strecken Ball und Gegner.

Dayot Upamecano köpfte nach 19 Minuten zur 1:0 Führung ein, allerdings hatte sich der Bayern-Star eindeutig bei Freiburgs Maximilian Eggestein aufgestützt. Die Proteste der Gäste waren lautstark, das Tor hätte nicht zählen dürfen. Tat es aber – den Freiburgern gab der Rückstand aber etwas mehr Mumm. Nicolas Höfler glich nur acht Zeigerumdrehungen später mit einem sehenswerten Distanzschuss aus.

Freiburg gewinnt zum ersten Mal ein Auswärtsspiel beim FC Bayern München

Trotz der Überlegenheit der Münchner fiel dann kein weiterer Treffer mehr – bis zur 95. Minute. Wieder zog Höfler ab, Jamal Musiala warf sich in den Schuss und spielte den Ball klar mit der Hand. Schiedsrichter Harm Osmers entschied sofort auf Strafstoß, der VAR stimmte zu.

Und so bot sich dem Sportclub die einmalige Gelegenheit auf den ersten Sieg in einem Auswärtsspiel beim FC Bayern München. Doch wer sollte schießen? Vincenzo Grifo, etatmäßiger Elfmeterschütze, war bereits ausgewechselt. Michael Gregoritsch hatte jüngst bei der Nationalmannschaft vergeben. Also fasste sich Lucas Höler ein Herz. Und donnerte den Ball unter die Latte.

Beschämende Pavard-Aktion beim Freiburg-Elfmeter

Der Freiburger Torschütze ließ sich dabei auch nicht von den üblichen Spielchen der Gegenspieler beeinflussen. Erst diskutierten die Bayern-Stars lange mit Schiedsrichter Osmers, obwohl das Handspiel eindeutig und die Entscheidung vollkommen korrekt war.

Anschließend lieferte FCB-Verteidiger Benjamin Pavard eine Aktion ab, die selbst für den neutralen Fan einfach nur beschämend war: Er manipulierte den Elfmeterpunkt mit seinen Stollen, traktierte den Rasen, um Höler einen möglichst unsauberen Schuss zu bescheren.

Fans mit eindeutiger Kritik an Benjamin Pavard: „Das wahre Gesicht des FC Bayern“

Osmers bemerkte den unsportlichen Vorgang und zückte sofort Gelb. Der Franzose reagierte mit einem müden Lächeln. Am Ende lachten aber nur die Freiburger.

Für Pavards Handeln hagelte es in den sozialen Netzwerken Kritik. Fußballfans reagierten eindeutig auf die Szene. Wir haben eine Auswahl an Kommentaren zusammengestellt.

Das wahre Gesicht des FC Bayern, bei einem Elfmeter versuchen vier Spieler, den Elfmeterpunkt zu zertrampeln, ganz vorn dabei Kimmich und Pavard, Musiala zeigt dann noch seine persönliche Unreife. Passt zu Qatar Airways und der Vereinsführung, Charakterfrage beantwortet

Absolut verdient, trotz Bayern Bonus, und der Unsportlichkeit vor dem Elfmeter von Pavard. Zeigt den wirklichen Charakter des FCB. Absolute Schande dieser Club mit Kahn und Co.

Die Ratte Pavard hat es nötig, gegen das große Freiburg den Elferpunkt zu zertreten

Ich hätte Pavard die Rote Karte gezeigt. Sowas von unsportlich, wie er dort den Elfmeterpunkt bearbeitet. Glückwunsch Freiburg!

Glückwunsch Freiburg!! !Und Pavard, deine Aktion war einfach nur peinlich am Punkt…

Alleine schon das unsportliche Verhalten von Pavard rechtfertigt das Ausscheiden. Sowas muss einfach nicht sein.

Glückwunsch an den SC Freiburg

FC Bayern trifft am Samstag schon wieder auf Freiburg

Für die Bayern ist der Triple-Traum damit geplatzt. In der Bundesliga steht man aktuell zwei Punkte vor Borussia Dortmund, das man am Wochenende im Klassiker mit 4:2 besiegt hatte. Am Samstag geht es für die Münchner weiter – dann ausgerechnet in Freiburg. Am Dienstag steht dann schon das Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City an. Die Aufgaben für Thomas Tuchel, der sich über das Pokal-Aus genau so ärgerte wie Joshua Kimmich nach dem Spiel in der Mixed Zone, werden nicht kleiner. (akl)