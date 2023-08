„So böse seid ihr doch gar nicht“ – Thomas Müller erlaubt sich Spaß mit Journalisten

Von: Niklas Kirk, Florian Schimak

Der FC Bayern besiegt beim Heimspielauftakt der neuen Bundesliga-Saison den FC Augsburg mit 3:1. Wir haben die Stimmen zum Spiel.

München – Der FC Bayern München empfing zu seinem Heimspielauftakt der diesjährigen Saison den FC Augsburg zum Nachbarschafts-Duell. Die Begegnungen mit den bayrischen Schwaben erweisen sich dabei traditionell als unangenehm, diesmal jedoch fuhr der Deutsche Rekordmeister einen ungefährdeten 3:1-Sieg ein. Ebenso trug Harry Kane erstmals das Trikot des FCB in einem Bundesliga-Heimspiel und traf gleich doppelt.

Wir fassen die Stimmen zur Partie des FC Bayern gegen den FC Augsburg zusammen.

Joshua Kimmich (FC Bayern) nach dem Spiel in der Mixed Zone über ...

... die Partie: „Am Anfang hatten wir nicht so viele Chancen. Wir hatten das Spiel eigentlich schon unter Kontrolle. Die größte Chance hatte Augsburg dann nach, ich weiß gar nicht, 30 Minuten. Dann machen wir glücklich das 1:0, das 2:0 durch den Elfer. In der zweiten Halbzeit fand ich auch, dass wir es im Griff hatten. Da hätten wir dann das eine oder andere Tor nachlegen können. Wir hatten schon einige sehr gute Chancen. Zwar ist es nicht unser bestes Spiel, trotzdem war es ein souveräner Sieg.“

... die Tore von Harry Kane: „Vor allem das zweite macht er richtig gut, ein geiles Tor, also sehr überlegt. Ich glaube, den wollte er so, war eine schöne Kiste, auch gut vorbereitet natürlich von King und Phonsi.“

... die Häuptling-Diskussion von Karl-Hein Rummenigge nach der Ankunft von Kane: „Ich höre es gerade zum ersten Mal tatsächlich. Unabhängig von der Hierarchie ist er sportlich wichtig für uns, weil er Tore macht, weil er ein Mann ist, weil er vorangeht. Das merkt man auch in unserem Spiel. Es tut uns gut, weil wir wissen, wir können ihm den Ball geben, wir können dann nachkommen. Ich glaube auch, dass er unseren offensiven Außenspielern guttun wird, weil die den einen oder anderen Raum mehr bekommen werden, weil natürlich die Verteidiger sich auf Harry fokussieren werden. Dementsprechend haben wir ein gutes Zusammenspiel mit einem Strafraumstürmer, mit einer Neun und dann aber auch schneller Außenstürmer, die wieder in die Tiefe gehen können.“

... Kanes und ob man dessen Führungsqualitäten schon spüren würde: „Ja, schon. Ich glaube, die erste Woche oder gerade der Anfang war sehr, sehr anstrengend für ihn. Einfach viel Reisen, hin und her fliegen. Man merkt, dass er jetzt so ein bisschen ankommt. Natürlich werden auch die Tore ihm dann Selbstvertrauen geben, auch natürlich Akzeptanz in der Mannschaft. Wobei er das jetzt nicht nur durch die Tore bekommt, sondern auch, weil wir merken, dass er ein guter Typ ist und man merkt schon, dass er Verantwortung übernehmen möchte, dass er unserem Spiel helfen möchte. Ich finde, man merkt es auch auf dem Platz, dass es uns guttut.

... seinen Eindruck von Daniel Pérez: „Wir haben nur einmal trainiert, gestern miteinander. Er scheint ein ganz cooler Typ zu sein. Er war direkt sehr selbstbewusst. Das hat mir sehr gut gefallen. Mal schauen, wie sich die nächste Woche gestalten wird.“

Thomas Müller hatte nach dem Sieg über den FCA gute Laune – und ließ das die Journalisten spüren. © IMAGO/Ulrich Wagner

Thomas Müller (FC Bayern) nach dem Spiel in der Mixed Zone über ...

... die gute Stimmung nach zwei Siegen zum Auftakt: „Ja, so ist das Geschäft. Wenn man gewinnt, wenn es auch noch einigermaßen souverän aussieht, dann haben wir erstmal Ruhe. Und klar, im Supercup war das natürlich die 360-Grad-Drehung. Da haben wir uns viel vorgenommen, haben sogar im eigenen Stadion verloren, aber das ist jetzt schon zwei, drei Wochen her. Und sind souverän in die Liga gestartet, also wirklich souverän, zwei Siege. Heute natürlich so ein bisschen ärgerlich, vielleicht das Gegentor. Wollten wir eigentlich Ulle schadlos halten. Aber ansonsten 4:0, 3:1 und so kann es weitergehen. Ich glaube, man sieht schon, dass wir gewisse Abläufe drin haben. Man muss immer noch dazu sagen, vielleicht hat es der Trainer auch schon gesagt, dass das Niveau und unsere Art und Weise Fußball zu spielen im Training tatsächlich aktuell noch ein Tick schärfer ist. Im Spiel können wir es dann noch nicht so umsetzen. Zumindest heute in der Anfangsphase waren wir nicht ganz so klar Richtung Tor, wie wir es sein könnten. Aber insgesamt ein absolut verdienter Sieg.“

... Benjamin Pavard und sein Wechselwunsch: „Das sind Vereinsthematiken. Wie viele Tage sind es noch? Freitag schließt der Transfermarkt, oder? Es ist immer so, dass bis kurz vor Toresschluss in einigen Mannschaften in Europa immer ein bisschen Unruhe ist. Manche Spieler müssen da Entscheidungen treffen, Entscheidungen akzeptieren. Es gab ja auch schon Situationen, wo Spieler noch mitternachts wegen eines verspäteten Fax nicht wechseln konnten. Das sind diese Dinge, dass da auch mal ein bisschen unruhiger werden kann für den einen oder anderen. Das ist ganz normal, da muss man als Team und auch als Klub gelassen bleiben. Auf der anderen Seite kann es ja genauso sein, dass man noch jemanden Last-Minute verpflichtet. Da gibt es das Spielchen auf der anderen Seite. Wir sind da ganz entspannt und dann schauen wir mal, wie das Ganze ausgeht. Ich habe da jetzt keine weiteren Informationen. Da seid ihr normalerweise deutlich besser informiert.“

... seine Kindheitserinnerung mit Winnetou: „Ich glaube, es gab keine Zeichentrick-Serie von Winnetou. Ich glaube, der erste Berührungspunkt, der für mich wirklich intensiv und lustig war, war hier der Schuh des Manitu. Das war eher satirisch. Die Originalfilme waren ein bisschen zäh, als Kind anzuschauen.“

... die Häuptling-und-Indianer-Diskussion durch Rummenigge: „Du weißt ja, wenn man ein Sportbild-Award ausrichtet, dann ist die Stimmung da tatsächlich mal positiv und gut. Sowohl bei den Verlegern und Vertretern der Zeitung und der Journalie. Auch die Gäste waren wirklich alle sehr gut drauf. Da wird eben auch mal ein bisschen geplaudert und dementsprechend so habe ich es auch aufgenommen.

... die Diskussion, die nicht von den vermeintlich bösen Medien geführt wird: „Nein, so böse seid ihr gar nicht. Natürlich legt es euch schon so aus, wie ihr es braucht. Aber das machen wir ja auch.“

Thomas Tuchel auf der PK nach dem Spiel über ...

... Benjamin Pavard: „Er war wegen der Rückenproblematik im Training und heute im Kader gefehlt. Das ist nichts Gravierendes und die Thematik hat sich nicht geändert. Er ist ein guter Spieler und der Wunsch ist hinterlegt. Das ist sein persönlicher Wunsch. Aber der FC Bayern geht vor, die Mannschaft geht vor. Wir brauchen eine schlagkräftige Mannschaft. Benji besetzt auf einem extrem hohen, konstanten Niveau zwei Positionen. Das ist sehr knapp am Ende des Transferfensters. Da hat sich nichts geändert.“

... Pep Guardiolas Interpretation von Sechsern, dass um sie das Spiel laufen soll: „Ja, das sehe ein bisschen anders. Es geht immer darum, die Stärken der Spieler herauszustellen und auf den Platz zu bekommen. Und niemanden etwas aufzuzwingen, wo er sich nicht wohlfühlt. Weder von der Position noch vom Stil. Wir haben sehr mobile Mittelfeldspieler, die sie sehr gerne auch sich viel bewegen. Und trotzdem werden wir uns da aneinander anpassen. Alle bewegen sich gerne zwischen beiden 16ern, deswegen spielen wir mit einer Doppelsechs. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten, wie wir das gestalten. Die Jungs sind gewillt, stabiler zu sein. Es war ein großer Schritt nach vorne in Bremen. Heute ein kleiner Schritt nach vorne, wenn man die Heimspiele beurteilt. Es gibt Momente, in denen unsere Stärke ist, sich viel zu bewegen. Heute gegen eine Mannschaft, die zwischendurch hoch oder in Manndeckung spielt, kann es auch gut sein. Es gibt Momente, in denen man besser das Spiel um sich herum bewegen lässt und die Position hält. Aber ich glaube, der Mix macht es am Ende. Wir sind da dran und werden da besser werden.

... seinen Wunsch nach einem neuen Sechser: „Ich wurde fünfmal danach gefragt. Ihr müsst das bitte nicht streiten und Konflikte sehen. Ich wurde zweihundertmal danach gefragt vor dem Spiel. Ich habe gesagt, wir haben die drei Sechser. Nur drei. Das ist auch ein numerisches Thema. Wir haben ab Leverkusen nur noch Englische Wochen. Wir haben hohe Ziele. Wir spielen mit einer Doppelsechs, nicht mit einer einzelnen Sechs. Deshalb ist es auch ein numerisches Thema. Ich habe keine Forderungen gestellt. Ich habe niemanden kritisiert. Ich habe keinen Ruf nach einer Sechs laut werden lassen. Ich habe einfach nur eine Antwort gegeben.“

... den Wunsch nach Qualität oder Quantität: „Es macht weder Sinn, 25 Spiele zu haben auf dem gleichen Niveau, noch macht es Sinn, einfach nur Spiele zu haben, die Positionen besetzt sind. Die Spiele, die wir suchen, wenn wir welche suchen, müssen qualitativ top sein. Die müssen eine Persönlichkeit haben, die müssen eine Persönlichkeit haben, die den Kader ergänzt. Das ist ein komplexes Thema. Die Situation jetzt ist, dass wir Vertrauen in die Mittelfeldspieler haben. Alex (Aleksandar Pavlovic, Anm. d. Red.) ist im Moment von der U23 bei uns mit dabei und macht es sehr, sehr gut. Wir werden da regelmäßig die Jungs von unten dazuholen. Wenn das so bleibt, dann bleibt es so.“

... seine Entscheidung, Thomas Müller nicht von Anfang an zu bringen: „Thomas hat kein einziges Testspiel gemacht bis zu unserem Spiel gegen die Fans. Serge Gnabry war unser gefährlichster Angreifer in der kompletten Vorbereitung. Er hat sich kurz vor der Bremen in der Rückenthematik abgemeldet. Sonst hätte er in Bremen auch schon gestartet. Deshalb war es eine ganz logische Entscheidung. Thomas hat mit Choupo zusammen die komplette Vorbereitung verpasst. Er hat im Moment gar keine Spielminuten. Deshalb hat Serge heute die Nase vorn.“

Thomas Tuchel vor dem Duell gegen den FC Augsburg © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Ballack vor dem Spiel bei DAZN über...

...Harry Kane: „Ein mitspielender Stürmer, eine Nummer 9, die der FC Bayern gesucht hat. Er ist also auch Vorbereiter und einer, der sich nicht zu schade die Räume zu belaufen, die Sinn machen für die Mannschaft.“

...Leon Goretzka: „Er ist noch nicht wieder in dieser Form, um ergänzend zu Kimmich zu spielen. Als Box-zu-Box Spieler muss er präsenter, aktiver sein.“

Thomas Tuchel (Trainer, FC Bayern) vor dem Spiel bei DAZN über...

...Daniel Peretz: „Es passt vom Alter perfekt, wir haben Manu jetzt viel Zeit gegeben. Daniel war spätestens nach dem U21-Turnier auf dem Schirm, tolle Persönlichkeit, sehr klar. Er kann mit seinem absoluten Idol jetzt trainieren und Fortschritte machen.“

...die Nicht-Berufung und den Wechselwunsch von Benjamin Pavard: „Kein neuer Stand. Benni hat Rückenprobleme, hat nicht trainiert, ist deshalb nicht im Kader.“

Niklas Dorsch (Spieler, FC Augsburg) nach dem Spiel bei DAZN über...

...die Elfmeterentscheidung gegen sich: „Mir war klar, dass ich den Ball mit der Hand spiele, im gleichen Moment schaue ich tatsächlich nach unten und sehe, dass ich außerhalb des Sechzehner stehe. Josh Kimmich ist dann auch gleich gekommen und hat gesagt ‚du hast den Ball mit der Hand gespielt, war aber klar außerhalb‘, und so habe ich es auch empfunden.“

Harry Kane (Spieler, FC Bayern) nach dem Spiel bei DAZN über...

...die Leistung der Mannschaft: „Wir haben viele Chancen kreiert, es hätten noch ein paar mehr sein können“

...seinen zweiten Treffer des Spiels: „Phonsie (Alphonso Davies) spielt einen super Ball in die Gasse und ich habe den Ball versucht über den Torwart zu heben, nachdem ich ihn im Augenwinkel herauskommen sehen habe.“

...seine schnelle Integration im Team: „Ich denke, wir lernen jeden Tag sehr viel im Training und auch mehr über uns selbst. Wir haben eine tolle Qualität im Kader und da fühlt man sich ohnehin wohl.“

...die Geburt des vierten Kindes: „Es waren definitiv ein paar verrückte Wochen, aber das wird bald aufhören. Sie (Frau und Kind) sind gerade noch drüben in London, werden dann aber bald herkommen.“

Die nächste Premiere: Bei seinem Bundesliga-Heimdebüt erzielte Harry Kane zwei Treffer. © picture alliance/dpa/Tom Weller

Leon Goretzka (Spieler, FC Bayern) nach dem Spiel bei DAZN über...

...die Freude, mit Harry Kane zu trainieren: „Macht richtig was her, man merkt seine Aura in der Kabine, hilft uns extrem.“

...das Spiel auf der Doppelsechs: „Wir wussten, dass es heute kein schönes Fußballspiel wird, dafür spielt Augsburg einfach einen Fußball, der eklig ist.“

...die Sechser-Diskussion: „Ich bekomme die nicht so viel mit. Man bekommt immer mal was von Freunden zugeschickt, aber ich glaube, ich kann darauf verzichten, das zu lesen. Ich möchte mich an der Diskussion nicht beteiligen, der Trainer hat klar gesagt, dass er sich noch was wünscht.“

Thomas Tuchel (Trainer, FC Bayern) nach dem Spiel bei DAZN über...

...die Fortschritte im Team: „Man sieht es auch an den Gesichtern, wie die Spieler feiern.“

...das Steigerungspotenzial und Startprobleme: „Unser Spiel war zu Beginn nicht schnell genug, nicht frei genug, ganz einfach. Da musste offensichtlich mal ein Eigentor, ein Elfmetertor her.“

...das Trio Gnabry-Coman-Sané: „Insgesamt war Luft nach oben, waren ein bisschen unsauber, ein bisschen steif gewirkt. In der zweiten Halbzeit wurde es besser.“

...das Verhalten von Benjamin Pavard: „Er ist im Moment sehr fokussiert auf seine Wünsche, das nehme ich nicht persönlich. Er hat seinen Wunsch klar geäußert, wir denken aber an den FC Bayern und an das Team zuerst. Die Thematik hat sich nicht verändert: Er ist unser Spieler, er hat seinen Wunsch hinterlegt.“

...den Schubser von Sané gegen Pedersen in der Halbzeit: „Ist noch im grünen Bereich.“

