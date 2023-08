Manuel Neuer zurück im Torwart-Training: Neue Nummer zwei steht bereit

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Manuel Neuer macht Fortschritte. Ein anderer Keeper steht dennoch in den Startlöchern. Pavard und Gravenberch könnten derweil den FC Bayern verlassen.

München – Manuel Neuer (37) ist auf dem Sprung zurück in den Kasten des FC Bayern München. Der Keeper absolvierte am Freitagvormittag sein erstes Torwart-Training seit mehreren Wochen. Neuer zeigte dabei Paraden und machte Schuss- sowie Passübungen. Dabei hatte er vor seiner geplanten Mini-OP am 30. Juli, bei der ihm ein Metallteil im lädierten rechten Unterschenkel entfernt wurde, noch Probleme.

Manuel Neuer Geboren: 27. März 1986 (Alter: 37 Jahre) in Gelsenkirchen Verein: FC Bayern München Vertrag bis: 30. Juni 2024

FC Bayern verpflichtet wohl Daniel Peretz von Maccabi Tel Aviv

„Der Eingriff bei Manuel wirkt sehr positiv“, betonte Trainer Thomas Tuchel (49) am Donnerstag. „Die Prognose für den Einstieg ins Mannschaftstraining hat sich verkürzt. Wir rechnen in den nächsten Wochen damit.“

Auch deshalb entschied am Mittwoch die Transfer-Taskforce, mit Sven Ulreich (35) als Nummer eins in die Saison zu gehen und statt eines routinierten Torhüters, einen talentierten Back-up zu verpflichten. Die Wahl fiel auf Daniel Peretz (23) von Maccabi Tel Aviv. Für den israelischen U21-Nationaltorwart soll eine garantierte Ablösesumme von rund drei Millionen Euro fließen. Dem Vernehmen nach unterschreibt Peretz beim deutschen Rekordmeister einen Vertrag bis 2027.

Manuel Neuer ist zurück im Torwart-Training. © Instagram@manuelneuer

Inter Mailand bietet 20 Millionen Euro für Pavard – Bayern will mehr

Peretz kommt, Benjamin Pavard (27/Vertrag bis 2024) will den FC Bayern weiterhin im Sommer verlassen. Das hat der Verteidiger unter der Woche auch Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen (55) in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt.

Nun macht Inter Mailand ernst. Der Champions-League-Finalist der Vorsaison gab bereits ein offizielles Angebot ab: 20 Millionen Euro garantierte Ablöse plus bis zu fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen. Zu wenig aus Sicht der Bayern.

Bleibt Ryan Gravenberch? Niederländer bei Klopp auf dem Radar

Bewegung könnte auch in die Personalien Ryan Gravenberch (21/Vertrag bis 2027) kommen. Der Mittelfeldspieler will regelmäßig in der Startelf stehen, Tuchel sieht ihn aktuell als Ergänzungsspieler. Daher schließen die Bosse seit Mittwoch einen Abgang des Niederländers nicht mehr aus.

Liverpool ist dran. Wie die tz erfuhr, reisten kürzlich u.a. Reds-Chefscout Hunter & Head of Recruitment Fallows nach Deutschland, um detaillierte Informationen über den Spieler einzuholen. (Philipp Kessler, Manuel Bonke)