Peinlich oder Kult? Das schräge Bayern-Weihnachtslied

München - Die Spieler des FC Bayern grüßen mit einem lustigen Weihnachts-Video, in dem alles geboten ist - von schiefen Tönen bis schrägen Tanzeinlagen.

In den vergangenen Jahren veröffentlichte der FC Bayern am 24. Dezember ein sehr besinnliches Weihnachtsvideo. Die gesamte Mannschaft sang darin in bester Knabenchor-Manier klassische Weihnachtslieder. In diesem Jahr war es aber wohl vorbei mit der Einigkeit - und im neuen Video geht es deswegen ziemlich bunt und schräg zu.

Diesmal traten die Spieler bei ihren mehr oder weniger weihnachtlichen Einlagen in kleinen Gruppen auf. Thiago, Rafinha und Javi Martínez gaben eine skurrile Version von Feliz Navidad zum Besten, Joshua Kimmich und Thomas Müller sangen Stille Nacht und bewiesen, dass ihr Gesangstalent nicht ganz mit dem fußballerischen mithalten kann.

Kingsley Coman und Renato Sanches sangen erst gar nicht, sondern tanzten lieber Techno. Auch David Alaba und Franck Ribéry verlegten sich aufs Tanzen.

Uneinigkeit herrschte scheinbar auch bei der Wahl der Kleidung. So traten Xabi Alonso und Robert Lewandowski lieber in schicken Hüten vor die Kamera, Manuel Neuer und Mats Hummels bevorzugten dagegen schicke FC-Bayern-Weihnachtspullover.

Aus all dem entstand ein buntes, schräges Video mit einem gewissen Fremdschäm-Faktor, das den Zuschauer aber auch gleichzeitig zum Lachen bringt. Hier können Sie das Weihnachtsvideo des FC Bayern selbst ansehen.

