Neuer Rasen für Geheimplatz und Allianz Arena: FC Bayern folgt dem Guardiola-Erbe

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke, Philipp Kessler

Der FC Bayern bekommt wie zu Guardiola-Zeiten einen Hybrid-Rasen. © Imago

Der FC Bayern verlegt in der Allianz Arena und auf den Trainingsplätzen einen neuen Hybridrasen. Damit setzen die Münchner eine Tradition ihres Ex-Trainers Pep Guardiola fort.

München – Die Sommerzeit ist für die Allianz Arena Hochsaison. Wenn in Deutschland Ferien sind und Touristen aus aller Welt anreisen, herrscht im Heimspielstadion des FC Bayern München reges Treiben – und zu sehen gibt es auf einer Stadiontour derzeit viel Ungewöhnliches. Wie eine Großbaustelle kommt die Arena daher, es ist laut, es ist staubig, es fahren Bagger, es wird gebohrt. Nur das Heiligste, der Rasen, ist unangetastet. Allerdings: nicht mehr lange.

FC Bayern verlegt modernen Hybridrasen

Die Entscheidung, sowohl in der Arena als auch auf den Trainingsplätzen an der Säbener Straße auf ein Hybrid-Rasensystem zu wechseln, ist schon vor mehreren Monaten getroffen worden. Denn es war bereits im Laufe der abgelaufenen Saison klar, in der das Geläuf bei den Heimspielen mehrmals negativ auffiel, dass sich etwas ändern muss. Die Rasenqualität war ungenügend für die Ansprüche des Rekordmeisters – und die Entscheidung, obwohl sehr kostspielig, schnell gefallen. Man vertraut ab der kommenden Spielzeit auf das derzeit beste Rasen-System im Profi-Fußball, das den Namen „Mixto“ trägt. Und bekommt laut Anbieter „eine perfekte Mischung aus Natur- und Kunstrasen“.

In der Allianz Arena wird der neue Rollrasen erst Anfang August verlegt werden. Das heißt, dass die „Team Presentation“ am 23. Juli noch auf dem alten Naturrasen stattfindet, während der Supercup am 12. August gegen Leipzig die Premiere auf dem neuen Super-Grün sein wird. Wie gut – bzw.: wie viel besser – der Ball darauf rollt, werden die Profis von Trainer Thomas Tuchel dann schon wissen, denn der Zeitplan an der Säbener Straße sieht anders aus. Bereits vor dem Trainingsstart am 13. Juli, also wohl im Laufe der kommenden Woche, soll der neue Rasen auf dem sogenannten Geheimplatz verlegt werden, während auf dem Nebenplatz bereits ein astreiner Hybridrasen liegt. Allerdings einer, der neun Jahre alt ist – und einst auf dringenden Wunsch eines guten alten Bekannten angeschafft wurde.

Neuer Rasen auf Geheimplatz und in Allianz Arena: FC Bayern folgt dem Guardiola-Erbe

Pep Guardiola, aktuell Trainer der besten Vereinsmannschaft Europas, war im Jahr 2014 der erste Bayern-Coach, der auf einem Hybridrasen-System bestand. Und der Rasen, der damals zwei Jahre lang an der Säbener Straße lag, wurde nun wieder angesät. Er war nie ganz verschwunden, sondern lediglich von einem Naturrasen überdeckt. Dieser wurde nun abgetragen, um bis zum Trainingsstart den alten Hybridrasen wieder perfekt in Schuss zu bringen. Eindrucksvoll grün sieht der Platz schon mal aus. Allerdings hat das damals beste System mit dem Namen „GrassMaster“ einen kleinen Nachteil gegenüber den heute gängigen. Allianz-Arena-Chef Jürgen Muth erklärt: „Das alte System war ‘getaftet‘, das heißt: mit einer überdimensionalen Nähmaschine eingebracht. Der neue Rasen kommt als Rollrasen.“

So oder so gibt es bald nicht nur zwei, sondern – dank Guardiola – drei Hybridrasenplätze für die Bayern. Und der nahrhafte Boden des Champions-League-Siegers, das Grün des Königs von Europa, passt ja durchaus zu den ambitionierten Zielen, die sich die neu formierte Führungsriege gesteckt hat. Beste Bedingungen soll der Kader vorfinden, an dem gebastelt wird, um wieder mehr als „nur“ die Meisterschaft zu gewinnen. Denn am liebsten sehen die Gäste aus aller Welt in der Arena eigentlich: schillernde Trophäen. Helfen soll dabei Kim Min-jae, der kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern steht.