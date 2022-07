Guardiola trifft Kathleen Krüger – und schwärmt vom FC Bayern: „Es ist immer noch Liebe“

Von: Marius Epp

Pep Guardiola erinnert sich überaus gerne an seine Zeit beim FC Bayern. Er sprach auch über ein mögliches Comeback.

Green Bay - Auch, wenn ihm der Gewinn der Champions League verwehrt blieb: Das Kapitel von Pep Guardiola beim FC Bayern bleibt bei den meisten Fans in positiver Erinnerung. Zweimal holte er das Double, verhalf Spielern wie Joshua Kimmich zur Weltklasse und ließ attraktiven wie dominanten Fußball spielen.

Der Spanier und die Bayern sind 2016 im Guten auseinander gegangen, was heute noch zu spüren ist. Guardiola spricht regelmäßig in besten Tönen von seinem Ex-Verein. Im Rahmen der USA-Reise kam es zum Wiedersehen: Manchester City testete in der Football-Arena der Green Bay Packers gegen den deutschen Rekordmeister. Die Partie endete mit einem Sieg der Engländer durch ein Tor von Neuzugang Erling Haaland (zum Spielbericht).

Guardiola schwärmt vom FC Bayern: „Ich war so glücklich in München“

Dem Startrainer war anzumerken, wie viel Freude er dabei hatte, einige altbekannte Gesichter zu sehen. Zum Beispiel das von Teammanagerin Kathleen Krüger, zu der er immer noch einen guten Draht zu haben scheint. Die beiden umarmten sich in den Katakomben herzlich und plauderten eine ganze Weile. Auch mit Joshua Kimmich unterhielt sich der Trainer.

Waren beim FC Bayern ein eingespieltes Team: Teammanagerin Kathleen Krüger und Trainer Pep Guardiola. © imago

Pep sagte ganz euphorisiert: „Es ist immer noch Liebe! Ich war so glücklich in München, der Klub, die Stadt. Ich freue mich sehr, die alten Spieler zu treffen, Kathleen! Leider sind Hoeneß und Rummenigge nicht mehr hier dabei. Aber ich habe nur gute Erinnerungen, die tollen Restaurants, Schumann‘s Bar, Schuhbeck‘s...!“

Bayern-Rückkehr? Guardiola winkt ab

Logisch, dass bei solchen Lobeshymnen eine Frage nicht lange auf sich warten lässt: Kehrt Pep noch einmal nach München zurück? Auf der Pressekonferenz stellte der Katalane klar: „Nein! Ich würde zu alt sein. Und sie haben einen außergewöhnlichen Trainer jetzt. Ich werde wiederkommen, um die Stadt zu besuchen, um in die Arena zu gehen. Kathleen wird mir bestimmt zwei Karten besorgen.“

Außerdem gratulierte Guardiola den Bayern zu ihren Transfers. „Bayern ist immer stark, sie haben tolle Transfers gemacht. Sie können das Maximale erreichen. Sadio Mané ist ein Ausnahmespieler, sehr außergewöhnlich.“ Vielleicht kommt es ja in der neuen Saison zum Aufeinandertreffen in der Champions League – wo Pep dann vor Mané zittert und Nagelsmann vor Haaland. (epp)