Zoff als Auslöser für Bayern-Wechsel? Guardiola bricht Schweigen nach Cancelo-Abgang

Von: Antonio José Riether

Joao Cancelo soll Manchester City aufgrund eines Disputs mit Pep Guardiola in Richtung München verlassen haben. Jetzt äußerte sich der Coach zum Abschied des Verteidigers.

München – Kurz vor Transferschluss überraschte der FC Bayern mit der Verpflichtung von Joao Cancelo. Mit Manchester City einigten sich die Münchner über eine Leihe des portugiesischen Rechtsverteidigers bis Saisonende. Offenbar bewegten ihn Differenzen mit Cheftrainer Pep Guardiola zum Abschied aus Manchester, der Coach hatte ihn zuletzt dreimal in Folge auf der Ersatzbank schmoren lassen. Nun äußerte sich Guardiola zur Personalie – und sprach dabei eine Warnung an seinen Ex-Klub aus.

Joao Cancelo Geboren: 27. Mai 1994 in Barreiro (Portugal) Position: Rechter Verteidiger Aktueller Verein: Manchester City Länderspiele: 41 für Portugal (7 Tore)

FC Bayern: Joao Cancelo ging wegen Reservisten-Rolle unter Guardiola – Trainer erklärt Umstände

Während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel von Manchester City bei Tottenham Hotspur wurde Guardiola auf den Abgang seines einstigen Stammspielers Cancelo angesprochen und lieferte eine Erklärung. „Wir haben nach der WM die Strukturen in unserem Spiel ein bisschen verändert und ich habe anderen Spielern mehr Spielzeit gegeben“, sagte der 52-Jährige, der ergänzte: „Und mit hat gefallen, was ich auf dem Platz gesehen habe.“ Cancelo war in dieser Situation der Benachteiligte und spielte aufgrund des taktischen Wechsels kaum.

Mit seiner neuen Rolle als Reservist kam der portugiesische Nationalspieler offenbar nicht zurecht, was Guardiola kommentierte. „Jeder hat seinen eigenen Charakter, ich, ihr, er“, meinte der Coach, dem auch von ehemaligen Spielern ein starker und polarisierender Charakter nachgesagt wird. „Und er liebt es, zu spielen. Er ist ein Typ, der spielen muss, um glücklich zu sein. Er will jedes Spiel machen, in München kann er das hoffentlich.“

Joao Cancelo spielte dreieinhalb Jahre lang unter Pep Guardiola bei Manchester City. © Simon Bellis/imago

Pep Guardiola über Joao Cancelo: „Werde kein schlechtes Wort über ihn sagen“

Wie Guardiola weiter erläutert, hätten die Verantwortlichen von Manchester City „alle zusammen entschieden, ihn ziehen zu lassen“. Dabei sei Cancelo „eine unglaubliche Figur bei den letzten beiden Meistertiteln“ gewesen, auch sonst hatte der Trainer der Citizens nur Lob für den Neuzugang des FC Bayern übrig.

„Bayern wollte ihn, weil er ein herausragender Spieler ist. Ich werde kein schlechtes Wort über ihn sagen. Seine Arbeitseinstellung, seine Leidenschaft, seine Liebe zum Fußball, seine Qualität kennt jeder“, meinte Guardiola, der anmerkte, dass Cancelo „in den letzten Jahren einer der Spieler mit den meisten Einsatzminuten“ war. Insgesamt absolvierte er in dreieinhalb Jahren 154 Pflichtspiele unter dem Erfolgstrainer.

FC Bayern: Joao Cancelo bis Sommer verliehen – „Was nächste Saison passiert, werden wir sehen“

Den Fortgang des 28-Jährigen kann er nach eigener Aussage jedoch verkraften, finanziell muss sich Manchester City aufgrund des Vermögens des Besitzers Scheich Mansour Bin Zayed Al Nahyan ohnehin keine Gedanken machen. „Wir können mit der Situation umgehen. Hätte ich ein anderes Gefühl gehabt, wäre ich zu meinen Bossen gegangen“, wurde der ehemalige Bayern-Coach zitiert.

Wie es mit dem Defensivspieler nach der Leihe weitergeht, konnte Guardiola nicht beantworten. „Ich wünsche ihm für die kommenden vier Monate das Beste. Was nächste Saison passiert, werden wir sehen“, so der viermalige Englische Meister. Ob der FC Bayern die Kaufoption zieht und die festgeschriebene Summe von 70 Millionen Euro auf die Insel überweist, wird sich zum Ende der Saison herausstellen. (ajr)