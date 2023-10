„Sicherstellen, dass es Daniel gut geht“ – Kane äußert sich zur Kabinensituation beim FC Bayern

Von: Christoph Gschoßmann

FC-Bayern-Torjäger Harry Kane sorgt sich um seine Mitspieler. Aktuell hat es der israelische Torwart Daniel Peretz besonders schwer.

München - Harry Kane übernimmt Verantwortung – in vielerlei Hinsicht. Nicht nur schießt der neue Torjäger des FC Bayern beim Rekordmeister die Elfmeter und liefert, was die Torquote angeht, sondern auch zwischenmenschlich geht der Kapitän der englischen Nationalmannschaft voran. Kane äußerte sich als erster Bayern-Profi zum Wirbel um den Social-Media-Post von Abwehrspieler Noussair Mazraoui.

Harry Kane Geboren am: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), Walthamstow, Vereinigtes Königreich Position: Sturm Aktueller Verein: FC Bayern München

Der 30 Jahre alte Knipser Kane wurde auf die Situation um Marzaoui (25) und den israelischen Torwart Daniel Peretz (23) angesprochen und äußerte gegenüber ran: „Es ist wichtig, miteinander zu reden und sicherzustellen, dass Daniel okay ist. Der Klub hat zu dem Thema ein Statement abgegeben. Wir müssen den Spielern – so sehr wir können – helfen und uns auf das nächste Spiel fokussieren.“

Tuchel: Peretz bekommt bei uns Ablenkung und Verständnis

Auch Trainer Thomas Tuchel (50) hatte öffentlich seine Fürsorge für Peretz ausgedrückt, der im Sommer von Maccabi Tel Aviv kam. Vor dem Spiel in Mainz, das die Bayern mit 3:1 gewannen, kämpfte Peretz bei der Schweigeminute mit den Tränen.

Tuchel beschrieb Peretz‘ Situation als: „Wahnsinn. Er ist ein junger und so feiner Kerl und muss jeden Tag bangen um Freunde und seine Familie. Das geht uns natürlich nahe.“ Die Bayern würden laut Tuchel „versuchen, ihm im Verein ein sportliches Umfeld zu bieten, in dem er Ablenkung und Verständnis bekommt. Wir haben das Gefühl, dass es ihm im Moment guttut, bei der Mannschaft zu sein – er selbst sagt das auch so. Sollte sich das ändern, werden wir natürlich Rücksicht darauf nehmen.“ Auch Torwart Sven Ulreich (35) erklärte bei Sky: „Natürlich ist Daniel sehr nachdenklich, das geht an einem nicht spurlos vorbei.“

Kritik für Reaktion des FC Bayern auf Mazraoui-Post

Mazraoui hatte in den sozialen Netzwerken ein Video verbreitet, in dem den Palästinensern im Konflikt mit Israel ein Sieg gewünscht wird. Nach dessen Rückkehr von der Nationalmannschaft führte der FC Bayern in dieser Woche „ein ausführliches und klärendes Gespräch“ mit ihm. Der aktuell verletzte Verteidiger bleibt im Münchner Kader. Mazraoui verurteilt der Mitteilung der Münchner zufolge „jede Art des Terrorismus und jede Terrororganisation“. Tuchel betonte am Samstag, dass der Spieler Reue gezeigt habe.

Für die Reaktion auf den Post wurde der FC Bayern kritisiert. Präsident Alon Meyer vom deutsch-jüdischen Sportverband Makkabi nannte die fehlenden Konsequenzen im ZDF-„Sportstudio“ „absolut indiskutabel und inakzeptabel“. Meyer weiter: „Wenn die Spitzensportler, wenn die Vorzeigesportler dieses Vereins, die Millionen verdienen, so etwas posten. Sie konterkarieren unsere Arbeit, die wir taktisch machen. Wir bauen Brücken, wir wollen Vorurteile abbauen und die werden hier mit einem Post mit Füßen getreten.“ (cgsc mit dpa)