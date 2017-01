Hackenberg über Bayern: „Die sprechen alle Deutsch!“

München/Doha - Einmal gegen die Bayern spielen – für Peter Hackenberg (27) ist dieser Traum in Erfüllung gegangen - als Spieler von KAS Eupen.

Nach Stationen in Cottbus, Burghausen, Magdeburg und Aachen hat es der deutsche Innenverteidiger in die belgische Liga zu KAS Eupen geschafft – dem Gegner der Bayern in ihrem einzigen Testspiel in Doha (0:5).

Wie war’s denn gegen Bayern?

Hackenberg: Gerade als einziger deutscher Spieler in der Mannschaft war das ein sehr schönes Erlebnis. Auch für uns als Mannschaft war das ein toller Test, gerade in der ersten Halbzeit, wo beide Mannschaften noch mit ihrer Startaufstellung gespielt haben.

Hatten Sie Kontakt zu den FCB-Stars?

Hackenberg: Man kann ja nicht so einschätzen, wie sich die Spieler verhalten, weil sie ja immer viel Rummel um sich haben. Ich muss aber sagen, dass ich positiv überrascht war, dass die alle sehr geerdet waren. Ich habe mit Kimmich und Hummels geredet, auch mit Müller und Ulreich. Alle waren völlig entspannt.

Wie sind Sie eigentlich nach Belgien gekommen?

Hackenberg: Ich habe in Aachen gespielt und wohne auch dort mit meiner Frau. Letztes Jahr gab es innerhalb des Vereins einige Querelen und mehrere Spieler wurden suspendiert. Darunter war auch ich. Es gab viele Anfragen, aber ich wollte in der Region bleiben. Das war mir zum damaligen Zeitpunkt wichtig. Eupen ist auf mich aufmerksam geworden. Durch das Engagement von Klubeigner Aspire ist der Verein sehr international und die Sprache innerhalb der Mannschaft Englisch.

In München gibt es zurzeit die Diskussion, dass bei den Bayern nur noch Deutsch geredet werden darf. Wie war die Kommunikation der Bayern auf dem Platz?

Hackenberg: Ich habe nur die vordere Reihe mitbekommen. Die haben durchweg Deutsch gesprochen. Das hat mich überrascht, weil ich diesen Artikel gesehen hab und wir in der Mannschaft durchweg Englisch sprechen. Das dachte ich bei den Bayern auch. Aber Ribéry ist schon lange da, Robben hat als Holländer wahrscheinlich schon davor Deutsch verstanden, Lewandowski hat als ehrgeiziger Kerl sicher auch Deutsch gelernt und bei Thomas Müller brauchen wir ja nicht drüber zu reden.

Wie sieht Ihre Zukunft aus?

Hackenberg: Es gibt einige Interessenten, aber bis jetzt ist noch nicht entschieden. Ich möchte den nächsten Schritt gehen und höre mir alles an.

Interview: Florian Fussek