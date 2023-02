Schweinsteiger-Wochenende sorgt für Fan-Diskussionen: „Bisschen jünger könntest du dich schon geben“

FC-Bayern-Ikone Bastian Schweinsteiger teilte mal wieder Eindrücke vom Wochenende in den Bergen, allerdings gefielen die nicht allen.

München - Mehr als drei Jahre sind bereits vergangen, seit Bastian Schweinsteiger sein Karriereende verkündete. Der langjährige Profi des FC Bayern München genießt nach seinen Stationen in England und in den USA sein neues Leben als TV-Experte und Familienvater. Seine vielen Fans versorgt der 38-Jährige auch nach dem Ende seiner Laufbahn regelmäßig mit teils privaten Einblicken in seinen Alltag. Am Wochenende teilte die Bayern-Legende neue Eindrücke, die bei einigen Fans für Stirnrunzeln sorgten.

Bastian Schweinsteiger Geboren: 1. August 1984 in Kolbermoor Profi-Stationen: FC Bayern, Manchester United, Chicago Fire Pflichtspiele für den FC Bayern: 500 (68 Tore, 99 Assists) Länderspiele für Deutschland: 121 (24 Tore)

Bastian Schweinsteiger: Ex-Bayern-Star postet Fotos von seinem „perfektem Samstag“

Schweinsteiger, der mit seiner Ehefrau Ana Ivanovic das dritte Kind erwartet, verbringt seine Freizeit seinem Instagram-Profil zufolge in den Bergen. So zeigt sich der Weltmeister von 2014 etwa beim Skifahren oder auf einem Schlitten, womöglich unweit seiner Wahlheimat Westendorf in Tirol. Das vergangene Wochenende verbrachte er offenbar wieder auf den Skiern sowie auf einer gemütlichen Hütte, wie seine Bilder verraten.

An seinem „perfekten Samstag“ postete er noch ein Selfie mit „Ski und Germknödel“ vor einem sehenswerten Alpenpanorama, am Tisch waren seine Handschuhe sowie sein Skihelm zu sehen. Am Sonntag hingegen war scheinbar Entspannen angesagt, Schweinsteiger ließ sich mit einem Kaffee in einer altertümlich aber heimelig erscheinenden Bibliothek ablichten.

Bastian Schweinsteiger verbrachte sein Wochenende offenbar wieder in den Bergen. © Screenshots Instagram (@bastianschweinsteiger)

Bastian Schweinsteiger: Kai Pflaume erkennt Lokal – andere Fans stänkern gegen „Schweini“

Auf beiden Fotos vom Wochenende macht der 121-fache deutsche Nationalspieler einen entspannten Eindruck, die meisten Kommentare sind darum positiv. Viele User wünschen dem ehemaligen Bayern-Star ein angenehmes Wochenende oder fragen nach der Location. Auch Moderator Kai Pflaume meldete sich zu Wort, er scheint den Ort, an dem sich „Schweini“ am Samstag erholte, zu erkennen. „Den Germknödel kenne ich. Lass es Dir schmecken“, meinte der 55-Jährige.

Andere Nutzer meinten es nicht ganz so nett mit Schweinsteiger. „Wer hat dich so angezogen?“, fragte etwa einer unter dem Foto aus der schicken Bibliothek, ein anderer schrieb: „Bisschen jünger könntest du dich schon geben, manchmal könnte man denken, du bist eine Ära mit Lothar“. Ein klarer Haken gegen Schweinsteiger, immerhin ist Lothar Matthäus 23 Jahre älter als der ARD-Experte. Doch auch noch bösere Kommentare muss er sich unter seinen harmlosen Beiträgen gefallen lassen - so meint ein User: „Du bist ständig am Rumnerven. Leb doch mal dein Privatleben, Mann. Poste nicht ständig irgendeinen Kaffee oder so“.

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic: Promipaar hat mehr als 15 Millionen Instagram-Follower

Schweinsteiger und Ana Ivanovic teilen tatsächlich viel aus ihrem Leben mit der Allgemeinheit, allerdings kennen beide ihre Grenzen und machen jeweils vor zu privaten Inhalten Halt. Auch die beiden gemeinsamen Söhne des Ex-Fußballers und der ehemaligen Tennis-Spielerin werden nicht gezeigt, viele andere Promis haben für derartige Themen weniger Gespür.

Außerdem bleibt anzumerken, dass ein Instagram-Profil in der heutigen Zeit auch eine moderne Visitenkarte ist, Schweinsteiger und Ivanovic zählen gemeinsam mehr als fünfzehneinhalb Millionen Follower auf der Bilderplattform. Ana, die derzeit ihre neue Marke promotet und dafür sogar in einer Drogeriekette in München an der Kasse saß, nutzt ihre Reichweite etwas anders als ihr Ehemann. Allerdings weichen beide nicht von der Norm ab, auch wenn die wenigsten Weltmeister vom Berggipfel grüßen. (tz)