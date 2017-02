Bayern-Hammer: Lahm verlässt Rekordmeister im Sommer

München - Das ist eine faustdicke Überraschung! Die Entscheidung um die Zukunft von Bayern-Kapitän Philipp Lahm ist offenbar gefallen - und sie wird viele Rote traurig machen.

Macht er weiter? Oder hört er ein Jahr früher als geplant auf und wechselt auf den Posten Sportdirektors beim FC Bayern? Die Antwort lautet offenbar: Weder noch! Wie die Sport Bild in ihrer Mittwochsausgabe berichtet, dass Philipp Lahm nicht nur am Saisonende seine Karriere beenden wird (die Tendenz hatte der Kicker bereits thematisiert), sondern auch nicht in die Chefetage des Rekordmeisters wechseln wird.

Nach Informationen des Blattes soll der Verein dem 33-Jährigen tatsächlich den Posten des Sportdirektors angeboten haben. Aber: Einen Platz im Vorstand, wie ihn Matthias Sammer (2012 bis 2016) seinerzeit hatte, hätte Lahm zunächst nicht erhalten - so wie Sammers Vorgänger Christian Nerlinger (2009 bis 2012). Das aber reichte Lahm wohl nicht. Der Aufsichtsrat, der diese Berufung vornimmt, soll sich in diesem Punkt uneinig gewesen sein. Die Absage habe der Weltmeister von 2014 dem Verein bereits mitgeteilt.

Am Montag war Uli Hoeneß vom Aufsichtsrat des FCB wieder zum Vorsitzenden gewählt worden. Im Rahmen dieser Sitzung sei die Entscheidung von Lahm durchgesickert sein, wie Sky während der Live-Übertragung des Pokal-Spiels Bayern gegen Wolfsburg (hier im Live-Ticker) berichtet. Ein offizielles Statement solle nach dem Spiel folgen, hieß es. Uli Hoeneß wird zum Interview in der ARD erwartet.

Nun stellt sich die Frage: Wer wird dann neuer Sportdirektor bei den Bayern, der laut Uli Hoeneß im Sommer 2017 seine Arbeit aufnehmen soll? Ins Spiel kommt mit der Lahm-Absage wohl auch wieder Max Eberl von Borussia Mönchengladbach. Der Manager gilt seit längerem als heißer Kandidat für den Posten beim FCB. Im Dezember hatte Eberl aber noch gesagt, es gebe keine Anfrage aus München.

Doch das könnte sich jetzt schnell ändern ...

