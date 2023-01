Philipp Lahm unterschreibt bei „neuem Team“: Weltmeister lässt die Fans rätseln – fast alle liegen daneben

Der ehemalige Bayern-Star Philipp Lahm überraschte seine Fans mit der Ankündigung, er habe „für ein neues Team unterschrieben“. Daraufhin begann ein Rätselraten um die neue Aufgabe des Weltmeisters.

München – Im Juli 2017 beendete Philipp Lahm seine bewegte Karriere im Alter von 34 Jahren. Mit seinem Jugendklub FC Bayern gewann er beinahe jeden großen Titel im Klubfußball, 2014 führte er die Nationalmannschaft als Kapitän zum Weltmeistertitel. Derzeit ist der 39-Jährige als Turnierdirektor der Europameisterschaft 2024 im eigenen Land tätig und berät nebenher noch seinen Ex-Klub VfB Stuttgart, über die sozialen Medien kündigte er nun ein neues Engagement an.

Philipp Lahm Geboren: 11. November 1983 in München Karriereende: 2017 Pflichtspiele für den FC Bayern: 517 (16 Tore, 70 Vorlagen) Länderspiele: 113 (5 Tore)

Philipp Lahm: Kryptische Botschaft des Ex-Bayern-Profis – „Habe für ein neues Team unterschrieben“

Am Dienstag postete Lahm, der auf Instagram satte sieben Millionen Follower hat, auf sämtlichen Social-Media-Plattformen ein Foto, das ihn in den Bergen zeigt. In der Hand hält er ein rotes Oberteil, die Nummer sowie den Aufdruck verpixelte der ehemalige Rechtsverteidiger jedoch und versah den Beitrag mit einer vielsagenden Ansage.

„Ich habe für ein neues Team unterschrieben“, schrieb Lahm kryptisch zu dem Bild und ergänzte: „Freut euch auf aufregende Neuigkeiten, die bald kommen.“ Selbstverständlich löste das Foto, das einer Transferankündigung gleicht, Diskussionen aus. Viele Fans teilten in der Kommentarspalte ihre Gedanken zum „Transfer“ des Münchners, einige von ihnen scherzten über eine Rückkehr zum FC Bayern.

Philipp Lahm: Fans scherzen über neue Aufgabe des Weltmeisters von 2014

Lahm könnte „Neuer-Ersatz“ werden, schrieb etwa ein Fan und bezog sich dabei auf die aktuelle Torwart-Suche des Rekordmeisters, ein weiterer hatte den gleichen Gedanken und meinte: „Endlich hat der FCB seinen neuen Torwart“. Lahm, der bereits in sein sechstes Jahr als Ex-Profi geht, wird jedoch mit großer Sicherheit nicht mehr auf dem Rasen stehen. Ganz abgesehen von seiner für einen Torhüter unvorteilhaften Körpergröße von 1,70 Meter.

Da der Beitrag bereits als „Bezahlte Werbepartnerschaft“ markiert ist, versuchten einige Anhänger, den neuen Partner des Ex-Nationalspielers zu erraten. „Lieferando?“, fragte ein User, der damit wohl auf die grelle Farbe des Oberteils anspielte. Ein anderer hatte angesichts des Bergpanoramas eine andere Vermutung und fragte: „Adelholzener?“, ein anderer verortete die Werbeaktion bei der Sparkasse.

Philipp Lahm: Einige Fans entlarven den Ex-Bayern-Star unter seinem Beitrag

Doch nur eine Handvoll Nutzer hatten den Durchblick, sie entlarvten Lahm unter seinem eigenen Rätsel-Bild. „Klingt nach einer Revolution“, deutete einer von ihnen an – denn der ehemalige Bayern-Profi schloss offenbar einen Werbedeal mit der schwedischen Outdoor-Marke „RevolutionRace“ ab.

Philipp Lahm macht in Zukunft Werbung für eine schwedische Marke für Outdoor-Kleidung. © Screenshots Instagram (@revolutionrace)

Auf dem Instagram-Auftritt der Firma folgt die Auflösung, „RevolutionRace“ postete bereits am Montag einen kurzen Clip, in dem Lahm zu sehen ist. „Während seiner gesamten Karriere hat er für dieselbe Mannschaft Fußball gespielt – bis jetzt. Philipp Lahm unterschreibt bei einem neuen Team, RevolutionRace“, schreibt die Firma. Dass Lahm zwischen 2003 und 2005 an den Bundesliga-Konkurrenten VfB Stuttgart ausgeliehen war, interessierte die Werbetexter offenbar wenig. (ajr)