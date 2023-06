Bayern hat Peps 290-Minuten-Mann auf dem Radar – zuletzt wurde er wegen Übergewicht kritisiert

Teilen

Die Transferspekulationen beim FC Bayern gehen weiter. Auf der Suche nach einem neuen Mittelfeldspieler ploppt nun ein Name eines ManCity-Stars auf.

München - Nachdem die Verpflichtung von Declan Rice offenbar nicht zustande kommen wird, ist der FC Bayern weiterhin auf der Suche nach einem neuen defensiven Mittelfeld-Akteur. Gemäß Bild haben die Münchener um Cheftrainer Thomas Tuchel nun einen Star von Manchester City ins Visier genommen.

Kalvin Phillips Geboren: 2. Dezember 1995 in Leeds (England) Position: Defensives Mittelfeld / Innenverteidigung Bisherige Profi-Stationen: Leeds United (2014-2022), Manchester City (seit 2022) Spiele für die englische Nationalelf (Tore): 23 (0)

Kommt Peps ManCity-Star zu den Bayern?

Namentlich sollen sich die Bayern nun mit Manchesters Kalvin Phillips (27) befassen. Die Spielweise würde der von Rice ähneln, Philipps war im vergangenen Jahr von Leeds United, dem Premier-League-Verein seiner Geburtsstadt, für 49 Millionen Euro zum Team von Pep Guardiola gewechselt. Bis dato kommt der Mittelfeld-Akteur, der auch über die jamaikanische Staatsbürgerschaft verfügt, außerdem auf 26 Partien für die englische Nationalmannschaft.

Allerdings: Wirklich durchzustarten vermochte Philipps, der in der ersten Saisonhälfte an einer Schulterverletzung laborierte, im Jahr bei den „Sky Blues“ nicht. Lediglich 21 Spiele durfte der Sechser, der auch in der Innenverteidigung agieren kann, unter Pep Guardiola absolvieren, meist musste er mit der Ersatzbank vorliebnehmen. So kommt es, dass, so Bild, sich nun für die Bayern eine Chance zur Verpflichtung ergeben könnte - wäre Philipps, der vertraglich noch bis 2028 an City gebunden ist, in den letzten Monaten durchgestartet, wäre dies sicherlich merklich schwieriger. Ferner würden die Bayern hervorragende Kontakte zu Philipps Berater-Agentur CAA Stellar pflegen. Aktuell liegt Kalvin Phillips Marktwert, laut transfermarkt.de, bei 32 Millionen Euro.

Wird er der neue Bayern-Sechser? Kalvin Phillips von Manchester City. © IMAGO / Focus Images

Kalvin Phillips stand stark in der Kritik

Man darf gespannt sein, wie Manchester City und Kalvin Phillips selbst zu einer etwaigen Transfer-Offerte der Bayern stehen werden, aber auch, ob der Nationalspieler von der Insel beim deutschen Rekordmeister sein volles Potenzial würde ausschöpfen können. In den vergangenen Monaten stand der City-Reservist immer wieder in der Kritik, nachdem sein Trainer Pep Guardiola nach der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, seine Übergewichtsprobleme öffentlich angesprochen hatte.

In der Folge regnete es Häme gegen Philipps, auch aus gegnerischen Fan-Lagern, so musste er sich etwa von Fans des FC Chelsea als „fetten Bastard“ betiteln lassen, während im Stretford End-Stadion des City-Rivalen Manchester United schon auch mal vulgär gesungen wurde: „‚Get your tits out for the lads.“ Zu Deutsch: „Hol deine Titten für die Jungs raus!“ Doch nicht nur die teils grenzwertigen Schmähgesänge der gegnerischen Anhänger dürften Phillips wurmen, tatsächlich lief es auch sportlich überhaupt nicht rund für ihn. Beim Guardiola-Team kam er in der Liga auf gerade einmal zwei Startelf-Einsätze und absolvierte binnen zwölf Partien lediglich 290 Minuten. Wettbewerbsübergreifend glückte Phillips kein einziger Scorer-Punkt.

Laimer, Keita, Sesko, Grimaldo und Co.: Top-Transfers der Bundesligisten zur Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Noch eine weitere Alternative für die Bayern

Bislang gelang es Kalvin Phillips nicht, die Reservistenrolle in Manchester hinter sich zu lassen, insbesondere an seinem spanischen Teamkollegen Rodri gab es kein Vorbeikommen. Guardiola erklärte kürzlich, dass sich sein Schützling noch ein wenig an das Team anpassen müsse, er brauche noch „etwas Rhythmus“ in seinem Spiel, so der Erfolgscoach laut der Daily Mail und ergänzt: „Wir vermissen das Beste von Kalvin - das ist der Grund, weshalb er nicht viele Minuten hatte.“

Gute möglich aber, dass dieses „Beste von Kalvin“ in Manchester gar nicht mehr zum Zug kommen wird und die Bayern um Trainer Tuchel, im Zuge ihrer generellen Transferbemühungen, sich um eine erfolgreiche Entwicklung des talentierten Briten kümmern werden. Vielleicht wird es am Ende aber auch ein ganz anderer bayrischer Sechser: Gemäß der Bild könnten sich die FCB-Verantwortlichen auch eine Verpflichtung von Eindhovens Ibrahim Sangaré (25, Marktwert 35 Millionen Euro) vorstellen. Spannend bleibt derweil auch die Situation rund um die Münchener Innenverteidiger-Position. Hier spricht sich nun TV-Experte Lothar Matthäus für den Verkauf eines Bayern-Stars aus.