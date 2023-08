Bayern-Aufstellung heute gegen Bremen: Tuchel sorgt für große Überraschung

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern eröffnet am Freitagabend mit dem Spiel bei Werder Bremen die Bundesliga. Trainer Thomas Tuchel überrascht mit seiner Aufstellung.

Update vom 18. August, 19.23 Uhr: Da ist die Aufstellung des FC Bayern! Etwas überraschend beginnt Leon Goretzka, anstelle von Konrad Laimer auf der Doppelsechs. Noussair Mazraoui spielt Rechtsverteidiger, Benjamin Pavard sitzt auf der Bank. Ebenso Matthjis de Ligt.

Werder Bremen: Pavlenka - Pieper, Veljkovic, Friedl - Weiser, Lynen, Bittencourt, Stage, Jung - Füllkrug, Duksch FC Bayern München: Ulreich - Mazraoui, Upamecano Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, Sané - Kane

Update vom 18. August, 16.31 Uhr: In drei Stunden wissen wir Bescheid, mit welcher Startelf Thomas Tuchel seinen FC Bayern zum Saisonauftakt ins Rennen geht. Fest steht, dass Harry Kane beginnen wird. Der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte freut sich schon sehr auf seinen ersten Bayern-Einsatz von Beginn an. „Du willst immer gut in die Saison starten. Auswärts zu starten, ist natürlich nicht so einfach. Aber mit einem Sieg können wir viel Selbstvertrauen tanken“, sagte Kane unter der Woche bei Sky. Die Fragezeichen hinter Noussair Mazraoui, Serge Gnabry und Bouna Sarr sind noch immer nicht aufgelöst.

Bayern-Aufstellung heute gegen Bremen: Tuchel-Sorgen um Gnabry und Mazraoui

Update vom 18. August, 10.25 Uhr: Der Countdown läuft! Die Bayern eröffnen am Freitagabend die neue Bundesliga-Saison, es geht gegen Werder Bremen. Vorab muss der Rekordmeister aber noch um den Einsatz von zwei potenziellen Startelf-Spielern bangen: Bei Serge Gnabry und Noussair Mazraoui gibt es noch keine offizielle Entwarnung. Trainer Thomas Tuchel hatte auf der Donnerstags-PK berichtet, dass die beiden und Reservist Bouna Sarr aktuell angeschlagen seien.

„Einen anderen Spirit“ als im Supercup will Tuchel bei seinen Spielern in Bremen sehen. © imago

Erstmeldung vom 17. August, 16.22 Uhr: München – Dass ein Trainer beim FC Bayern München einem Spieler einen Freifahrtschein ausstellt, kennt man schon. Der legendäre Louis van Gaal sagte einst über einen damaligen Youngster: „Müller spielt bei mir immer!“

So etwas Ähnliches sagte auch Thomas Tuchel am vergangenen Samstag nach der Supercup-Pleite gegen RB Leipzig über Harry Kane. Damit wollte der Bayern-Trainer allerdings nur zum Ausdruck bringen, dass der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte keine Zeit braucht, um an die Mannschaft herangeführt zu werden.

Harry Kane Geburtsdatum: 28. Juli 1993 (30 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Mittelstürmer Marktwert: 90 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Bayern-Aufstellung: Der Tuchel-Plan mit Harry Kane

Am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auftakt beim SV Werder Bremen verdeutlichte Tuchel noch einmal den Stellenwert von Kane für den FC Bayern. „Der Harry-Kane-Effekt wird nicht verpuffen. Er wirkt auf so vielen Ebenen“, schwärmte der 49-Jährige vom Engländer: „In der Kabine, in der Wirkung seiner Persönlichkeit, auf dem Platz.“

Die Integration scheint dabei bemerkenswert schnell vonstatten zu gehen. „Er geht voran, hat Lust auf Training. Das macht die großen Persönlichkeiten im Sport aus“, so Tuchel weiter: „Er erhöht unsere Chancen, das Spiel morgen zu gewinnen, massiv. Er passt sich sehr schnell an.“

Thomas Tuchel plant fest mit Harry Kane für die Partie beim SV Werder Bremen. © IMAGO / Sven Simon

Thomas Tuchel schwärmt vor Bremen-Spiel von Neuzugang Kane: „Der Fixpunkt“

Sollte nichts Gravierendes mehr passieren, wird Kane als Neuner in Bremen in der Startelf stehen. Doch Tuchel sieht im 30-Jährigen mehr, als einen reinen Knipser: „Er wird die Nummer neun sein, der Fixpunkt. Aber er kann auch als hängender Neuner, als Zehner spielen. So gibt er uns eine Menge Optionen, schafft Räume für andere.“

Wer Kane in der Offensive unterstützt, steht aktuell noch nicht fest. Thomas Müller ist wieder fit. „Er hat komplett mit der Mannschaft trainiert“, sagte Tuchel. Ein Startelfeinsatz käme aber wohl zu früh.

Bayern-Aufstellung gegen Werder Bremen: Sorge um Gnabry – Beginnt Kim?

Sorgen machen aktuell noch drei Spieler. Laut Tuchel sind Bouna Sarr, Noussair Mazraoui und Serge Gnabry für das Bremen-Spiel noch fraglich. Auch die Besetzung der Innenverteidigung steht aktuell noch nicht fest. Gegen Leipzig stand etwas überraschend Dayot Upamecano in der Startelf. Jetzt drängt Top-Neuzugang Minjae Kim ins Team.

„Minjae hat das Potenzial, ein richtiger Leader zu werden“, sagte Tuchel am Donnerstag: „Er kommt jeden Tag mit einem neuen Satz auf Deutsch, coacht auf Englisch. Alle können spielen, alle können auch zusammen spielen. Matthijs (de Ligt, Anm. d. Red.) und Kim sind nicht hundertprozentig fit gewesen. Unser Wunsch ist es, eine Viererkette zu finden, die nicht oft gewechselt wird.“

Ach ja, im Tor wird Sven Ulreich stehen. Das wurde in den vergangenen Tagen bereits häufiger thematisiert. Der FC Bayern hat sich dazu entschlossen, keine neue Nummer Eins zu verpflichten, da eine Rückkehr von Manuel Neuer nach dessen neuerlicher OP nun wohl absehbar ist. (smk)

Voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern bei Werder Bremen

Ulreich - Pavard, de Ligt, Kim, Davies - Laimer - Kimmich, Musiala - Sané, Kane, Coman

