Entscheidung offiziell: Das planen die Bayern mit Coman

München - Kingsley Coman bleibt langfristig beim FC Bayern. Die Münchner haben die Kaufoption zum Ende seiner Leihe gezogen.

Der französische Nationalspieler war im August 2015 auf Leihbasis für zwei Jahre von Juventus Turin nach München gekommen. Nun hat sich der FC Bayern entschieden, den 20-Jährigen langfristig zu binden. Coman wird mit einem Vertrag bis 2020 ausgestattet. Die Ablösesumme soll 21 Millionen Euro betragen. „Kingsley Coman ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft unserer Mannschaft“, wird Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

In seiner ersten Saison bei den Bayern hatte der quirlige Franzose alle Erwartungen übertroffen, doch in dieser Spielzeit kommt Coman bislang nicht in Fahrt. Nach dem Aus im DFB Pokal gegen Borussia Dortmund forderte Experte Mehmet Scholl sogar, die Bayern sollten noch überlegen, ob sie die Kaufoption wirklich ziehen wollen. Doch die Verantwortlichen vertrauen weiterhin auf das Potential des 20-Jährigen und sehen in Coman einen wertvollen Spieler für die kommenden Jahre.

sr