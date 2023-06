Max Eberl bald beim FC Bayern? Aussagen vom Pokalfinale sind eindeutig

Von: Alexander Kaindl

Der Name Max Eberl fällt beim FC Bayern München immer, wenn man einen Sportchef sucht – so wie jetzt. Es gibt aber eine klare Absage aus Leipzig.

Berlin – Das DFB-Pokalfinale gehört zweifelsohne zu den größten und wichtigsten Spielen im Kalender der deutschen Fußballfans. 2023 haben es Eintracht Frankfurt und RB Leipzig ins Endspiel in Berlin geschafft.

DFB-Pokal Ausgetragen seit: 1935 (bis 1943 als Tschammer-Pokal) Austragungsort des Endspiels: Olympiastadion Berlin (seit 1985) Letztjähriger Sieger: RB Leipzig (nach einem 4:2 n. E. im Finale gegen den SC Freiburg) Rekordsieger: FC Bayern München (mit 20 Titeln)

Eberl-Gerüchte rund um den FC Bayern sind auch beim Pokalfinale ein Thema

Vor der Partie war die Hauptstadt fest in Frankfurter Hand, wieder einmal hat die SGE eine Partie in einem fremden Stadion in ein Heimspiel verwandelt. Von Ex-Spieler Sébastien Haller gab es zudem emotionale Grüße. Emotional ging es auch schon vor dem Finale zu, als Eintracht-Trainer Oliver Glasner beispielsweise über seine Zeit am Main sprach – für ihn war der Auftritt in Berlin der letzte als Adler-Trainer.

ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein befragte nicht nur Glasner zum Spiel, sondern auch den Leipziger Sportchef Max Eberl, um den es zuletzt etliche FC-Bayern-München-Gerüchte gab. Schließlich gab es dort den großen Knall, Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic mussten gehen.

Dementsprechend sucht der Rekordmeister nun einen Brazzo-Nachfolger – und da fällt seit Jahren immer wieder der Name Eberl. Gebürtiger Niederbayer, in der Jugend der Bayern ausgebildet und dort schließlich auch zum Profi geworden: Klar, dass Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge seinen Werdegang immer verfolgt haben.

Und was sagt Eberl selbst zu den Gerüchten? Viel war in den vergangenen Tagen behauptet worden, im ZDF sagte der 49-Jährige nun: „Alles, was kolportiert wurde, stimmt nicht.“ Zwar habe er immer wieder Kontakt mit Hoeneß, weil man sich „seit Jahren, seit Jahrzehnten“ kenne. Ein möglicher Bayern-Wechsel sei aber kein Thema.

Max Eberl vor dem DFB-Pokalfinale seiner Leipziger gegen Eintracht Frankfurt. © Michael Weber / Imago

Mintzlaff über Eberl: Bayern-Tür wurde „zugemacht“

Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff wurde am Sky-Mikrofon noch etwas ausführlicher. „Wir haben natürlich gesprochen“, merkte er an. „Max hat zu mir gesagt: Ich fühle mich wohl hier, ich habe mit niemandem gesprochen, ich bin dabei, den Kader für nächste Saison zu planen.“ Zudem sei er froh, Eberl im Verein zu haben und „nicht die Probleme anderer“. Mintzlaff versprach außerdem, dass Eberl ihm gegenüber die Bayern-Tür „zugemacht“ habe.

Also keine Chance für die Bayern? Abwarten. Auch bei Julian Nagelsmann war lange gerungen worden, am Ende wechselte er doch nach München und brachte letztlich sogar etliche Mitarbeiter sowie Kapitän Marcel Sabitzer an die Isar. Auch Konrad Laimer werden die Leipziger wohl an die Bayern verlieren, obwohl all dessen einstige Befürworter nun weg sind. (akl)