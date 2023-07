Verlässt Davies den FC Bayern? Real Madrid bastelt an spektakulärem Transfer-Plan

Von: José Carlos Menzel López

Alphonso Davies bekommt beim FC Bayern in Form von Raphael Guerreiro Konkurrenz. Derweil hat Real Madrid den Linksverteidiger weiterhin im Fokus.

München – Das neue Trainingsshirt für die kommende Saison steht Alphonso Davies ausgezeichnet. Im schwarzen Leiberl mit grün-violetten Details posiert der Kanadier auf den Fotos der neuen Kollektion des FC Bayern.

Dabei hat man an der Säbener Straße aktuell mehr Angst denn je, dass der 22-Jährige bald weiße Arbeitskleidung vorzieht. So trägt man sie im Trainingszentrum von Real Madrid, wo man sich nach tz-Informationen mittlerweile einen konkreten Plan zurechtgelegt hat, um Davies, schon seit längerem auserkorenes Transferziel der Blancos, nach Madrid zu lotsen.

Alphonso Davies Geburtsdatum: 02. November 2000 (23 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2025) Position: Linksverteidiger Marktwert: 70 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Alphonso Davies zu Real Madrid? Königliche basteln an Transferplan

Dass der Spieler dieser Tage zögert, dass vorliegende Angebot zur Verlängerung seines 2025 auslaufenden Vertrags in München zu verlängern, passt Real wunderbar in den Kram.

Der Reihe nach: Davies’ Berater selbst macht keinen Hehl daraus, dass sein Klient seine Zukunft beim Rekordmeister angesichts der jüngsten Personalentwicklungen im Club noch einmal überdenken will. „Wir haben noch zwei Jahre bei den Bayern. Wir lassen uns jetzt Zeit, um zu sehen, wie sich die Dinge in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln“, so Berater Nedal Huoseh im Gespräch mit dem italienischen Transferexperten Fabrizio Romano.

Sorgen beim FC Bayern? Davies-Berater zeigte sich begeistert von Real Madrid

Zu Real fügte er an: „Ich will die Bayern nicht kränken, aber Madrid und die 14 Champions-League-Titel … Madrid ist ein toller Verein. Ich war schon immer ein Fan dieser Mannschaft. Und zu hören, dass sie an einem Sportler interessiert sind, den man vertritt, macht einen stolz.“

So stolz, dass sowohl Real als auch Davies nun auf Zeit spielen. Der Spieler, indem sein Agent sagt, man wolle erst mal in sich gehen. Und die Königlichen, indem sie für die Position den 23-jährigen Fran García von Rayo Vallecano als eine Art Überbrückungsspieler verpflichtet haben.

Real-Plan mit Davies: Ab 2024 Duo mit Neuzugang Fran Garcia

Zur Erinnerung: Nachdem die Ära des Brasilianers Marcelo bei Real Madrid vergangenes Jahr endete, ist die linke Außenverteidigung die letzte verbliebene Baustelle in der runderneuerten Real-Abwehr. Der Franzose Ferland Mendy sollte die Marcelo-Lücke links hinten schließen, verpasste jedoch aufgrund von zahlreichen Verletzungen so gut wie die gesamte Rückrunde.

Als Notlösung setzte Trainer Carlo Ancelotti auf den gelernten Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga, der Club reagierte jedoch prompt und holte nun Fran García. 2024, wenn Davies ein Jahr vor seinem Vertragsende zu einem etwas erschwinglicheren Preis zu haben wäre, soll der Kanadier kommen und gemeinsam mit García ein Duo bilden. So lautet jedenfalls das Vorhaben der Königlichen.

Alphonso Davies vor Abschied beim FC Bayern? „Sind immer noch Gerüchte“

Und Davies? Meinte jüngst in einem Interview mit dem kanadischen TV-Sender TSN: „Die Transfergerüchte sind da, aber am Ende des Tages sind es immer noch Gerüchte. Ich habe noch zwei Jahre bei Bayern. Mein Hauptziel ist es, bei Bayern zu spielen und der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen.“

Zu einem möglichen Karriereende bei Bayern sagte er: „Wenn es so kommt, warum nicht? Bayern ist einer der größten Clubs der Welt. Viele Legenden sind durch den Club gegangen. Es ist ein großartiges Gefühl, für so einen Club zu spielen.“ Festzustehen scheint also nur, dass Davies nächste Saison bei Bayern kickt. Und (noch) schwarze Trainingskluft tragen wird. José Carlos Menzel-Lopez