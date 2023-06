FC Bayern kalt erwischt? Neapel-Boss sorgt im Osimhen-Poker für Paukenschlag

Stürmersuche komplex

Bayern-Kandidat Victor Osimhen wird offenbar seinen Vertrag beim SSC Neapel verlängern. Ein Transfer im Sommer ist trotzdem nicht ausgeschlossen.

Neapel/München – Der FC Bayern München will einen neuen Angreifer für die kommende Saison verpflichten. Nach dem Abgang von Robert Lewandowski, den es im vergangenen Sommer nach Spanien zum FC Barcelona zog, klaffte im Sturmzentrum eine große Lücke, die über die gesamte Spielzeit nicht ausreichend geschlossen werden konnte. Ersatz Eric Maxim Choupo-Moting spielte zwar eine ordentliche Saison, Lewandowski konnte er aber nicht ersetzen.

Victor Osimhen Geboren: 29. Dezember 1998 (Alter 24 Jahre), Lagos, Nigeria Verein: SSC Neapel Position: Mittelstürmer

FC Bayern München sucht Mittelstürmer

Präsident Herbert Hainer kündigte kürzlich eine Transferoffensive an. „Wir werden viel Geld ausgeben, bisher haben wir noch nichts ausgegeben. Wir haben die bisherigen Transfers ablösefrei getätigt“, sagte er bei BildTV. „Unsere Scouts und Verantwortlichen arbeiten an vielen Spielern und sind in Gesprächen, damit wir am Ende die richtige Wahl treffen“, so der 68-Jährige weiter.

Neben Harry Kane, der lange Zeit als Wunschlösung des FC Bayern München galt, sind vor allem Victor Osimhen von der SSC Neapel und Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt im Gespräch beim deutschen Rekordmeister. Beide Angreifer haben aber langjährige Verträge bei ihren Klubs und wären vermutlich nicht unter 100 Millionen Euro zu haben.

+ Victor Osimhen von der SSC Neapel. © IMAGO/Jonathan Moscrop

Osimhen könnte seinen Vertrag in Neapel sogar verlängern, wie Vereinspräsident Aurelio De Laurentiis im Rahmen der Vorstellung des neuen Trainers Rudi Garcia auf einer Pressekonferenz bestätigte: „Wir sind uns im Prinzip über eine Verlängerung um weitere zwei Jahre einig.“

FC Bayern München weiterhin an Osimhen interssiert?

Ein Abgang wäre damit aber nicht vom Tisch. „Wenn ein Angebot kommt, dass ich für das Wohl von Neapel nicht ablehnen kann, dann bin ich gesprächsbereit – das ist doch klar“, so De Laurentiis.

Günstiger würde Osimhen mit einer Vertragsverlängerung bis 2027 aber nicht werden. Sollte es mit der Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier klappen, würde das die Position des SSC Neapel deutlich stärken. Der Nigerianer hatte in der abgelaufenen Saison 31 Treffer in 39 Pflichtspielen erzielt und den SSC Neapel zum Titel in der Serie A geführt. Neben dem FC Bayern soll vor allem auch Paris Saint Germain Interesse am Stürmer zeigen. (smr)

