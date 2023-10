„Sicherheitsmaßnahmen immer drastischer“: Bayerische Fanhilfen fordern Politik zum Handeln auf

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Ein bayerisches Fan-Bündnis stellt Forderungen an die Politik. © Markus Ulmer/imago

Sechs Fanhilfen aus Bayern haben sich zu einem Bündnis zusammengeschlossen und stellen Forderungen an die Politik im Freistaat auf.

München – In Bayern haben sich sechs Fanhilfen zu einem Bündnis zusammengeschlossen. Der Grund: Sie kämpfen für mehr Fanrechte und weniger Repressionen. Die Fanhilfen aus München, Augsburg, Würzburg, Fürth, Nürnberg und Regensburg veröffentlichten dazu eine Stellungnahme, in der sie fünf Forderungen an die Politik im Freistaat stellen.

Fanhilfen-Bündnis fordert Politik zum Umdenken auf

Aus Sicht des Bündnisses beobachte die Szene seit einiger Zeit eine negative Entwicklung im Umgang mit Fußballfans. „Während Fußballspiele im statistischen Vergleich mit anderen Großveranstaltungen als absolut sicher eingestuft werden können und relevante Kennzahlen zur Kriminalität in den Stadien tendenziell rückläufig sind, dreht sich die Spirale der Maßnahmen zur Sicherheitsarchitektur unaufhaltsam weiter“, heißt es in der Stellungnahme vom Freitag (27. Oktober).

Sie fordern die Politik daher zu einem Umdenken auf: „Die verallgemeinernde Kriminalisierung von Fans muss aufhören“, erklärte das Bündnis – und stellte fünf Forderungen auf.

Fünf Forderungen des Fanhilfen-Bündnisses an die Politik

Die sofortige und ersatzlose Abschaffung der Datei EASy Gewalt und Sport.

Die Einführung einer Kennzeichnungspflicht für Polizist:innen

Den Einsatz externer Ermittler:innen zur Aufklärung polizeilicher Straftaten und die Einrichtung einer unabhängigen Beschwerdestelle für Opfer von Polizeigewalt.

Den Einsatz externer Ermittler:innen zur Aufklärung polizeilicher Straftaten und die Einrichtung einer unabhängigen Beschwerdestelle für Opfer von Polizeigewalt.

Das Ende von Einsätzen des USK im Rahmen von Fußballspielen

Vor allem Datei EASy Gewalt und Sport in der Kritik

Zum Hintergrund: Bei der sogenannten Datei EASy Gewalt und Sport handelt es sich um eine Datenbank, in der persönliche Daten über Fußballfans der bayerischen Vereine gesammelt und ausgewertet werden. Das Unterstützungskommando (USK) ist eine Sondereinheit der bayerischen Polizei, die speziell für Sonderlagen ins Leben gerufen wurde.

Vor allem die Kritik an der Datei EASy Gewalt und Sport ist nicht neu – und wird auch in der Politik teils kritisch gesehen. Dass die Daten überhaupt existieren, wurde erst 2021 nach einer Anfrage der Grünen bekannt. Die Fraktionsvorsitzende der bayerischen Grünen, Katharina Schulze, forderte daraufhin die Abschaffung der Datenbank.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Grüne forderten bereits 2021 die Abschaffung der Datei EASy Gewalt und Sport

„In dieser sogenannten EASy-Datei sind insgesamt 1.644 Personen gespeichert, davon über 500 Fans des 1. FC Nürnberg, über 400 Fans des TSV 1860 München und knapp 250 Fans des FC Bayern München (stand 2021, Anm. d. Red.). Der Besuch eines Fußballspiels in Bayern ist für Bürger:innen gefahrenlos möglich. Die Anzahl der Delikte und Ordnungswidrigkeiten geht seit Jahren kontinuierlich zurück“, schrieb sie damals auf ihrer Homepage.

Die Grünen in Bayern plädierten deshalb für einen „wertschätzenden Dialog mit Fanprojekten und Vereinen“. Dies könne Polizei-Einsatzstunden reduzieren, „ohne dass der Stadionbesuch weniger sicher wäre“. Darauf hofft nun auch das Bündnis der Fanhilfen. (msb)

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen – und so geht es.