„Ihr müsst in Deutschland suchen“: Britische Polizei sucht Kane-Doppelgänger

Von: Tim Althoff

Drucken Teilen

Die britische Polizei sucht mittels eines Fahndungsfotos nach einem Verbrecher. Dieser sieht Harry Kane vom FC Bayern auffallend ähnlich.

München – Was hat Harry Kane vom FC Bayern am Abend des 26. Oktober zwischen 20.00 Uhr und 20.30 Uhr im Londoner Richmond upon Thames getrieben? Das fragen sich einige X-User in den Kommentaren einer Polizei-Fahndung. Die örtlichen Behörden posteten das Fahndungsfoto eines Verbrechers, der eine Frau ausgeraubt haben soll.

Phantombild eines Verbrechers sieht aus wie Bayerns Harry Kane

Schon auf dem ersten Blick kommt einem das Gesicht des gesuchten Mannes bekannt vor. Das Phantombild weist nämlich erstaunliche Ähnlichkeit mit Superstar Kane auf. Das konnten auch die Nutzer der Plattform, bei aller Ernsthaftigkeit des realen Verbrechens, nicht unkommentiert lassen.

„Wurde Harry Kane schon als Täter ausgeschlossen? PS: Ich hoffe, dass es der Frau soweit gut geht, ich werde ein Auge offen halten“, schrieb beispielsweise ein User. Ein anderer Tweet schlug vor, in Deutschland zu suchen, während ein weiterer Nutzer scherzhaft die Frage beantworten kann, wie sich Harry Kane die teure Unterkunft in München leisten kann.

Kane bereitete sich zur Tatzeit auf den SV Darmstadt vor

Auf einer ernsten Note kann allerdings ausgeschlossen werden, dass Harry Kane ein Zweitleben in der Londoner Unterwelt führt und als Kleinkrimineller sein Unwesen treibt. Am Tag des Verbrechens, ein Donnerstag, wird sich Kane mit den Bayern auf den 8:0-Heimsieg gegen Darmstadt vorbereitet haben. Zwei Tage zuvor weilte er mit der Mannschaft noch in Istanbul zum Champions-League-Spiel gegen Galatasaray.

Die Polizei in Richmond wird demnach hoffen müssen, dass sich ein X-Nutzer an den Post erinnert und jemanden sieht, der aussieht wie ein potenzieller Bundesliga-Torschützenkönig. Die Erfolgschancen dürften ob des markanten Gesichts gar nicht so schlecht stehen. Schließlich tauchte schon auf dem Oktoberfest ein Doppelgänger auf. Kane wird unterdessen versuchen, seine Torausbeute beim Auswärtsspiel in Köln weiter aufzustocken. Sollte es am Freitagabend in der Domstadt zu einem weiteren Raubüberfall kommen, müsste die Akte aber nochmal geöffnet werden. (ta)