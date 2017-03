Polizei sichert Derby mit 400 Beamten

München - Die Polizei München sieht sich gut vorbereitet auf das Amateur-Derby am Sonntagnachmittag. Polizeisprecher Markus da Gloria Martins richtet einen Appell an die Fans der beiden Vereine.

Ganz gelassen gab sich Marcus da Gloria Martins im Vorfeld des Münchner Amateurderbys am Sonntag. Rund 400 Beamte sind laut Angaben des Polizeisprechers im Einsatz, aber die Sicherheitskräfte seien "jederzeit in der Lage, bei Bedarf aufzustocken".

Da Gloria Martins appelliert an die Vernunft der Anhänger und hofft auf ein friedliches Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern II und den kleinen Löwen: "Die Fans müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein", sagte der 43-Jährige bei der Pressekonferenz am Freitag. Doch auch wenn sich einige nicht an die Spielregeln halten, sieht er die Beamten gut vorbereitet. "Wir sind in der Lage, auf alles zu reagieren", kündigt er an.

Im Hinspiel Ende August 2016 musste die Partie unterbrochen werden. Einige unverbesserliche Anhänger des TSV 1860 dachten, es wäre eine gute Idee, Böller in Richtung Fan-Kurve des FC Bayerns zu schießen. Erst als sich Ur-Löwe Daniel Bierofka auf den Weg in die Kurve machte, konnte die Partie nach zehn Minuten wieder angepfiffen werden.

Nach der Partie fand der Dompteur der kleinen Löwen dennoch klare Worte und verurteilte die Angriffe der Blauen: "Was die Fans gemacht haben, geht gar nicht. Das geht in Richtung Körperverletzung", schimpfte er auf der Pressekonferenz.

Die Polizei weißt darauf hin, dass Rucksäcke, große Taschen bzw. Behältnisse (Ausnahme sind Damenhandtaschen bis zur Größe DIN A4) und sämtliche Trinkgefäße und Flaschen (auch PET-Flaschen) im Stadion verboten sind. Wer sich nicht daran hält, darf möglicherweise nicht ins Grünwalder. Außerdem werden die Fans der beiden Klubs gebeten, rechtzeitig zum Spiel (ab 13 Uhr, Fussball Vorort berichtet im Live-Ticker) anzureisen. Im Sinne der Sicherheit könnte es bei den Einlasskontrollen zu Verzögerungen kommen.

Quelle: fussball-vorort.de