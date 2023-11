Vor massiven Ausschreitungen in Frankfurt: Bayern-Fans protestieren gegen Polizeigewalt

Von: Korbinian Kothny

In den vergangenen Wochen vermehren sich die Polizei-Einsätze in den Stadien der Bundesrepublik. Die Fans des FC Bayern reagieren.

Köln – Die Bundesliga läuft zunehmend in einen offenen Konflikt. Auf der einen Seite die aktiven Fanszenen, auf der anderen Seite die Polizei. Seit Wochen kommt es in oder vor den Stadien der Bundesrepublik wiederholt zu großen Polizei-Einsätzen. Und das kurz vor der EM im eigenen Land. Eine Besserung ist nicht in Sicht, viel mehr ist eine weitere Eskalation zu erwarten.

Bayern-Fans kritisieren Polizei-Einsätze

Auch die Fans des FC Bayern machten am Freitagabend ihren Unmut über die aktuelle Situation kund. Beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln rollten die Anhänger des deutschen Rekordmeisters einige Spruchbänder in Richtung Polizei aus.

Darauf zu lesen: „Ob HH (Hamburg; Anm. d. Red.), BO (Bochum; Anm. d. Red.) oder Stuttgart: Das EM-Fieber steigt! ‚Vereint im Herzen Europas‘?! Vereint im Hass auf Euch! ACAB!“ Was damit gemeint ist: Die Bayern-Fans werfen der Polizei kurz vor der EM eine durchaus gewollte Eskalation mit den Ultras vor.

Große Polizei-Einsätze in Hamburg, Bochum und Stuttgart

Hintergrund: Anfang November kam es beim Zweitligaspiel in Hamburg zwischen dem FC St. Pauli und Hannover 96 zu einem großen Polizei-Einsatz im Gäste-Block, infolgedessen die Partie minutenlang unterbrochen werden musste. Nachdem es zu Unstimmigkeiten zwischen zwei kleinen Gruppen an 96-Fans gekommen war, stürmte die Polizei den Block und Reizgas in die Menge gesprüht. Die Fanhilfe Hannover kritisierte das Einschreiten der Polizei als „komplett unverhältnismäßig“.

Am selben Wochenende kam es auch in Stuttgart und Bochum zu größeren Polizei-Einsätzen. Den vorläufigen Höhepunkt der Ausschreitungen gab es dann am Samstag – einen Tag nachdem, die Fans des FC Bayern die Polizei kritisierte.

Unter anderem in Hamburg kam es in den vergangenen Wochen zu einem Polizei-Einsatz im Fanblock. Die Fans des FC Bayern reagieren. © IMAGO / Oliver Ruhnke / eu-images

Ultras und Polizei geraten in Frankfurt massiv aneinander

In Frankfurt kamen Ultras und Polizei massiv aneinander. Die SGE-Anhänger sprachen danach vom „massivsten Polizeieinsatz, den wir je im Waldstadion erlebt haben.“ Sowohl auf Fan-Seite als auch bei der Polizei kam es zu zahlreichen Verletzten.

Auch in Frankfurt sieht sich die Polizei dem Vorwurf der Unverhältnismäßigkeit ausgesetzt. Der Fanclubverband „13. Mann“ kritisierte die Polizei scharf: „Uns fehlen angesichts dieser gezielten Eskalation die Worte. Mit diesem Gewaltexzess wollte man vor der EM 2024 vielmehr die Muskeln spielen lassen.“ (kk)