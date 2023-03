Portugal-Legende verteidigt Bayern-Star Cancelo: „Der beste Außenverteidiger der Welt“

Von: Philipp Kessler

Auch Joao Cancelo kam erst im Winter neu zum FC Bayern. Er ist ausgeliehen von Manchester City. In München läuft der Vertrag bis 2023 - anschließend besteht eine Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro. © MARTIN_HANGEN hangenfoto/imago

Bayern-Star João Cancelo gilt als schwieriger Charakter - wenn er unzufrieden ist. Portugal-Legende Paulo Futre stellt sich vor seinen Landsmann.

München - Als João Cancelo (28) am Montag bei der portugiesischen Nationalmannschaft in der Cidade do Futebol ankam, strahlte er in die Kamera. Der Star des FC Bayern München trug ein T-Shirt mit Reiher-Motiv, den linken Daumen zeigte er nach oben. Alles bestens also? Nicht wirklich…

Der Außenverteidiger wechselte im Winter auf Leihbasis von Manchester City nach München - weil er nach der Weltmeisterschaft unter Pep Guardiola (52) nicht so oft zum Zug kam, wie er wollte. Allerdings: Auch beim FC Bayern ist er noch kein Stammspieler. Beim 1:2 am Sonntag in Leverkusen wurde er von Trainer Julian Nagelsmann (35) sogar zur Pause ausgewechselt.

Portugal-Legende Futre stellt sich vor Cancelo

„Spieler seines Niveaus sind natürlich nicht glücklich, wenn sie auf der Bank sitzen. Weder bei Manchester City noch beim FC Bayern“, sagt Portugal-Legende Paulo Futre (57), der mit dem FC Porto 1987 den Europapokal der Landesmeister gewann, im Gespräch mit der tz. „Cancelo will immer spielen. Das ist sein Charakter. Der Charakter eines Champions.“

Und offenbar kein einfacher. Nachdem Cancelo in Stuttgart (2:1) 90 Minuten lang auf der Bank schmoren musste, brodelte es im Reservistentraining Tags darauf ordentlich in ihm. Einen Ball schoss er wütend über das Bürogebäude am Trainingsgelände auf die Säbener Straße. Auch bei seinen Ex-Klubs wurde er ungemütlich, wenn unzufrieden war.

Joao Cancelo „kann impulsiv sein“

„Er kann impulsiv sein. Wenn er nicht das volle Vertrauen spürt, kann er enttäuscht sein“, meint Futre, betont aber gleichzeitig: „Er ist ein guter Junge, eine tolle Person mit einem großen Herzen.“

Auch wenn es noch nicht ganz nach Wunsch läuft - seine fußballerischen Qualitäten ließ Cancelo im Dress des deutschen Rekordmeisters bereits aufblitzen. In neun Pflichtspielen bereitete der Außenverteidiger vier Tore vor und erzielte einen Treffer selbst.

Portugal-Legende Futre: „Für mich ist er der beste Außenverteidiger der Welt“

„Wenn er physisch und mental bei 100 Prozent ist, hat er aus meiner Sicht keine Schwächen“, betont Futre. „Er kann verteidigen und angreifen. Cancelo ist ein Phänomen! Für mich ist er der beste Außenverteidiger der Welt.“

Im Sommer endet Cancelos Leihe zum FC Bayern. Die Kaufoption beträgt 70 Millionen Euro. Ein Preis, den die Münchner nicht zahlen werden. Sofern sich die Bosse um Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46) dazu entscheiden sollten, Cancelo fest zu verpflichten, werden sie sich mit den Verantwortlichen von Manchester City eine niedrigere Ablöse diskutieren.

Futre kann sich FCB-Zukunft von Cancelo gut vorstellen

„Beim FC Bayern spielen einige der besten Spieler der Welt. Und wie gesagt, Cancelo ist eben der beste Rechtsverteidiger der Welt für mich - wenn er vom Trainer das Vertrauen bekommt, das er meint zu verdienen“, erklärt Futre, der 1986 und 1987 als Portugals Fußballer des Jahres ausgezeichnet wurde. „Die Leihe nach München war für alle Seiten richtig. Wenn er anfängt, mehr zu spielen und so mit Selbstvertrauen spielt, kann ich mir natürlich vorstellen, dass er dauerhaft beim FC Bayern wechselt. Aber die Leihe dauert noch ein paar Monate. Schauen wir mal, was passiert.“ Gerüchte gibt es immer wieder auch um einen Sommer-Transfer Cancelos zu Real Madrid. Der FC Barcelona soll laut Sky ebenfalls Interesse an ihm haben. Philipp Kessler