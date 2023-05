Musiala auf den Spuren von Müller? Sie werben sogar für dieselbe Supermarkt-Kette

Nachfolger im offensiven Mittelfeld

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Manuel Bonke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Beim FC Bayern spielt Jamal Musiala auf der Position von Thomas Müller. Doch wie viel Müller steckt in Musiala? Der Nachfolger im tz-Check.

München - Thomas Müller ist nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz ein Schlitzohr. Das beweist seine süffisante Reaktion auf die jüngsten Wechselgerüchte um seine Person. Der Publikumsliebling des FC Bayern ließ sich kurzerhand mit seinem Pferd fotografieren und schrieb als Bildunterschrift: „Wenn du Zeitung lesen könntest, King D’avie…“

Jamal Musiala Geboren: 26. Februar 2003 Verein: FC Bayern München Position: Offensives Mittelfeld

FC Bayern: Müller über Wechselgerüchte verärgert

Mit einem Smiley, der sich die Hände vor die Augen hält und den Kommentaren „Jetzt wird’s langsam wild“ und „Nur der FCB“, beendete Müller sämtliche Spekulationen um seine Zukunft. Was die Aktion aber nicht zeigt: Den 33-Jährigen hat die jüngste Berichterstattung über einen möglichen Abschied nach tz-Informationen verärgert - sportlich unbefriedigende Situation hin oder her.

Der zweimalige Champions-League-Sieger ist sich bewusst, dass mit Jamal Musiala jemand auf seiner Parade-Position hinter den Spitzen spielt, dem die Zukunft beim deutschen Rekordmeister gehört. Beide sind zwar auch gemeinsam auf dem Platz eine Wucht, doch in den Vorstellungen von Trainer Thomas Tuchel ist aktuell nur Platz für einen. Bleibt die Frage: Hat Musiala das Zeug, eine ähnliche Bayern-Ära zu prägen wie Müller im vergangenen Jahrzehnt? Die tz macht den Check: So viel Müller steckt in Musiala!

+ Thomas Müller (l.) und Jamal Musiala. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Musiala auf den Spuren von Müller? Sie werben sogar für die gleiche Supermarkt-Kette

Strahlkraft: Müller ist im asiatischen Raum der absolute Superstar - und weiß diese Rolle zu schätzen. Den Fans in China bereitet er beispielsweise regelmäßig mit chinesischen Neujahrsgrüßen Freude.

Musiala hingegen ist vor allem im nordamerikanischen Raum gemeinsam mit Alphonso Davies der Publikumsliebling - und kommt besonders bei den jungen Fans gut an. Interessant: Jüngst wurde von Lebensmittelhändler REWE verkündet, dass Musiala der neue Markenbotschafter ist - auch Müller wirbt für die Supermarkt-Kette.

FC Bayern: Müller und Musiala sehr unterschiedliche Charaktere

Charakter: Während Radio Müller permanent sendet, ist Youngster Musiala eher ein introvertierter Typ. Auf und neben dem Platz ist er noch nicht der große Wortführer, er möchte vor allem mit Leistung auf dem Platz überzeugen und seinen besten Fußball spielen. Nicht ausgeschlossen, dass der 20-Jährige mit mehr Erfahrung noch lauter wird.

Ehrgeiz: Der Meister und sein „Lehrling“ sind ähnlich ehrgeizig. Musiala legt, wie Müller, auch abseits des Trainingsprogramms viele Extraschichten ein, um in Topform zu sein. (bok)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler