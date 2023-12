FC Bayern freut sich über satten Millionen-Gewinn aus der Champions League

Von: Alexander Kaindl

Der FC Bayern hat die Champions-League-Gruppenphase als Erster abgeschlossen. Das bringt den Münchnern viel Geld – und es warten noch weitere Prämien.

Manchester – Zum Abschluss noch die Teufel in die Hölle geschickt. Der FC Bayern hat die Champions-League-Gruppenphase wieder einmal als souveräner Gruppenerster beendet. Im letzten Spiel der Vorrunde besiegten die Münchner Manchester United mit 1:0 – für die Red Devils bedeutete die Pleite das Ausscheiden als Gruppenletzter. Für den so stolzen englischen Traditionsklub ist das internationale Geschäft in dieser Saison damit beendet.

FC Bayern zieht souverän ins Champions-League-Achtelfinale ein: Geldregen für die Münchner

Für die Bayern geht die Reise dagegen weiter. Und wieder einmal scheffelt der deutsche Rekordmeister dank der starken Champions-League-Gruppenphase einen Millionenbetrag. Dort gibt es nämlich von der UEFA für jeden Sieg satte 2,8 Millionen Euro. Ein Remis bringt ebenfalls noch 930.000 ein. Der FCB hat in seiner Gruppe A fünf Mal gewonnen und einmal die Punkte geteilt. Macht in der Endabrechnung also 14,93 Millionen Euro. Und das ist nur ein Teil der Prämie.

Denn für die Achtelfinal-Qualifikation, die mit dem erfolgreichen Abschließen der Gruppenphase einhergeht, kassieren die Vereine nochmal ab. In dieser Saison schüttet die UEFA jeweils 9,6 Millionen Euro an die Klubs aus, die in die K.o.-Phase einziehen. Stufenweise geht es danach natürlich weiter – in unserer Tabelle fassen wir sämtliche Champions-League-Prämien der Spielzeit 2023/24 zusammen.

Champions-League-Prämien der Saison 2023/2024 in der Übersicht

Prämienart Prämienhöhe in Millionen Euro CL-Startgeld 15,64 Sieg CL-Gruppenphase 2,8 Unentschieden CL-Gruppenphase 0,93 Einzug CL-Achtelfinale 9,6 Einzug CL-Viertelfinale 10,6 Einzug CL-Halbfinale 12,5 Einzug CL-Finale 15,5 Sieg CL-Finale 4,5 Einzug UEFA-Supercup 3,5 Sieg UEFA-Supercup 1,0 Koeffizient 1,137 pro Anteil Market-Pool wird nach der Saison bestimmt

Frische Millionen für den FC Bayern: Champions League beschert Münchnern schon jetzt ein Vermögen

Die knapp 15 Millionen Euro plus die 9,6 Millionen Euro für den Einzug ins Achtelfinale bescheren den Bayern also schon jetzt 24,53 Millionen an Champions-League-Prämien. Ein Vermögen. Dazu kommen noch jene Summen, die ohnehin schon fix sind: Das Startgeld von 15,64 Millionen Euro sowie die Koeffizienten-Prämie: Die UEFA schüttet weitere 600,6 Millionen Euro auf Basis der UEFA-Zehnjahreswertung an die 32 teilnehmenden Teams aus. Ein Anteil ist 1,137 Millionen Euro wert, der FC Bayern liegt in diesem Ranking auf Platz zwei und heimst somit nochmal 35,247 Millionen Euro (31 Mal 1,137 Millionen Euro) ein.

Die erspielten Prämien (24,53 Millionen) und die fixen Prämien (50,887 Millionen) ergeben somit einen Gesamtbetrag von stolzen 75,417 Millionen Euro. Eine Summe, die durch sämtliche Einnahmen aus dem sogenannten Market Pool (immer erst nach der Saison), Ticketverkäufen, Verpflegung im Stadion oder Merchandise am Spieltag noch weiter wächst. Und das Achtelfinale soll für die Bayern selbstverständlich nicht die Endstation sein – weitere Erfolgsprämien warten also schon.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel darf sich über jede Menge Geld aus dem Champions-League-Pott freuen – möglicherweise wird ihm so sogar der eine oder andere Transferwunsch erfüllt? © MIS / blickwinkel / Imago

FC Bayern scheffelt weiter Champions-League-Millionen – Manchester United verabschiedet sich

Die Champions League ist und bleibt für die teilnehmenden Klubs ein wahrer Geldregen – selbst für die Verlierer der Gruppenphase. Wenngleich sich das große Manchester United, das von der englischen Presse für das frühe Aus in die Mangel genommen wird, sicher mehr erhofft hätte. (akl)