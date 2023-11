Präsident Hainer wählt deutliche Worte zum umstrittenen Mazraoui-Post

Von: Lina Krull

Teilen

Wegen eines Instagram-Posts geriet Bayern-Verteidiger Mazraoui in scharfe Kritik. FCB-Präsident Herbert Hainer ordnet den Vorfall ein – und richtet klare Worte an den Profi.

München – Mitte Oktober veröffentlichte Bayern-Profi Noussair Mazraoui auf seinem Instagram-Kanal ein Pro-Palästina-Video. Und das schlug gehörig ein. Kritik von allen Seiten erreichte den 25-jährigen marokkanischen Nationalspieler – der FC Bayern suchte das Gespräch mit dem Rechtsverteidiger. Das Resultat: Keine Suspendierung von Mazraoui. Auf der FCB-Jahreshauptversammlung (JHV) sprach Präsident Herbert Hainer den Vorfall erneut an und richtete eine klare Botschaft an den Spieler.

Noussair Mazraoui Geboren: 14. November 1997 (Alter 25 Jahre), Leiderdorp, Niederlande Ehemalige Station: Ajax Amsterdam Position: Rechtsverteidiger Marktwert: 28 Millionen Euro

FCB-Präsident Hainer spricht Warnung an Mazraoui aus

Auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München thematisierte Präsident Herbert Hainer nach der Eröffnung in der Rudi-Sedlmayer-Halle das umstrittene Instagram-Video von Mazraoui. „Beim Post von Noussair Mazraoui hat sich unser Vorstand so verantwortungsbewusst wie nur möglich mit dieser komplexen Thematik befasst“, so Hainer und stellte klar: „Noch einmal darf so etwas nicht passieren. Ganz generell gilt: Antisemitismus hat in unserer Welt keinen Platz.“

Mazraouis Video griff den Terrorangriff der Hamas auf Israel auf – der Bayern-Spieler wünschte den Palästinensern im Konflikt mit Israel einen Sieg, obwohl der FC Bayern nach dem Angriff seine Solidarität mit Israel bekundet hatte. Nach einer Erklärung Mazraouis in den Medien wollte auch sein Verein ein klärendes Gespräch mit dem Verteidiger. Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen gab danach preis: „Noussair Mazraoui hat uns glaubwürdig versichert, dass er als friedliebender Mensch Terror und Krieg entschieden ablehnt. Er bedauert es, wenn seine Posts zu Irritationen geführt haben. Der FC Bayern verurteilt den Angriff der Hamas auf Israel.“ Konsequenzen in Form einer Suspendierung wählte der FCB nicht, was für Unverständnis bei einem Fanclub sorgte.

Herbert Hainer (r.) äußerte sich auf der Jahreshauptversammlung über den Post von Noussair Mazraoui (l.). © IMAGO / Ulrich Wagner; IMAGO / Laci Perenyi

Bayern-Fanclub kritisiert Entscheidung über Mazraoui-Post

„Die Stellungnahme des FC Bayern auf den Instagram-Post von Noussair Mazraoui als Lippenbekenntnis zu bezeichnen, wäre noch ein Kompliment. Ein neutraler und objektiver Beobachter würde die offizielle Stellungnahme wahrscheinlich mit Heuchelei betiteln. Was waren wohl die Beweggründe für diese Art von Schönfärberei? Die Versicherung des Spielers, er sei ein friedliebender Mensch?“, fragte sich der Vorsitzende des Fanclubs, Sam Friedmann.

Auch der Zentralrat der Juden bemängelte in einer Erklärung das Verhalten des marrokanischen Nationalspielers, denn „Profifußballer haben einen Vorbildcharakter. Diesen hat Noussair Mazraoui leider nicht erfüllt. Dafür hätte es nach einem solch unsäglichen Instagram-Post mehr Reue und Selbstkorrektur bedurft.“ Der Grünen-Politiker Volker Beck schloss sich der generellen Kritik an dem FCB-Profi an – und wählte einen drastischen Schritt. (likr)