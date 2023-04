FC Bayern legt Preisschild für Sabitzer fest – und prompt verletzt er sich

Von: Christoph Wutz

Teilen

Marcel Sabitzer ist aus der Startelf von Manchester United nicht wegzudenken. Die Bayern sind bereit, ihn zu verkaufen – jetzt hat er sich verletzt.

München/Manchester – Der FC Bayern steckt zurzeit in einer tiefen Krise. Neben personellen Störgeräuschen wie der Posse um Sadio Mané wussten die Münchner zuletzt auch sportlich nicht zu überzeugen, wie auch am Samstag in der Bundesliga beim enttäuschenden 1:1 daheim gegen Hoffenheim. Ein Noch-Bayern-Spieler, der seinem Stammklub in seiner aktuellen Form sicher weiterhelfen könnte, ist Marcel Sabitzer.

Name: Marcel Sabitzer Geboren: 17. März 1994 (Alter: 29 Jahre), Wels, Österreich Position: Zentraler Mittelfeldspieler Vertrag beim FC Bayern bis: 30.06.2025 (an Manchester United bis 30.06.2023 ausgeliehen) Marktwert: 20 Millionen Euro

Sabitzer verletzte sich am Sonntag

Er ist seit Januar an Manchester United ausgeliehen und spielt dort seitdem stark auf. Der Österreicher möchte wohl in Manchester bleiben – und die Bayern-Verantwortlichen scheinen ihm dabei keine Steine in den Weg legen zu wollen. Allerdings könnte sein Höhenflug bei den „Red Devils“ jetzt einen Dämpfer erhalten haben: Sabitzer hat sich am Sonntag beim Auswärtsspiel in Nottingham verletzt.

Wie Manchester United auf vereinseigenen Kanälen mitteilte, zog sich Sabitzer am Sonntagnachmittag beim Aufwärmen vor dem Premier-League-Spiel bei Nottingham Forest (Endstand: 2:0 für United) eine noch nicht näher bestimmte Verletzung zu. Er stand eigentlich in der Startelf, wurde aber aufgrund seiner Probleme wenige Augenblicke vor Spielbeginn durch Christian Eriksen ersetzt.

United-Trainer Erik Ten Hag sagte nach dem Spiel beim vereinseigenen TV, es sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen: „Wir sind das Risiko nicht eingegangen. Wir hatten schon einige Verletzungen“, sagte der Niederländer, insbesondere mit Blick auf die Ausfälle der Stammspieler Marcus Rashford und Lisandro Martínez. Noch ist unklar, wann Sabitzer United wieder zur Verfügung steht. Ten Hag kündigte eine nähere Untersuchung des Österreichers am Montag an, gab sich aber hoffnungsvoll, dass der Österreicher bald auf den Platz zurückkehren könnte.

Bayern-Ablöseforderungen für Sabitzer für United aktuell zu hoch

Bitter für Sabitzer: Die englische Tageszeitung The Sun hatte erst am Samstag berichtet, dass die Bayern bereit seien, den Österreicher im Anschluss an die Leihe ziehen zu lassen. Die „Red Devils“, so das Blatt, wollen Sabitzer wohl fest vom FC Bayern verpflichten, wo er noch einen Vertrag bis 2025 besitzt. Er selbst ist bei Fans und Staff beliebt und kann sich eine Zukunft an der Seite von Bruno Fernandes und Co. auch gut vorstellen. The Sun zufolge hängt ein dauerhafter Verbleib davon ab, dass die Münchner ihre Preisvorstellungen etwas herunterschrauben.

Aktuell, so das Blatt, fordern die Bayern umgerechnet rund 22,6 Millionen Euro zuzüglich über fünf Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen, sollte United ihn im kommenden Sommertransferfenster verpflichten wollen. Eine Summe, die angesichts seines Marktwerts von 20 Millionen Euro und seiner bisherigen Auftritte für Manchester realistisch erscheint, aber aktuell, so The Sun, wohl zu hoch für United ist.

Marcel Sabitzer, aktuell von Bayern München an Manchester United verliehen, hat sich nach zuletzt starken Leistungen jetzt verletzt. © Imago / Shutterstock

Manchester United wird Sabitzer wohl trotz Verletzung verpflichten

Nichtsdestotrotz und auch trotz seines möglichen Ausfalls scheint es wahrscheinlich, dass Sabitzer auch nach Saisonende regelmäßig im Old Trafford aufläuft. Schließlich ist er schon jetzt, nach nur 13 Einsätzen, ein wichtiger Baustein im Team von Erik Ten Hag und zieht im Mittelfeld die Strippen. Zuletzt trat er außerdem auch als Torjäger in Erscheinung und erzielte am vergangegen Donnerstag beim 2:2 im Hinspiel des Europa-League-Viertelfinales gegen den FC Sevilla beide Treffer.

Sabitzer wechselte im August 2021 für 15 Millionen Euro von RB Leipzig nach München. Er galt als Wunschspieler von Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann, der ihn bereits von 2019 bis 2021 in Leipzig trainiert hatte. Allerdings konnte er sich beim Rekordmeister nie wirklich durchsetzen und kam, wenn er spielte, meistens von der Bank. Um mehr Spielzeit zu bekommen, verliehen ihn die Bayern im Januar nach Manchester – und dort blüht er jetzt auf. Zuletzt zog Sabitzer auch einen interessanten Vergleich beider Teams. (wuc)