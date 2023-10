FC Bayern wohl erneut heiß auf Kane-Kumpel

Von: Niklas Kirk

Verletzungen zeigen die anfällige Personallage des FC Bayern. Laut englischer Medien wird abermals Eric Dier als ideale Ergänzung für den Club gehandelt.

München – Nach dem Bundesliga-Sieg des FC Bayern bei Mainz 05 am Samstagabend, drehte sich in der Nachbetrachtung vieles um den Gesundheitszustand von Leon Goretzka. Kurz darauf herrschte traurige Gewissheit, dass eine Mittelhandfraktur den 28-Jährigen kurzfristig ausbremsen würde. Immerhin deutete Thomas Tuchel eine Rückkehr für den 4. November gegen den BVB an – bei idealem Heilungsverlauf. Durch die Verletzung wird abermals die Anfälligkeit des bayrischen Kaders auf den defensiven Positionen offengelegt. Nun präsentieren englischen Medien einen möglichen Lösungsansatz für mehr Breite in der Defensive.

Eric Dier Geboren: 15. Januar 1994 in Cheltenham/Vereinigtes Königreich Position: Innenverteidigung / Defensives Mittelfeld Verein: Tottenham Hotspur

Bayern wohl trotzdem erneut auf Kane-Kumpel heiß – endlich eine Kompensation für Pavard?

Laut einem Bericht der Daily Mail könnte sich der FC Bayern in der bevorstehenden Transferperiode abermals mit Tottenhams Eric Dier beschäftigen und ein Angebot für den 29-jährigen in Betracht ziehen. Der erfahrene Verteidiger, der seit 2014 bei den Nord-Londonern spielt, zählte in der Vergangenheit zum Stammpersonal. In der aktuellen Saison unter dem neuen Trainer Ange Postecoglou hat Dier jedoch noch keine einzige Einsatzminute in Premier League und EFL Cup erhalten.

Seine unglückliche Perspektive in England könnte somit einen Wechselwunsch bekräftigen, zumal der Name bereits im Sommer an der Säbener Straße gehandelt wurde. Die Rechnung, stattdessen auf einen Verbleib von Benjamin Pavard zu hoffen, ging bekanntlich jedoch nicht auf. Seitdem wird ein Spieler mit der Flexibilität eines Pavards schmerzlich vermisst. Dem gelernte Innenverteidiger Dier kommt somit zugute, dass er zusätzlich im defensiven Mittelfeld, als auch als rechter Verteidiger einsetzbar ist.

Bald wiedervereint? Harry Kane und Eric Dier kennen sich bestens aus gemeinsamen Zeiten bei Tottenham © IMAGO/Suhaimi Abdullah

Bayern wohl trotzdem erneut auf Kane-Kumpel heiß – dieser könnte zum prominenten Fürsprecher werden

Für Dier bestünde darüber hinaus die Aussicht, mit seinem langjährigen Teamkollegen und Kumpel Harry Kane zu spielen. Die Daily Mail geht sogar so weit, dass sich der neue Star-Stürmer des FC Bayern proaktiv für einen Wechsel starkmachen könnte. Auf der anderen Seite könnte es sich negativ auswirken, dass Dier nur noch diese Saison einen Vertrag in England hat. Die Bayern müssten abwägen, ob die Personalnot so groß ist, dass sie eine zusätzlich zu zahlende Ablöse im Winter rechtfertigen würde.

Nicht unwahrscheinlich ist zumindest, dass Thomas Tuchel den Bedarf an weiterem Personal offenherzig kommunizieren wird. Und Uli Hoeneß stünde eine neue Verhandlung mit Tottenhams Chairman Daniel Levy ins Haus. (nki)

