Horror-Verletzung bei PSG-Star: Auch Kimpembe fehlt gegen den FC Bayern

Vor dem CL-Rückspiel gegen Bayern

Am 8. März kommt es zum Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain. PSG wird dann auf den verletzten Presnel Kimpembe verzichten müssen.

Paris - Hiobsbotschaft für den französischen Meister Paris Saint-Germain: Der Klub aus der französischen Hauptstadt triumphierte zwar am Sonntag in der Liga mit 3:0 gegen Verfolger Olympique Marseille, verlor aber Presnel Kimpembe. Der 27-jährige Innenverteidiger verletzte sich während des Duells schwer und wird wohl in der Champions-League gegen den FC Bayern aussetzen müssen.

Presnel Kimpembe Geboren am 13. August in Beaumont-sur-Oise (Frankreich) Position: Innenverteidiger Aktueller Verein: Paris Saint-Germain (seit 2014) Spiele für die französische A-Nationalmannschaft: 26

Kimpembe verletzt sich bei PSG-Sieg schwer

Kimpembe musste gegen Marseille vom Platz getragen werden. Die Verletzung erlitt der französische Weltmeister von 2018 ohne Fremdeinwirkung. Eine Diagnose stand zügig fest: Allem Anschein nach ist die Achillessehne des Defensiv-Spezialisten gerissen und eine Operation unausweichlich.

Damit vergrößern sich die Pariser Personalsorgen vor dem entscheidenden Rückspiel gegen den FC Bayern am 8. März. Hierfür ist nämlich bereits der Einsatz von Superstar Neymar, der in Marseille wegen einer Knochenverletzung fehlte, fraglich. Das Hinspiel gegen PSG hatten die Bayern mit 1:0 für sich entschieden.

Bayern nach Spitzenspiel-Sieg selbstbewusst

Für reichlich Rückenwind im Bayern-Lager dürfte vor dem entscheidenden Auftritt gegen Paris schon einmal der satte 3:0-Erfolg gegen Union Berlin in der Bundesliga sorgen. Nach dem Triumph am Sonntag zeigten sich die Bayern-Verantwortlichen in jedem Fall sehr selbstbewusst.

Ehe kommende Woche aber die Franzosen in der Allianz Arena auflaufen werden, wartet auf die Nagelsmann-Elf, die derzeit wieder auf Tabellenplatz eins im deutschen Oberhaus steht, die Dienstreise zum VfB Stuttgart am kommenden Samstag (18.30 Uhr).

