Tuchel bangt vor Stuttgart-Kracher um angeschlagenen Harry Kane

Von: Marius Epp

Drucken Teilen

Den FC Bayern erwartet ein wegweisendes Duell mit dem Überraschungsteam VfB Stuttgart. Doch Superstar Harry Kane ist angeschlagen. Die Tuchel-PK zum Nachlesen im Ticker.

Pressekonferenz des FC Bayern mit Trainer Thomas Tuchel | Freitag, 13 Uhr

mit Trainer | Freitag, 13 Uhr Tuchel bangt um Kane : Superstar „kränkelt“

bangt um : Superstar „kränkelt“ Bayern-Trainingslager im Winter: Tuchel verrät zwei mögliche Reiseziele

Die Pressekonferenz ist beendet.

13.26 Uhr: Ist Thomas Müller eine Option für die Startelf? „Klar“, antwortet Tuchel schnell. „Er hat sehr fleißig gespielt gegen Manchester. Wenn du eine Besprechung machst, weißt du, dass der Thomas alles mitbekommt, was du willst. Auf dem rechten Flügel ist er groß geworden. Keine Position der vorderen vier ist für ihn ein Problem. Natürlich ist er in der Verlosung, zu beginnen. Er hat es seit Längerem verdient und trainiert hervorragend. Er verhält sich sensationell gut.“

Bayern-Trainingslager im Winter: Tuchel verrät zwei mögliche Reiseziele

13.24 Uhr: Wo wird der FC Bayern sein Winter-Trainingslager verbringen? „Es entscheidet sich zwischen Portugal oder Marokko“, verrät Tuchel.

13.23 Uhr: Matthijs de Ligt wird aller Voraussicht nach gegen Stuttgart auf die Bank zurückkehren. „Für ein paar Minuten“ könnte es laut Tuchel sogar reichen. „Er hat voll mittrainiert.“

13.20 Uhr: Tuchel macht seinen Spielern eine Ansage: „Wenn wir nicht mit der gleichen Energie herangehen wie Stuttgart, dann haben wir keine Chance. Dann wird sich auch die individuelle Klasse nicht durchsetzen. Die Mannschaft war sich nach der Niederlage der Lage sehr bewusst und hat eine Reaktion gezeigt.“

13.15 Uhr: Ob Mathys Tel am Sonntag auf dem Flügel beginnt, will Tuchel „nicht verraten“. Bezüglich der Taktik hält sich der Coach kryptisch. Er lässt offen, „ob wir uns was ganz Neues einfallen lassen“. Er kommt einmal mehr auf den dünnen Kader zu sprechen. „Wir haben Ausfallzeiten auf Positionen, auf denen wir es uns eigentlich nicht erlauben können.“

13.13 Uhr: „Das ist eine Ente“, unterbricht Tuchel die Frage eines Journalisten nach dem möglichen Abgang des Co-Trainers Anthony Barry, der als Irland-Trainer gehandelt wurde. „Ente, Ente, Ente. Können wir vergessen“, unterbricht er erneut und sorgt damit für einen Lacher.

Tuchel bangt um Kane: Superstar „kränkelt“

13.09 Uhr: Serhou Guirassy oder Harry Kane? Am Sonntag kommt es zum Duell der Top-Torjäger. „Er ist sehr schnell, sehr dynamisch. Und eiskalt“, lobt Tuchel den VfB-Stürmer.

Dann geht es ums Personal: „Matta (de Ligt, Anm. d. Red.) war heute im Training, Harry kränkelt ein bisschen. Da müssen wir schauen, wir hoffen aber, dass er morgen ins Training zurückkommt. Jamal ging es gut“, informiert Tuchel.

13.06 Uhr: Der Bayern-Trainer wird nochmal zu seinem Trainerkollegen Hoeneß befragt – über ein mögliches Engagement dessen in München will er aber nicht sprechen. „Sie glauben jetzt nicht im Ernst, dass ich jetzt über meine eigene Nachfolge spekuliere?“, fragt er. „Im Moment bin ich hier, wer weiß, wie lange. Alles andere werde ich nicht entscheiden. Es ist beeindruckend, wie Stuttgart spielt, das ist die Handschrift von Sebastian und seinem Team. Die Erfolgserlebnisse haben ihr Übriges getan. Allen Beteiligten zollen wir unseren größten Respekt“, sagt Tuchel.

13.04 Uhr: VfB-Coach Sebastian Hoeneß trifft auf den Verein seines Onkels, den FC Bayern. „Mit dem Familienduell habe ich nichts zu tun. Wir versuchen, so zu spielen, dass Uli glücklich ist. Wir wissen um die Bedeutung. Nach der Niederlage letzte Woche wollen wir eine Reaktion zeigen“, gibt Tuchel die Marschrichtung vor.

13.03 Uhr: Tuchel über den Gegner Stuttgart: „Es ist eine Überperformance. Sie sind zusammen besser als die Summe ihrer Einzelspieler. Sie haben sich das verdient. Es ist sehr homogen und auf dem allerhöchsten Niveau.“

13.02 Uhr: Los geht es mit der ersten Frage: Es geht ums Bayern-Lazarett. „Es sind schwierige Spiele. Die beiden Verletzungen auf der rechten Seite tun uns weh. Beide sind Stammspieler. Kingsley (Coman, Anm. d. Red.) hat das Spiel entschieden und seit Saisonstart gut gespielt. Nous (Mazraoui, Anm. d. Red.) auch“, sagt Tuchel.

13.01 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt, Thomas Tuchel macht es sich im Pressestüberl bequem.

Update vom 15. Dezember, 12.50 Uhr: In zehn Minuten spricht Thomas Tuchel an der Säbener Straße. Was gibt es Neues beim FC Bayern? Gleich erfahren Sie es.

Erstmeldung vom 15. Dezember:

München – Ein Dreigestirn dominiert die Bundesliga: Bayer Leverkusen, der FC Bayern und der VfB Stuttgart sind momentan die stärksten Teams im deutschen Fußball. Die Werkself und die Schwaben lieferten sich in der letzten Woche eine hochklassige Partie, die keinen Sieger fand.

Für den FC Bayern war das 1:1 zwischen seinen Widersachern der einzige Lichtblick des Wochenendes. Selbst musste man nämlich in Frankfurt das weiße Fähnchen hissen und ging mit 1:5 baden. Am Dienstag sorgte die Tuchel-Elf mit einem disziplinierten Auftritt im Old Trafford dann wieder für etwas Ruhe.

FC Bayern erwartet Bewährungsprobe gegen VfB Stuttgart

Das sportlich deutlich relevantere Spiel findet aber am späten Sonntagabend statt: Um 19.30 Uhr empfängt der Rekordmeister den VfB Stuttgart – ein Topspiel.

Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß wird langsam aber sicher selbst den eigenen Fans unheimlich. Mit seiner beeindruckenden Souveränität und Spielfreude kann der VfB mittlerweile jeder Mannschaft gefährlich werden, auch den Bayern.

Thomas Tuchel spricht zu den Journalisten. © IMAGO/Richard Sellers

Tuchel zu Veränderungen gezwungen: Zwei Stammkräfte fallen länger aus

Die Münchner haben zudem zwei neuerliche Ausfälle zu beklagen: Noussair Mazraoui und Kingsley Coman haben sich jeweils Muskelverletzungen zugezogen und werden mindestens vier Wochen fehlen. Beide gehörten zuletzt zu Tuchels Stammpersonal.

Mit dem Coman-Ausfall könnte sich eine Chance für Thomas Müller bieten, mal wieder Startelf-Luft zu schnuppern. Wie Tuchel diesbezüglich plant, wird er auf der Pressekonferenz beantworten müssen. Hier verpassen Sie keine wichtige Aussage. (epp)