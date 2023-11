„Candy Kane mit atemberaubenden Hattrick“: Englische Presse feiert ihren Harry in Deutschland

Von: Christoph Wutz

Der FCB entscheidet das Duell gegen den BVB klar für sich. In seinem ersten „Klassiker“ brillierte Harry Kane. Die internationale Presse feiert ihn.

Dortmund – Am Samstagabend war es wieder so weit: Die Fußball-Welt blickte gebannt nach Deutschland auf den „Klassiker“ – und sah eine Machtdemonstration des FC Bayern München. Mit 4:0 schlug der Rekordmeister Borussia Dortmund im Signal Iduna Park und gab die passende Antwort auf die Pokal-Blamage unter der Woche.

Harry Edward Kane, MBE Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 30), Walthamstow, Vereinigtes Königreich Position: Mittelstürmer Vertrag beim FC Bayern München bis zum: 30. Juni 2027 Marktwert (laut transfermarkt.de) 110 Millionen Euro

Harry Kane überragt im „Klassiker“ gegen BVB – internationale Presse huldigt ihm

Vor allem Harry Kane trumpfte in der Partie groß auf. Nach neun Minuten baute er die frühe Führung der Münchner aus und machte später mit zwei weiteren Treffern in der zweiten Halbzeit alles klar. Somit war der Engländer der überragende Mann (tz-Note 1) aufseiten der Bayern.

Nachdem sie nach der Pokal-Blamage in Saarbrücken zuletzt noch von einem „Harry-Kane-Fluch“ geschrieben hatte, ist das Schwärmen über die Leistung des Kapitäns der Three Lions in seiner Heimat jetzt groß. Doch auch die restliche internationale Presse huldigte dem 15-Tore-Mann im Anschluss an seinen ersten „Klassiker“:

Internationale Pressestimmen zum „Klassiker“: England

Daily Mail: „Harry Kane führt die Bayern zu einem überwältigenden Sieg im ‚Klassiker‘“

The Sun: „Candy Kane bricht Bundesliga-Rekord mit einem atemberaubenden Hattrick bei Bayerns Sieg gegen Dortmund“

Daily Star: „Harry Kane ziert seinen ersten ‚Klassiker‘“

Daily Mirror: „Die deutschen Riesen verprügeln Dortmund mit 4:0“

Harry Kane traf gegen den BVB erneut dreifach. © Sven Simon / Imago

Internationale Pressestimmen zum „Klassiker“: Spanien

Marca: „Kanes Hattrick macht Dortmund klar, wer in Deutschland das Sagen hat“

AS: „Der Hurrikan Kane fegt durch Dortmund“

Sport: „Harry Kane regiert im Klassiker“

Mundo Deportivo: „Der FC Bayern gewinnt ein tolles Spiel gegen eine enttäuschende Mannschaft von Edin Terzic“

Weitere internationale Pressestimmen zum „Klassiker“:

L‘Équipe (Frankreich): „Harry Kane genießt es und die Bayern erteilen Dortmund eine Lektion“

Krone (Österreich): „Bayern walzt Dortmund im ‚Klassiker‘ nieder“

Kurier (Österreich): „Bayern deklassiert Dortmund im Schlager der Runde“

A Bola (Portugal): „Harry Kane war mit seinem Hattrick das Highlight des Spiels“

Blick (Schweiz): „Eine Machtdemonstration der Bayern“

