Ana Ivanovic nach Baby-News in München: Schweinsteiger-Ehefrau steht bei dm hinter der Kasse

Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger kündigten kürzlich noch Nachwuchs an, kurz danach nahm die 35-Jährige an einem Event in der Münchner Innenstadt teil. Dabei promotete sie ihre eigene Marke.

Update vom 13. Februar, 18.17 Uhr: Das nennt man mal Kundennähe! Ana Ivanovic stand am Montagabend bei einer dm-Filiale in der Münchner Innenstadt (Neuhauser Straße) an der Kasse. Geduldig machte die Ehefrau von Ex-Bayern-Star Bastian Schweinsteiger dabei Fotos mit den Kunden.

Ana Ivanovic war am Montagabend saß bei der dm-Filiale in München in der Neuhauser Straße an der Kasse. © Antonio Riether

Erstmeldung vom 13. Februar:

München – Erst vergangenen Freitag gaben Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic bekannt, dass Kind Nummer drei auf dem Weg ist. Nach der Nachwuchs-Verkündung meldete sich der ehemalige FC-Bayern-Profi bereits vom Schlittenfahren in den Bergen, seine schwangere Ehefrau geht währenddessen ihrer Arbeit nach. Die ehemalige Nummer eins der Tennis-Weltrangliste ist seit einiger Zeit unternehmerisch tätig und wohnt am Montagabend einem PR-Event in München bei, bei dem sie die Hauptperson sein wird.

Ana Ivanovic Geboren: 6. November 1987 in Belgrad Rücktritt vom Profi-Tennis: 2016 Größter Erfolg: French-Open-Sieg 2008 Verheiratet seit: 2016 (mit Bastian Schweinsteiger)

Ana Ivanovic: Bastian Schweinsteigers Frau bewirbt eigene Marke in Münchner Innenstadt

Die 35-jährige Ivanovic startete Ende vergangenen Jahres ihre eigene Produktreihe für Kosmetik und Hautpflege, die es etwa in dm-Drogeriemarkt-Filialen in Deutschland, Österreich und Serbien zu kaufen gibt. Unter dem Namen „Ana Ivanovic Natural Performance“ vertreibt die ehemalige Tennisspielerin Produkte, die nach eigenen Angaben „möglichst nachhaltig und ressourcenschonend“ produziert werden.

Um die Bekanntheit ihrer neu gegründeten Marke zu erhöhen, zeigt sich Ivanovic von der nahbaren Seite. Die in Belgrad geborene ehemalige Profisportlerin wird darum am Montagabend für ein Meet and Greet in der Münchner Innenstadt zur Verfügung stehen. Fans können sich dabei Autogramme holen und Selfies mit der Frau von Bastian Schweinsteiger machen, am Sonntag kündigte sie das Event bereits auf ihrem Instagram-Profil an.

Ana Ivanovic: Ex-Tennis-Star für Meet and Greet in München zu Gast

So wird Ivanovic am Montagabend von 18 bis 20 Uhr in der Münchner Innenstadt anzutreffen sein, genauer gesagt in der dm-Filiale in der Neuhauser Straße zwischen Stachus und Marienplatz. Wie viele Fans die French-Open-Siegerin von 2008 letzten Endes im Drogeriemarkt in der Fußgängerzone empfangen werden, lässt sich aber noch nicht abschätzen. Bei der Produkt-Vorstellung in Belgrad Ende Dezember war das Interesse den Bildern nach zu urteilen noch mäßig.

Ihr Mann Bastian Schweinsteiger machte kürzlich wieder ganz andere Erfahrungen. Der Weltmeister von 2014 wurde bei seinem öffentlichen Auftritt beim EuroLeague-Spiel zwischen den Bayern-Basketballern und Partizan Belgrad von vielen Zuschauern belagert, machte aber geduldig Fotos mit den Fans.

Bekanntheit hat nun mal auch seine Schattenseiten, allerdings könnte sie auch helfen, um etwa neue Produkte auf den Markt zu bringen. Der zweifachen Mutter dürfte die Popularität ihres Mannes in der bayerischen Landeshauptstadt jedenfalls nicht schaden. (ajr)