Ex-Bayern-Star holt Meisterschaft in Argentinien – Tränen fließen schon vor Abpfiff

Von: Johannes Skiba

Der ehemalige Bayern-Spieler Martín Demichelis hat als Trainer mit River Plate die argentinische Meisterschaft gewonnen und zeigt sich emotional.

Buenos Aires – Als die Spieler von River Plate in der Nacht von Samstag (15. Juli) auf Sonntag (16. Juli) im Norden von Buenos Aires das Monumental, das größte Stadion Südamerikas, betraten, wurde sie von einer gewaltigen Choreografie der über 80.000 Fans sowie Rauch und Feuerwerk in den Vereinsfarben Rot und Weis empfangen. Und mittendrin: Der frühere FC-Bayern-Profi Martín Demichelis, der Trainer des argentinischen Großklubs ist. Mit der gewaltigen Fanunterstützung und krachendem Offensivfußball siegen die „Millonarios“ am Ende gegen Estudiantes mit 3:1 und sicherten sich somit gleich in der Debütsaison von Demichelis ihren 38. Meistertitel.

Martín Demichelis Geboren: 12. Dezember 1980 in Justiniano Posse, Argentinien Aktueller Verein: River Plate

Früherer FCB-Spieler Demichelis denkt im großen Triumph an seine verstorbenen Eltern

Die Stimmung auf den feldnahen und steilen Tribünen kochte bereits vor dem Abpfiff über, als der Sieg so gut wie feststand. Das überwältigte auch Martín Demichelis, der als Trainer in der zweiten Mannschaft des FC Bayern in der Regionalliga seine ersten Gehversuche als Coach startete. Bis zum Abpfiff standen dem 42-Jährigen die Tränen ins Gesicht.

Nach dem Spiel widmete der Argentinier bei ESPN den Meistertitel sichtlich bewegt seiner Mutter, die er bereits mit 15 Jahren verlor und seinem Vater, der 2013 bei einem Autounfall tödlich verunglückte: „Meine Mutter war mein Fan Nummer 1, und sie hat vieles von mir als Spieler und Trainer nicht mehr mitbekommen. Mein Vater sagte einen Tag vor seiner Abreise zu mir: ‚Ich weiß, dass du ein großartiger Trainer sein wirst, und ich hoffe, dass ich bei dir sein kann‘. Heute habe ich sie nicht mehr, aber ich weiß, dass sie mich von irgendwoher unterstützen.“ Dazu trug Demichelis nach der Partie ein River-Trikot mit dem Namen seiner Mutter auf dem Rücken, das er 2001 als 20-jähriger Spieler bei einer Partie für seinen Herzensverein trug. Der Hauptsponsor gab damals seinen Platz frei, sodass die Fußballer ihren Müttern eine Freude machen konnten.

Martín Demichelis feiert als Trainer von River Plate die Meisterschaft in Argentinien und blickt in eine vielversprechende Zukunft mit dem Traditionsverein. © imago/Cortina

Ex-Bayern-Spieler Demichelis trat in große Fußstapfen

Dass der ehemalige Abwehrspieler des FC Bayern Martín Demichelis direkt Erfolge mit River Plate feiern kann, war alles andere als ein Selbstläufer. Denn der frühere Innenverteidiger trat ein schweres Erbe an. Sein Vorgänger Marcelo Gallardo prägte in acht Jahren als Coach von River nicht weniger als die erfolgreichste Zeit in der langen Geschichte des argentinischen Traditionsvereins.

Nach einem etwas holprigen Start legte River in diesem Jahr von Anfang März bis Ende April eine Siegesserie hin, bei der selbst die europäischen Topklubs nicht mithalten konnten. Demichelis zeigte sich innovativ und implementierte eigene Spielideen, während er gleichzeitig wichtige bestehende Strukturen und die Spielidentität des Vereins berücksichtigte. Außerdem erwies er sich taktisch top ausgebildet und machte sowohl junge Talente als auch alteingesessene Profis zu besseren Spielern. Toptalent Claudio Echeverri (17) verhalf er etwa zu seinem Profidebüt. Rückkehrer Nacho Fernández (33) fand wiederum unter Demichelis zu alter Stärke zurück.

Schon vor Spielende stehen Martín Demichelis die Tränen in den Augen. Die Stimmung im Monumental ist überwältigend. © Screenshot AFA PLay

Demichelis entwickelt River Plate und richtet nun den Blick in Richtung Copa Libertadores

Darüber hinaus wurde Angreifer Lucas Beltrán unter der Anleitung des früheren Spielers des FC Bayern, Martín Demichelis, zum torgefährlichsten Akteur im Kader von River Plate. Seine elf Toren und drei Vorlagen sowie seine ähnliche Spielweise machen den 22-Jährigen zum Nachfolger von Julián Álvarez und wecken wie schon bei seinem Vorgänger Begehrlichkeiten in Europa. Mit 46 Toren hat River die beste Offensive in Argentinien.

Unter Demichelis bleibt River also ein erfolgreiches und torgefährliches Team, das attraktiven Fußball spielt. Auch im Vergleich zu Gallardos River entwickelte sich das Team unter Demichelis rein spielerisch weiter. Der argentinische Coach wird aber auch in Zukunft an Titeln gemessen. In der Copa Libertadores steht River aktuell im Achtelfinale und wird auf den brasilianischen Vertreter Internacional aus Porto Alegre treffen. Sollten Demichelis und River auch in diesem historischen Wettbewerb am Ende erfolgreich sein, kratzt der Argentinier bereits in seiner ersten Saison als River-Coach an der historischen Ära von Marcelo Gallardo. (jsk)