PSG vor CL-Knaller gegen Bayern am Boden: „Besser, die Klappe zu halten“

Von: Christoph Klaucke

Paris Saint-Germain ist vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Bayern außer Form. Die Nerven im Star-Ensemble liegen blank.

Paris – In wenigen Tagen steigt das Giganten-Duell in der Champions League: Der FC Bayern reist zum Achtelfinal-Hinspiel nach Paris. Beim Gegner liegen die Nerven derzeit aber blank. PSG ist nach der Verletzung von Superstar Kylian Mbappé und dem Pokal-Aus am Mittwoch am Boden.

FC Bayern Paris Saint-Germain Trainer: Julian Nagelsmann Trainer: Christophe Galtier Gründung: 27. Februar 1900 Gründung: 12. August 1970 Stadion: Allianz Arena Stadion: Prinzenpark CL-Titel: 6 CL-Titel: 0

Vor Champions-League-Spiel gegen FC Bayern: PSG fliegt aus Pokal

Die Superstar-Truppe hat aktuell nicht den Nimbus der Übermannschaft. Man könnte meinen, der deutsche Rekordmeister trifft in der Königsklasse am kommenden Dienstag (14. Februar) auf einen schlagbaren Gegner. Andrerseits besagt ein Sprichwort, angeschlagene Boxer solle man nicht unterschätzen.

Das Star-Ensemble von Paris Saint-Germain lieferte am Mittwochabend einmal mehr einen bedenklichen Auftritt in dieser Saison ab. Die Truppe um Weltmeister Lionel Messi musste sich im Achtelfinale der Coupe de France mit 1:2 Olympique Marseille geschlagen geben. Nächste Woche kommt der FC Bayern nach Paris – die Alarmglocken schrillen, die Stimmung ist am Tiefpunkt.

PSG um Neymar liegt vor dem Champions-League-Duell gegen den FC Bayern am Boden. © IMAGO/C LEMENTMAHOUDEAUgaojing

Nerven liegen blank: PSG vor CL-Knaller gegen Bayern am Boden – „Besser, die Klappe zu halten“

Das Pokal-Debakel bedeutet für PSG den nächsten Tiefschlag. Kylian Mbappé fehlt vermutlich für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen die Bayern verletzungsbedingt, auch wenn FCB-Coach Julian Nagelsmann an einen Mbappé-Ausfall nicht so recht glauben mag.

„Wir haben einiges vermissen lassen, jetzt ist es besser, die Klappe zu halten“, sagte Kapitän Marquinhos dem TV-Sender Bein Sports nach der Pleite in Marseille. „Wir wissen, dass wir uns stark verbessern müssen, wenn wir in dieser Saison etwas erreichen wollen“, monierte Marquinhos – auch mit Blick auf das Achtelfinal-Hinspiel gegen die Bayern am Dienstag. „Ein Titel, der weg ist, das tut weh.“ Torwart Gianluigi Donnarumma, dem kürzlich eine Twitter-Panne unterlief, polterte: „Wir sind wütend“.

PSG vor Bayern-Duell: Neymar liefert „verstörende“ Vorstellung ab

Das Pokal-Aus warf abermals Zweifel daran auf, dass das milliardenschwere Starensemble den Bayern auf der Höhe seiner Schaffenskraft begegnen wird. „Diesmal ist es ernst“, schrieb das Fachblatt L‘Equipe über die bereits dritte Niederlage 2023.

Rückkehrer Neymar, bei den jüngsten Ligasiegen gegen Montpellier und Toulouse wegen muskulärer Probleme draußen, traf zwar den Pfosten und bereitete per Ecke das 1:1 durch Sergio Ramos (45.+2) vor. Insgesamt aber gab er eine „verstörende Vorstellung“ (L‘Equipe) ab. Sein Ballverlust führte zum Siegtreffer für Marseille, Trainer Galtier, den zuletzt die Nagelsmann-Aussagen auf die Palme brachten, sprach von einem „etwas dummen Tor“.

PSG: Bayern-Generalprobe gegen Nübels Monaco

Besonders besorgniserregend: Die fortwährende Unlust der Offensivzauberer an Defensivarbeit. „Es war einfach, von hinten rauszuspielen“, sagte zuletzt Reims-Kapitän Yunis Abdelhamid nach dem 1:1 in Paris, „die drei da vorne verteidigen einfach nicht.“ Namentlich sind das Messi, Neymar und Mbappé.

Am Samstag müssen die Pariser ihre Generalprobe für den CL-Knaller gegen die Bayern in Monaco bestreiten. Im Fürstentum steht seit 2021 FCB-Leihgabe Alexander Nübel im Kasten. Ob der Ex-Bayern-Torwart die PSG-Stars mit seinen Paraden noch wütender macht? (ck/sid/dpa)