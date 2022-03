Gelingt Brazzo ein Transfer-Coup? FC Bayern angeblich scharf auf PSG-Juwel

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern will offenbar ein PSG-Juwel an die Isar locken. © IMAGO / MIS

Der FC Bayern ist nach dem feststehenden Abgang von Niklas Süle auf der Suche nach einem Innenverteidiger. Ein PSG-Juwel soll nun im Fokus stehen.

München - Für den FC Bayern hat sowohl sportlich als auch in Sachen Kaderplanung die heiße Phase begonnen. Während das Team von Trainer Julian Nagelsmann mit dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League und dem Gruß vom Sonnenplatz der Bundesliga-Tabelle in dieser Hinsicht voll im Soll liegt, hat Sportdirektor Hasan Salihamidžić in Sachen Transfers alle Hände voll zu tun.

Mit Niklas Süle verlässt der momentane Abwehrchef den Rekordmeister im Sommer. Sein Wechsel zum BVB hinterlässt dabei ein gewisses Geschmäckle. Aber Brazzo wäre nicht Brazzo, würde er nicht mit aller Macht an einem adäquaten Ersatz basteln. Allerdings tut man sich dabei an der Säbener Straße nicht gerade leicht.

FC Bayern angeblich scharf auf PSG-Juwel: : Gelingt Brazzo ein Transfer-Coup?

Jetzt soll laut Sportbild ein PSG-Juwel im Fokus der Bayern stehen. Sein Name: El Chadaille Bitshiabu. Noch nie gehört? Nicht schlimm, der Junge ist auch erst 16. Allerdings hat er einem aktuellen FCB-Star schon den Rang abgelaufen. Bitshiabu, der 2017 als Zwölfjähriger zu Paris Saint-Germain wechselte, feierte am 19. Dezember vergangenen Jahres sein Profi-Debüt.

Beim 3:0-Sieg im Pokal damals gegen Feignies Aulnoye avancierte der Innenverteidiger mit süßen 16 Jahren und 213 Tagen zum jüngsten PSG-Spieler, der je für die Pariser auflief. Zuvor war dies: Kingsley Coman - der trägt heute das Trikot der Münchner.

Video: Schnappt sich Bayern diesen Barca-Youngster?

Bitshiabu ist 1,96 Meter groß und besitzt die französische Staatsbürgerschaft. Seine Eltern stammen aus der Demokratischen Republik Kongo, der Youngster absolvierte zudem bereits Spiele für die U17 und U18 der Equipe Tricolore. Problem an diesem Deal ist, dass Bitshiabu erst kürzlich einen Profi-Vertrag bei PSG (bis 2024) unterschrieb.

Ablösefrei, so wie Tanguy Nianzou, dürfte das Abwehr-Juwel den Weg an die Säbener Straße also nicht finden. Generell wäre Bitshiabu eine Investition in die Zukunft - und kein Ersatz für Süle. Diesbezüglich muss sich der FC Bayern also weiter umschauen. Bei Matthias Ginter, der zuletzt gehandelt wurde, sind sich die FCB-Bosse offenbar nicht einig.

Noch haben Salihamidzic und Co. also Zeit einen geeigneten Süle-Nachfolger zu finden. Aber allzu lange sollten sie nicht mehr warten. (smk)